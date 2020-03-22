В США растут продажи огнестрельного оружия на фоне распространения коронавируса. Так, выручка одного из крупнейших в США интернет-магазинов оружия ammo.com за февраль выросла на 309%, а количество заказов увеличилось на 222%, сообщает телеканал ABC.

В США выросли продажи огнестрельного оружия на фоне коронавируса

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