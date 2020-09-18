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REGNUM
REGNUM

В США вводится запрет на WeChat и TikTok

Мобильное приложение TikTok Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" WeChat и TikTok. Запрещаются также обновления этих приложений через американские интернет-магазины.В источнике
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Телеканал 360°

Китай призвал США остановить травлю в отношении WeChat и TikTok

Телеканал 360°01:18
Ruposters.ru

Американцам в сентябре запретят скачивать китайские TikTok и WeChat

Ruposters.ruвчера в 08:52
Газета.Ru

Китай выступил против действий США в отношении TikTok и WeChat

Газета.Ru21:20
Lenta.ru

В TikTok ответили на запрет США скачивать приложение

Lenta.ru18:53
ЭКД

Новости Китая, вечер: английский футбол на Tencent и несчастный случай в театре Уханя

ЭКДвчера в 12:22
РБК

TikTok заявил о намерении оспорить запрет США на использование приложения

РБКвчера в 12:01
ТАСС

Китай выступает против действий США в отношении WeChat и TikTok

ТАСС20:35

В Госдуму внесен законопроект о повышении НДПИ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предусматривается уточнение и корректировка отдельных параметров исчисления налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Коммерсантъ23:19
10

Пригожин осудил Тарзана за публичное признание в измене

Известный музыкальный Иосиф Пригожин осудил Сергея Глушко (Тарзана) за публичное признание в измене и назвал его главную ошибку, из-за которой он и его супруга Наташа Королева оказались в центре бурного скандала.
CT newsвчера в 15:01
39

Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфаксвчера в 12:27
1,9K

Определены смартфоны, которые лучше всех защищены от прослушки

Дмитрий Курамин, эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет", говорит, что в смартфон устанавливаются программные закладки и трояны, это облегчает злоумышленнику работу.
Уфимские Заметки17 сентября в 07:28
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В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUM00:44
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Атлантическое командование НАТО начало функционировать в Норфолке в США

Вашингтон, 17 сентября 2020, 23:26 — REGNUM Новое оперативное Атлантическое командование Североатлантического альянса начало функционировать в городе Норфолке в американском штате Вирджиния, сообщает 17 сентября пресс-служба военного блока НАТО.
REGNUM17 сентября в 16:26