В США вводится запрет на WeChat и TikTok
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В США вводится запрет на WeChat и TikTok
Мобильное приложение TikTok Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" WeChat и TikTok. Запрещаются также обновления этих приложений через американские интернет-магазины.В источнике
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