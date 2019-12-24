Армия и оружие
Российская газетаТихие и смертоносные: в США высоко оценили подлодки проекта «Ясень-М»
Ударные АПЛ усовершенствованного проекта "Ясень-М" - самые смертоносные из когда-либо построенных, считает американкий портал The National Interest. Публикация о них называется "У России есть рождественский подарок для ВМС США".
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 02:10, Ашберн
Происшествия
Истребитель Су-57 упал в Хабаровском крае, пострадавших нет
Политика
Андрей Травников назвал объявление 31 декабря выходным популизмом
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников приветствует решения предприятий о выходном или сокращенном дне для сотрудников 31 декабря, однако считает популизмом объявления этого дня выходным на уровне различных регионов РФ.
Общество
Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу
Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Происшествия
Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина
Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина. О задержании он сообщил в своем Telegram-канале.
Происшествия
В Татарстане к девушке, опубликовавшей видео с учениями по разгону митингов в школе, пришли полицейские
Ранее стало известно, что на тренировке сотрудников МВД по разгону митингов, участников протестов изображали девятиклассники.
Экономика
Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»
Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации.
Армия и оружие
В США предложили укрепить военный потенциал Прибалтики
Сотрудники исследовательской службы конгресса США призвали американский парламент укреплять потенциал Вооружённых сил Латвии, Литвы и Эстонии.
Общество
МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию из зон ЧС
Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России готовит поправки в законодательство об обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации.
Происшествия
В Нижнем Тагиле ФСБ поймала торговцев оружием
Общество
Врач оценил опасность популярных новогодних традиций
Прокомментировал врач и традицию выпивать бокал шампанского с сожженной бумажкой с желанием.
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Происшествия
Пожилая женщина и мальчик погибли при пожаре в Тулуне
Пожилая женщина и мальчик погибли при пожаре в двухквартирном доме в Тулуне Иркутской области.
Космос
Вселенная возможностей: частные стартапы начинают осваивать космос
Космос становится привлекательной сферой для инвестиций: по данным отчета Start-Up Space, опубликованного в апреле 2019 года компанией Bryce Space and Technology, в прошлом году частные стартапы, разрабатывающие различные космические технологии, привлекли $3,2 млрд.
Музыка
«2004»: Скриптонит выпустил новый альбом
Экономика
Силуанов: на начало декабря бюджет по нацпроектам исполнен на 80%
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что на начало декабря по расходам на нацпроекты бюджет исполнен на 80 процентов, передает телеканал «Россия-24».
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.
Общество
В рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер
Архангельск занял последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель—декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.
Общество
«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Общество
«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян
Среди продуктов «Яндекса» — поисковый сервис, браузер, онлайн-карты, сервисы для перевода денег, покупки товаров, поиска авиа- и ж/д билетов, поиска работы, подбора недвижимости, заказа услуг и такси и т.д. ИT-компания не раскрывает, какие данные используются для построения скоринговой модели, отмечает собеседник РБК в банке из топ-30.
Армия и оружие
США заключили контракт на работы на авиабазе Инджирлик
Министерство обороны США заключило с турецкими компаниями контракт на проведение строительных работ на авиабазе Инджирлик (провинция Адана, Турция) на срок до конца 2024 года и общую сумму 95 млн долларов, сообщает пресс-служба Пентагона.
Политика
Алиев назвал невозможным вступление Азербайджана в ЕС
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна предприняла все возможные шаги в рамках евроинтеграции и в дальнейших шагах необходимости нет, так как они будут безрезультатными.
Политика
Адвокат Трампа назвал послов США на Украине ставленниками Сороса
Финансист-миллиардер Джордж Сорос имел влияние на назначение и работу четверых послов США на Украине.
Происшествия
У метро «Беговая» в Петербурге возник коллапс из-за серьезного ДТП
Серьезная дорожная авария недалеко от станции метро «Беговая» в Приморском районе Петербурга привела к коллапсу — движение частично перекрыто, на месте работают оперативные службы.
Энергетика
Аналитики назвали способ нарастить экспорт «Газпрома» в обход Украины
Мощности сухопутного газопровода Eugal, построенного специально для доставки конечным потребителям газа из морского газопровода «Северный поток-2», могут позволить «Газпрому» увеличить поставки в Европу в обход Украины, несмотря на то что США ввели санкции против прокладки «Северного потока-2», сказали опрошенные РБК эксперты.
Происшествия
В Китае казнили поджигателя караоке, где погибли 18 человек
Суд средней ступени китайской провинции Гуандун казнил Лю Чунлоу, виновного в поджоге караоке, где погибли 18 человек.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Политика
Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента
В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Экономика
«Ростелеком» допустил вхождение в Фонд развития интернет-инициатив
Представители ФРИИ и «Ростелекома» отказались от комментариев.
Общество
Forbes назвал 10 лучших новых брендов России
Forbes составил список из десяти лучших новых брендов России.