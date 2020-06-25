Коронавирус

РБКРБКВ США выплаты по коронавирусу получили более миллиона «мертвых душ»

Правительство США выплатило более $1,4 млрд «мертвым душам» в качестве стимулирующих выплат на фоне пандемии коронавируса, говорится в докладе Счетной палаты.
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В США выплаты по коронавирусу получили более миллиона «мертвых душ»

РБК01:41

Правительство США выплатило более $1,4 млрд компенсации «мёртвым душам» за CoViD-19

Life.ruвчера в 21:07

На выплаты «мертвым душам» компенсаций по COVID-19 в США ушло $1,4 млрд

Российская газетавчера в 15:50

В США более 1 млн «мертвых душ» получили компенсацию за COVID-19

Газета.Ruвчера в 17:04

В США миллионы «мертвых душ» получили выплаты за COVID-19

Профильвчера в 17:02

В США более миллиона «мертвых душ» получили компенсацию за COVID-19

РИА Новостивчера в 16:32

В США отчитались об 1,4 млрд долларах компенсации «мертвым душам»

Общественная служба новостейвчера в 17:29
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Политика

Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве в дела Белоруссии

Ранее Лукашенко уже обвинял Россию во вмешательстве в дела Белоруссии.
Компания вчера в 08:30
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Общество

Суточный прирост заболевших COVID-19 в России упал ниже 7 тыс. человек

Всего в России зарегистрировано 620 794 случая заражения COVID-19. Новые больные выявлялись в 85 регионах, больше всего в Москве - 813.
Интерфакс 03:46
Общество

Суд в Москве огласит приговор по делу режиссера Кирилла Серебренникова

ТАСС вчера в 17:09
Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК вчера в 05:52
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news вчера в 08:26
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Происшествия

У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

ТАСС 02:16
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Общество

Волонтеры рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Добровольцы, которым уже ввели российскую вакцину от коронавируса, рассказали о своих ощущениях.
Газета.Ru 01:54
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Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
iReactor вчера в 08:15
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Космос

Опубликован каталог объектов для поиска внеземной жизни

РИА Новости 23 июня в 04:59
Технологии

Студия Артемия Лебедева создала виртуального дизайнера

Sostav.ru 00:30
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Общество

В США Telegram обязали вернуть инвесторам деньги за криптовалюту Gram

Российская газета вчера в 14:56
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Общество

Введение новых правил медосвидетельствования для водителей отложат

Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей.
Lenta.ru 03:27
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Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 50,94%

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ составила 50,94%.
ТАСС 02:23
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Авто

Составлен рейтинг самых беспроблемных в мире автомобилей

SpeedMe 24 июня в 23:42
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Футбол

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии

«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ вчера в 17:14
Общество

Власти Москвы назвали долю жителей с антителами к коронавирусу

В Москве у каждого пятого жителя, протестированного на антитела, обнаружили иммунитет к коронавирусу.
РБК 03:11
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 613 тыс. (7113 за сутки).
РБК 00:30
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Происшествия

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
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Политика

Министр финансов Эстонии потребовал отставки президента страны

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме потребовал отставки действующего президента страны Керсти Кальюлайд, сообщает "Интерфакс".
KM.ru 00:45
Финансы

ВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию

«ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными, в том числе по программе "Рефинансирование" на 1,4 п. п. С 26 июня минимальная ставка для клиентов в рамках базовой линейки составит 7,5% годовых»,— сказано в сообщении (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 02:55
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
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Происшествия

Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы

Военное дело вчера в 03:49
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Политика

Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 24 июня в 08:57
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Футбол

Сегодня «Ахмат» на своём поле примет «Сочи»

В пятницу, 26 июня, грозненский «Ахмат» на домашней арене примет футбольный клуб «Сочи».
ГЛАС.RU 00:34
Наука

Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
Вести.Ru вчера в 12:20
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Кино

В США белые актрисы отказались от «этнических» ролей

Решение отказаться от своих ролей в пользу более этнически подходящих артисток, приняли в США две белые актрисы, занятые в озвучивании мультфильмов, об этом 25 июня сообщает портал Collider.com Первой такое решение приняла Дженни Слейт, которая ранее озвучивала девочку-негритянку из мультсериала «Большой рот» компании Netflix.
ИА Красная Весна вчера в 18:18
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Спорт

В WADA ответили США на предложение прекратить финансирование

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответило США на сообщение о возможном прекращении финансирования организации.
Pravda.Ru вчера в 06:52
Здоровье

Онколог назвал вызывающий рак продукт

Врач-онколог и хирург Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно может вызвать рак.
Известия 01:54
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