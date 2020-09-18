США отстают в модернизации ядерных вооружений от России и Китая

Глава Командования глобальных ударов ВВС США генерал Тимоти Рэй заявил, что Пентагон может проиграть в противостоянии с Россией и Китаем, если не начнет вырабатывать меры противодействия уже сейчас.