Энергетика
Expert.ruНефть дешевеет на данных о запасах в США
В докладе ведомства говорится, что 30 ноября — 6 декабря запасы "черного золота" увеличились на 822 тыс. баррелей, тогда как прогнозировалось снижение на 2,763 млн баррелей. Также сообщается, что выросли запасы бензина на 5,405 млн, тогда как по прогнозу было увеличение на 2,561 млн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 03:09, Ашберн
Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Происшествия
В Приморье затонула подводная лодка
На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
Бывший мэр Челябинска признался в получении взятки
Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев признался в получении взятки.
Авто
Продажи премиальных автомобилей в ноябре выросли на 6%
На четвертой позиции в рейтинге располагается Audi, демонстрирующий прирост продаж (+4,5% до 1 640 шт.), а замкнул ТОП-5 шведский Volvo с результатом 959 проданных автомобилей (+5,6%).
Общество
«Человеком года» по версии Time стала Грета Тунберг
Общество
СПЧ передал Путину предложения об изъятии родителей из семьи
Изъятие ребенка из семьи сделать крайней мерой, применяемой, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».
Общество
Ученые выявили смертельную опасность дневного сна
Дневной и продолжительный ночной сон повышают риск развития инсульта.
Происшествия
Умер издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
На 30-м году жизни умер издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай. Об этом сообщается на странице издания в фейсбуке.
Политика
Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем.
Происшествия
В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о волнах холода зимой в Москве
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" сообщил, что в Москве зимой будет несколько периодов с температурой ниже - 25 ° С. При этом он уточнил, что в какие конкретно дни ждать волны холода, заблаговременно узнать невозможно.
Наука
У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана
Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
Общество
Вайнштейн договорился о компенсациях на $25 млн пострадавшим женщинам
Политика
Досрочные парламентские выборы начались в Великобритании
В Великобритании начались досрочные парламентские выборы.
Происшествия
На крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар, пострадал один человек.
Общество
Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G
Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
Политика
Парламент Казахстана одобрил вывод из аренды РФ земли на Байконуре
Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительствами Казахстана и РФ от 10 декабря 1994 года, который предусматривает возвращение республике 11,6 тысячи гектаров земли, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16
Общее число жертв трагедии выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
Политика
Словакия готовится к прекращению транзита газа через Украину
Словакия готовится к возможному кризису поставок газа при прекращении транзита российского топлива через территорию Украины, заявил министр экономики страны Петер Жига.
Происшествия
В Бурятии двухлетнего ребенка насмерть придавило телевизором
Ребенок нечаянно задел стол, на котором стоял тяжелый кинескопный телевизор. Последний упал на голову мальчика.
Авто
Mercedes-Benz официально представил новый GLA
Компания Mercedes-Benz представила компактный паркетник GLA нового поколения.
Общество
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске
Происшествия
Соколов захотел выплатить компенсацию семье убитой им аспирантки
Общество
В Екатеринбурге аннулировали решение депутатов гордумы
В екатеринбургской гордуме аннулировали решение комиссии по местному самоуправлению.