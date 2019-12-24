Ударные АПЛ усовершенствованного проекта "Ясень-М" - самые смертоносные из когда-либо построенных, считает американкий портал The National Interest. Публикация о них называется "У России есть рождественский подарок для ВМС США".

Тихие и смертоносные: в США высоко оценили подлодки проекта «Ясень-М»

Политика Андрей Травников назвал объявление 31 декабря выходным популизмом Губернатор Новосибирской области Андрей Травников приветствует решения предприятий о выходном или сокращенном дне для сотрудников 31 декабря, однако считает популизмом объявления этого дня выходным на уровне различных регионов РФ.

Космос Вселенная возможностей: частные стартапы начинают осваивать космос Космос становится привлекательной сферой для инвестиций: по данным отчета Start-Up Space, опубликованного в апреле 2019 года компанией Bryce Space and Technology, в прошлом году частные стартапы, разрабатывающие различные космические технологии, привлекли $3,2 млрд.

Политика Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.

Общество В рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер Архангельск занял последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель—декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.

Общество «Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян Среди продуктов «Яндекса» — поисковый сервис, браузер, онлайн-карты, сервисы для перевода денег, покупки товаров, поиска авиа- и ж/д билетов, поиска работы, подбора недвижимости, заказа услуг и такси и т.д. ИT-компания не раскрывает, какие данные используются для построения скоринговой модели, отмечает собеседник РБК в банке из топ-30.

Армия и оружие США заключили контракт на работы на авиабазе Инджирлик Министерство обороны США заключило с турецкими компаниями контракт на проведение строительных работ на авиабазе Инджирлик (провинция Адана, Турция) на срок до конца 2024 года и общую сумму 95 млн долларов, сообщает пресс-служба Пентагона.

Политика Алиев назвал невозможным вступление Азербайджана в ЕС Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна предприняла все возможные шаги в рамках евроинтеграции и в дальнейших шагах необходимости нет, так как они будут безрезультатными.

Энергетика Аналитики назвали способ нарастить экспорт «Газпрома» в обход Украины Мощности сухопутного газопровода Eugal, построенного специально для доставки конечным потребителям газа из морского газопровода «Северный поток-2», могут позволить «Газпрому» увеличить поставки в Европу в обход Украины, несмотря на то что США ввели санкции против прокладки «Северного потока-2», сказали опрошенные РБК эксперты.