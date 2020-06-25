Коронавирус
РБКВ США выплаты по коронавирусу получили более миллиона «мертвых душ»
Правительство США выплатило более $1,4 млрд «мертвым душам» в качестве стимулирующих выплат на фоне пандемии коронавируса, говорится в докладе Счетной палаты.
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На выплаты «мертвым душам» компенсаций по COVID-19 в США ушло $1,4 млрд
Российская газетавчера в 15:50
В США отчитались об 1,4 млрд долларах компенсации «мертвым душам»
Общественная служба новостейвчера в 17:29
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Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 50,94%
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ составила 50,94%.
ТАСС 02:23
Авто
Составлен рейтинг самых беспроблемных в мире автомобилей
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Коммерсантъ вчера в 17:14
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В Москве у каждого пятого жителя, протестированного на антитела, обнаружили иммунитет к коронавирусу.
РБК 03:11
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 613 тыс. (7113 за сутки).
РБК 00:30
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Политика
Министр финансов Эстонии потребовал отставки президента страны
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме потребовал отставки действующего президента страны Керсти Кальюлайд, сообщает "Интерфакс".
KM.ru 00:45
Финансы
ВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию
«ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными, в том числе по программе "Рефинансирование" на 1,4 п. п. С 26 июня минимальная ставка для клиентов в рамках базовой линейки составит 7,5% годовых»,— сказано в сообщении (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 02:55
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
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Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Военное дело вчера в 03:49
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 24 июня в 08:57
Футбол
Сегодня «Ахмат» на своём поле примет «Сочи»
В пятницу, 26 июня, грозненский «Ахмат» на домашней арене примет футбольный клуб «Сочи».
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Вести.Ru вчера в 12:20
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
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Кино
В США белые актрисы отказались от «этнических» ролей
Решение отказаться от своих ролей в пользу более этнически подходящих артисток, приняли в США две белые актрисы, занятые в озвучивании мультфильмов, об этом 25 июня сообщает портал Collider.com Первой такое решение приняла Дженни Слейт, которая ранее озвучивала девочку-негритянку из мультсериала «Большой рот» компании Netflix.
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Спорт
В WADA ответили США на предложение прекратить финансирование
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответило США на сообщение о возможном прекращении финансирования организации.
Pravda.Ru вчера в 06:52
Здоровье
Онколог назвал вызывающий рак продукт
Врач-онколог и хирург Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно может вызвать рак.
Известия 01:54