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REGNUM
REGNUM

В США вводится запрет на WeChat и TikTok

Мобильное приложение TikTok Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" WeChat и TikTok. Запрещаются также обновления этих приложений через американские интернет-магазины.В источнике
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ЭКД

Новости Китая, вечер: английский футбол на Tencent и несчастный случай в театре Уханя

ЭКДвчера в 12:22
ТАСС

Китай выступает против действий США в отношении WeChat и TikTok

ТАСС20:35
Газета.Ru

Китай выступил против действий США в отношении TikTok и WeChat

Газета.Ru21:20
Lenta.ru

В TikTok ответили на запрет США скачивать приложение

Lenta.ru18:53
Телеканал 360°

Китай призвал США остановить травлю в отношении WeChat и TikTok

Телеканал 360°01:18
РБК

TikTok заявил о намерении оспорить запрет США на использование приложения

РБКвчера в 12:01
Ruposters.ru

Американцам в сентябре запретят скачивать китайские TikTok и WeChat

Ruposters.ruвчера в 08:52

Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Дональд Трамп в ходе встречи с командованием Космических сил США, заявил, что американская администрация одобрила создание гиперзвуковой ракеты, превосходящей по характеристикам российские и китайские аналоги.
REGNUM00:19
835

Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.рувчера в 07:58
36

В Хабаровске прошел одиннадцатый субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщает портал dvhab.ru.
РБК01:38
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В Москве 919 пациентов вылечились от коронавируса за сутки

Ещё 919 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 236 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости02:06
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Главный приз «Кинотавра» достался «Пугалу» Дмитрия Давыдова

Дмитрий Давыдов; Приз за лучшую режиссуру — Филипп Юрьев (" Kitoboy"); Приз за лучшую женскую роль — Валентина Романова-Чыскыырай (" Пугало"); Приз им. Олега Янковского за лучшую мужскую роль — Владимир Онохов (" Kitoboy"); Диплом жюри основного конкурса — "Глубже !", реж.
РБКвчера в 13:46
15

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новостивчера в 02:31
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СКР и МВД пресекли работу крупной сети перекупщиков билетов

Следственный комитет и МВД России при содействии Росфинмониторинга пресекли деятельность крупной сети подпольной перепродажи билетов в ведущие театры и на футбольные матчи по завышенным ценам.
Коммерсантъвчера в 04:31
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Анна Седокова в третий раз вышла замуж

37-летняя Седокова вступает в брак в третий раз, у нее трое детей: 15-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, девятилетняя Моника, которая родилась в браке с предпринимателем Максимом Чернявским, а также трехлетний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.
Известия19:10
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КДК РФС примет решение по матчу «Ростов» — «Ротор» 22 сентября

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) примет решение по отменённому матчу восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и волгоградским «Ротором» 22 сентября.
RT на русскомвчера в 09:46
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Российская авиация уничтожила позиции боевиков в сирийском Идлибе

По сообщению представителя Сирийского центр мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдеррахмана, ракетные и бомбовые удары наносились по районам северо-западнее города Маарат ан-Нааман, территорию которых контролируют отряды запрещенных в России террористических организаций «Исламская партия Туркестана» и «Воины Кавказа».
Инфорос17 сентября в 07:55
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США отстают в модернизации ядерных вооружений от России и Китая

Глава Командования глобальных ударов ВВС США генерал Тимоти Рэй заявил, что Пентагон может проиграть в противостоянии с Россией и Китаем, если не начнет вырабатывать меры противодействия уже сейчас.
Политическая Экспертизавчера в 11:06
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