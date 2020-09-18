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REGNUM
REGNUM

В США вводится запрет на WeChat и TikTok

Мобильное приложение TikTok Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" WeChat и TikTok. Запрещаются также обновления этих приложений через американские интернет-магазины.В источнике
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РБК

TikTok заявил о намерении оспорить запрет США на использование приложения

РБК12:01
РЕН ТВ

TikTok пойдет в суд из-за блокировки приложения в США

РЕН ТВ12:13
Телеканал 360°

TikTok ответил на решение США запретить скачивание приложения

Телеканал 360°11:37
ЭКД

Новости Китая, вечер: английский футбол на Tencent и несчастный случай в театре Уханя

ЭКД12:22
ТАСС

TikTok и WeChat запретят в США с 20 сентября

ТАСС09:15
Коммерсантъ

США запретят WeChat и TikTok с 20 сентября

Коммерсантъ08:43
Ruposters.ru

Американцам в сентябре запретят скачивать китайские TikTok и WeChat

Ruposters.ru08:52

Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известия15:18
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Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБК13:10
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The Insider нашел у семьи бывшего генерала МВД Сугробова недвижимость на 300 млн рублей

Издание The Insider обнаружило у родственников бывшего генерала МВД Дениса Сугробова, осужденного за создание ОПГ, две квартиры в Москве, стоимость которых составляет 300 миллионов рублей.
Дождь15:28

КДК РФС примет решение по матчу «Ростов» — «Ротор» 22 сентября

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) примет решение по отменённому матчу восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и волгоградским «Ротором» 22 сентября.
RT на русском09:46
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Белоусов обсудит налоговую нагрузку с РСПП 22 сентября

Первый вице-премьер Андрей Белоусов в рамках встречи с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) 22 сентября обсудит налоговую нагрузку, а также предложения бизнеса по дифференциации налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
ТАСС06:48