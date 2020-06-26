Памфилова заявила о невозможности двойного голосования по Конституции

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заверила, что двойное голосование по Конституции было бы выявлено на последнем этапе процедуры, нарушителям все равно пришлось бы ответить, а те, кто уже заявил, что у них это получилось, просто пиарились.