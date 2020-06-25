Коронавирус
ПРАЙМВ США выплаты по коронавирусу получили более миллиона «мертвых душ»
Власти США выплатили свыше $1,4 млрд в виде стимулирующих выплат на фоне пандемии коронавируса COVID-19 "мертвым душам". Об этом сообщает Счетная палата страны.
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В США отчитались об 1,4 млрд долларах компенсации «мертвым душам»
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На выплаты «мертвым душам» компенсаций по COVID-19 в США ушло $1,4 млрд
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