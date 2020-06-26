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РБКРБК

В США выплаты по коронавирусу получили более миллиона «мертвых душ»

Правительство США выплатило более $1,4 млрд «мертвым душам» в качестве стимулирующих выплат на фоне пандемии коронавируса, говорится в докладе Счетной палаты.В источнике
С чего всё началось
Правительство США выплатило более $1,4 млрд «мертвым душам» в качестве стимулирующих выплат на фоне пандемии коронавируса, говорится в докладе Счетной палаты.
РБК01:41
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В США выплаты по коронавирусу получили более миллиона «мертвых душ»

РБК01:41

На выплаты «мертвым душам» компенсаций по COVID-19 в США ушло $1,4 млрд

Российская газетавчера в 15:50

В США более 1 млн «мертвых душ» получили компенсацию за COVID-19

Газета.Ru17:04

В США миллионы «мертвых душ» получили выплаты за COVID-19

Профиль17:02

В США более миллиона «мертвых душ» получили компенсацию за COVID-19

РИА Новостивчера в 16:32

В США отчитались об 1,4 млрд долларах компенсации «мертвым душам»

Общественная служба новостей17:29

США из-за коронавируса выделили умершим людям около $1,5 млрд

Телеканал RTVIвчера в 13:05
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Памфилова заявила о невозможности двойного голосования по Конституции

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заверила, что двойное голосование по Конституции было бы выявлено на последнем этапе процедуры, нарушителям все равно пришлось бы ответить, а те, кто уже заявил, что у них это получилось, просто пиарились.
Интерфакс07:03
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Менее 7 тыс. случаев COVID-19 выявили за сутки в России

Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России опустилось на уровень менее 7 тыс. и составило 6800, сообщила в пятницу, 26 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минздрава.
Известия03:33
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В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАССвчера в 07:29
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Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru24 июня в 11:06
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Ракова: 20 процентов москвичей имеют иммунитет к коронавирусу

По данным третьего этапа популяционного исследования, которое проходило с 5 по 18 июня с участием более 90 тысяч москвичей, иммунитет горожан к коронавирусу на сегодняшний день составил практически около 20 процентов.
Вести.Ru03:15
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