Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаТихие и смертоносные: в США высоко оценили подлодки проекта «Ясень-М»

Ударные АПЛ усовершенствованного проекта "Ясень-М" - самые смертоносные из когда-либо построенных, считает американкий портал The National Interest. Публикация о них называется "У России есть рождественский подарок для ВМС США".
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США предупредили об атомном «рождественском подарке» из России

URA.Ruвчера в 21:48

NI: Россия имеет атомный «рождественский подарок» для США

Газета.Ruвчера в 21:25

Американские СМИ оценили рождественский подарок России для ВМС США

ПолитРоссиявчера в 08:52

The National Interest предупредил ВМС США о «рождественском подарке» от РФ

ФАНвчера в 14:01

Тихие и смертоносные: в США высоко оценили подлодки проекта «Ясень-М»

Российская газетавчера в 11:52

Пять крупных субмарин: фото

SM Newsвчера в 09:32

National Interest предупредил США о «рождественском подарке» России

Известиявчера в 17:58
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Происшествия

Истребитель Су-57 упал в Хабаровском крае, пострадавших нет

Коммерсантъ вчера в 22:59
Политика

Андрей Травников назвал объявление 31 декабря выходным популизмом

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников приветствует решения предприятий о выходном или сокращенном дне для сотрудников 31 декабря, однако считает популизмом объявления этого дня выходным на уровне различных регионов РФ.
РИА Новости 01:49
Общество

Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу

Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Интерфакс 01:42
Происшествия

Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина

Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина. О задержании он сообщил в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 01:42
Происшествия

В Татарстане к девушке, опубликовавшей видео с учениями по разгону митингов в школе, пришли полицейские

Ранее стало известно, что на тренировке сотрудников МВД по разгону митингов, участников протестов изображали девятиклассники.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Экономика

Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»

Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации.
ТАСС 01:49
Армия и оружие

В США предложили укрепить военный потенциал Прибалтики

Сотрудники исследовательской службы конгресса США призвали американский парламент укреплять потенциал Вооружённых сил Латвии, Литвы и Эстонии.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия

На Курилах освободили задержанные японские рыболовные суда

РИА Новости 00:43
Общество

МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию из зон ЧС

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России готовит поправки в законодательство об обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации.
Известия 01:09
Происшествия

В Нижнем Тагиле ФСБ поймала торговцев оружием

УралПолит.Ru 01:39
Общество

Врач оценил опасность популярных новогодних традиций

Прокомментировал врач и традицию выпивать бокал шампанского с сожженной бумажкой с желанием.
Известия вчера в 20:46
Политика

Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Российская газета 00:11
Происшествия

Пожилая женщина и мальчик погибли при пожаре в Тулуне

Пожилая женщина и мальчик погибли при пожаре в двухквартирном доме в Тулуне Иркутской области.
Известия вчера в 23:05
Космос

Вселенная возможностей: частные стартапы начинают осваивать космос

Космос становится привлекательной сферой для инвестиций: по данным отчета Start-Up Space, опубликованного в апреле 2019 года компанией Bryce Space and Technology, в прошлом году частные стартапы, разрабатывающие различные космические технологии, привлекли $3,2 млрд.
РБК 01:04
Музыка

«2004»: Скриптонит выпустил новый альбом

Афиша Daily 00:33
Экономика

Силуанов: на начало декабря бюджет по нацпроектам исполнен на 80%

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что на начало декабря по расходам на нацпроекты бюджет исполнен на 80 процентов, передает телеканал «Россия-24».
Аргументы и Факты 01:08
Политика

Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.
РБК вчера в 17:23
Общество

В рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер

Архангельск занял последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель—декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.
РБК вчера в 23:00
Общество

«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Газета.Ru вчера в 19:44
Общество

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

Среди продуктов «Яндекса» — поисковый сервис, браузер, онлайн-карты, сервисы для перевода денег, покупки товаров, поиска авиа- и ж/д билетов, поиска работы, подбора недвижимости, заказа услуг и такси и т.д. ИT-компания не раскрывает, какие данные используются для построения скоринговой модели, отмечает собеседник РБК в банке из топ-30.
РБК вчера в 22:01
Армия и оружие

США заключили контракт на работы на авиабазе Инджирлик

Министерство обороны США заключило с турецкими компаниями контракт на проведение строительных работ на авиабазе Инджирлик (провинция Адана, Турция) на срок до конца 2024 года и общую сумму 95 млн долларов, сообщает пресс-служба Пентагона.
Взгляд.ру 01:39
Политика

Алиев назвал невозможным вступление Азербайджана в ЕС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна предприняла все возможные шаги в рамках евроинтеграции и в дальнейших шагах необходимости нет, так как они будут безрезультатными.
News.ru 00:37
Политика

Адвокат Трампа назвал послов США на Украине ставленниками Сороса

Финансист-миллиардер Джордж Сорос имел влияние на назначение и работу четверых послов США на Украине.
Lenta.ru 01:59
Происшествия

У метро «Беговая» в Петербурге возник коллапс из-за серьезного ДТП

Серьезная дорожная авария недалеко от станции метро «Беговая» в Приморском районе Петербурга привела к коллапсу — движение частично перекрыто, на месте работают оперативные службы.
REGNUM 01:33
Энергетика

Аналитики назвали способ нарастить экспорт «Газпрома» в обход Украины

Мощности сухопутного газопровода Eugal, построенного специально для доставки конечным потребителям газа из морского газопровода «Северный поток-2», могут позволить «Газпрому» увеличить поставки в Европу в обход Украины, несмотря на то что США ввели санкции против прокладки «Северного потока-2», сказали опрошенные РБК эксперты.
РБК 01:01
Происшествия

В Китае казнили поджигателя караоке, где погибли 18 человек

Суд средней ступени китайской провинции Гуандун казнил Лю Чунлоу, виновного в поджоге караоке, где погибли 18 человек.
РИА Новости 01:27
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
Политика

Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента

В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Известия вчера в 17:49
Экономика

«Ростелеком» допустил вхождение в Фонд развития интернет-инициатив

Представители ФРИИ и «Ростелекома» отказались от комментариев.
РБК вчера в 21:00
Общество

Forbes назвал 10 лучших новых брендов России

Forbes составил список из десяти лучших новых брендов России.
БИЗНЕС Online 00:51
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