Коронавирус
Gazeta.SPbВ США выросли продажи огнестрельного оружия на фоне коронавируса
В США растут продажи огнестрельного оружия на фоне распространения коронавируса. Так, выручка одного из крупнейших в США интернет-магазинов оружия ammo.com за февраль выросла на 309%, а количество заказов увеличилось на 222%, сообщает телеканал ABC.
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Американские СМИ сообщили о резком росте спроса на оружие из-за коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 23:53
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Общество
В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть
Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Происшествия
В Загребе произошло разрушительное землетрясение
В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Музыка
Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни
Армия и оружие
Россия направит в Италию бригады военных вирусологов и медоборудование
Минобороны сообщило, что Россия готова доставить в Италию восемь бригад военных вирусологов с медоборудованием.
Общество
Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин
Для обозначения паникующих из-за пандемии коронавируса людей придумали термин. Он появился в словаре английского сленга Urban Dictionary.
Здоровье
Названы сроки прекращения коронавируса в России
Эпидемия коронавирса в России пойдет на спад через два месяца.
Финансы
Определен диапазон колебаний курса рубля в конце марта
В период турбулентности на финансовых рынках курс нашей валюты особенно зависит не столько от внутренних драйверов, а от степени антирисковых настроений из-за коронавируса и во многом определяемых ими цен энергоносителей.
Кино
Фильм о Курской области покажут по федеральному ТВ
Сегодня, 22 марта, на телеканале Россия-24 состоится премьера фильма "Курская норма".
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Турцией
Россия с 23 марта временно прекратит авиасообщение с Турцией, пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Общество
Оперативный штаб опроверг информацию об ужесточении карантина в России
«Предпринимаемый комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны», — заявили в оперштабе.
Кино
Warner Bros. опровергла информацию о фильме «Чудо-женщина 1984»
Ранее портал The Wrap сообщил, что студия Warner Bros. рассматривает возможность выпустить сиквел «Чудо-женщины» в цифровом формате, без показов в кинотеатрах.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала
Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Общество
В ИКЦ опровергли сообщение о возможном введении в России жесткого карантина
В информационно-коммуникационном центре (ИКЦ) опровергли сообщения, что власти России склоняются к введению в стране мер по ужесточению карантина.
Религия
Патриарх Кирилл призвал оставаться людьми в условиях эпидемии
Несмотря на распространение инфекции, человек должен заботиться о ближних, особенно пожилых людях, которые порой даже не могут самостоятельно купить продукты, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл в воскресенье после литургии в Переделкино в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского.
Политика
Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти
Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
Политика
Bild заявил о «немыслимом скандале» в Германии из-за Лаврова
Московское бюро немецкого телеканала ARD поздравило министра иностранных дел России Сергея Лаврова с 70-летием, что, по мнению германского таблоида Bild, является «немыслимым скандалом».
Общество
Метеорологическая весна придет в Москву на две недели раньше срока
В центре погоды "Фобос" сообщили, что метеорологическая весна начнется в столице 25 марта.
Музыка
Новый клип Вячеслава Мясникова покорил интернет
Политика
Явка на выборах президента Абхазии составила 43,29%
Здоровье
Назван состав идеального антисептика от коронавируса
От вирусных инфекций защитит антибактериальный гель с высоким процентом этилового спирта в составе.
Экономика
Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
Здоровье
715 человек в Тульской области находятся под наблюдением врачей
715 человек находятся под наблюдением.
Общество
Минпромторг рекомендует торговым сетям делать запасы на 60 дней
Минпромторг РФ дал рекомендацию торговым сетям делать запасы продуктов на 60 дней, никакого дефицита их нет, несмотря на возросший спрос.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Здоровье
Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Авто
В гараже нашли «Запорожец» без пробега и в заводской смазке
Автомобиль почти 30 лет стоял без движения, а его кузов до сих пор покрыт заводской консервационной смазкой.
Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.