Коронавирус
ПРАЙМВ США выплаты по коронавирусу получили более миллиона «мертвых душ»
Власти США выплатили свыше $1,4 млрд в виде стимулирующих выплат на фоне пандемии коронавируса COVID-19 "мертвым душам". Об этом сообщает Счетная палата страны.
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В США отчитались об 1,4 млрд долларах компенсации «мертвым душам»
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На выплаты «мертвым душам» компенсаций по COVID-19 в США ушло $1,4 млрд
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Автоматически обработано 7240 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
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1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
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УАЗ начал серийное производство модели УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.
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В настоящее время специалисты американской компании совершенствуют внешний вид Windows 10.
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Газета.Ru 01:30
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Кремль подтвердил возможность нового обращения Путина к нации
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Вышел первый трейлер сериала «Дивный новый мир»
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