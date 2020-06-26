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В США выплаты по коронавирусу получили более миллиона «мертвых душ»

Власти США выплатили свыше $1,4 млрд в виде стимулирующих выплат на фоне пандемии коронавируса COVID-19 "мертвым душам". Об этом сообщает Счетная палата страны.В источнике
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В США выплаты по коронавирусу получили более миллиона «мертвых душ»

РБК01:41

Администрация Трампа попалась на выплатах мертвым

Аргументы неделивчера в 11:42

В США миллионы «мертвых душ» получили выплаты за COVID-19

Профиль17:02

В США более миллиона «мертвых душ» получили компенсацию за COVID-19

РИА Новостивчера в 16:32

На выплаты «мертвым душам» компенсаций по COVID-19 в США ушло $1,4 млрд

Российская газетавчера в 15:50

Стимулирующие выплаты. В США покойникам выплатили 1,4 млрд долларов

Радио Sputnikвчера в 12:40

В США более 1 млн «мертвых душ» получили компенсацию за COVID-19

Газета.Ru17:04
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В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАССвчера в 07:29
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В Конгрессе США предложили смягченные санкции против «Северного потока-2»

Конгрессмены палаты представителей Конгресса США предложили для рассмотрения законопроект, содержащий смягченные санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте законодателя Адама Кинцингера.
Lenta.ru08:45
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Украина обратилась к НАТО и ЕС за помощью из-за наводнений в стране

"Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru20:39
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В Кремле прокомментировали дело Серебренникова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» является поводом для тщательного анализа расходования госсредств в учреждениях культуры.
RT на русском05:56
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Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о «засранцах»

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины назвала оскорбительными слова украинского лидера Владимира Зеленского, назвавшего дальнобойщиков "засранцами", сообщил президент ассоциации Леонид Костюченко.
РИА Новости09:37

Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля

Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля, посвященного результатам голосования по поправкам к конституции, из-за запрета на массовые мероприятия, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.
РИА Новости09:32
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Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости06:19
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Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля

Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости06:38
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