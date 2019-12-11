Энергетика
СаминвесторВ США выросли запасы нефти и нефтепродуктов
Запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, выросли на 4,118 млн. баррелей - до 123,612 млн. баррелей (прогнозы: +1.564-1.630 млн. баррелей). В результате суммарный прирост резервов нефти и нефтепродуктов составил 10,345 млн. баррелей.
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