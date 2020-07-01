Политика

ИзвестияИзвестияВ США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщает 1 июля «РИА Новости».
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Дмитрий Песков
В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГазета.Ru 14:41

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Кремль ответил на проект новых санкций США против Путина

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В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами

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Кремль оценил проект санкций США против России за «сговор» с талибами

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Шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн стал долларовым миллионером

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Общество

Андрея Малахова заметили на акции против поправок в Конституцию

На Пушкинской площади в Москве собираются участники акции протеста против поправок к Конституции.
Ведомости 12:55
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Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании

Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
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Политика

В Госдуме осудили запрет на вещание семи каналов RT в Латвии

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT решение латвийских властей запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.
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Общество

Более 71% россиян проголосовали за поправки к Конституции

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции проводится с 25 июня по 1 июля. Избирательные комиссии работают по 12 часов с 8 утра.
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Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
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Шоу-бизнес

Скончался актер Виктор Проскурин

Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда.
Интерфакс 09:25
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Политика

В России прошло голосование по поправкам к Конституции

Теоритически, Путин может пробыть президентом до 2036 года.
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По Worms анонсировали королевскую битву на 32 червяка

Игромания.ру 14:36
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Футбол

«Встать перед игроками на колени и сказать спасибо»: Валерий Карпин прокомментировал ничью с «Краснодаром»

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Очень многое решится в воскресном матче лидеров «Краснодар» – «Зенит», по итогам которого питерцы смогут стать чемпионами за четыре тура до окончания чемпионата.
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Происшествия

СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России.
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Учительница похвасталась сексом с несовершеннолетним и была арестована

Учительница из Флориды занялась оральным сексом с 15-летним подростком на школьном выпускном и похвасталась этим присутствующим гостям.
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АЕК Карреры победил ПАОК и вышел на второе место в чемпионате Греции

АЕК, который возглавляет Массимо Каррера, обыграл ПАОК в 31-м туре чемпионата Греции (2:0).
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Армия и оружие

В Германии распустили роту спецназа из-за экстремизма

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения.
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Тульский «Арсенал» отправил в отставку главного тренера Черевченко

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Гол Ярмоленко принес «Вест Хэму» победу над «Челси» в матче АПЛ

"Вест Хэм" обыграл "Челси" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:23
Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
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Общество

В Мосгоризбиркоме назвали голосование по поправкам легитимным

Голосование по поправкам к Конституции России в Москве состоялось, его можно признать легитимным.
Известия 17:15
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Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
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Общество

В Москве за сутки умерли 39 человек с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли 39 человек, у которых был положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
РБК 17:14
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В Беларуси озвучили предварительные цены на кроссовер Geely FY11

Появилась предварительная информация о стоимости кроссовера Geely FY11 на автомобильном рынке Беларуси.
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Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления

Причиной отставки Смолий назвал оказание "в течение длительного времени систематического политического давления на Национальный банк Украины".
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Авто

Volvo отзывает более 2 млн своих автомобилей из-за дефекта

В 2,1 млн автомобилях шведской марки могут ослабнуть тросы в креплении ремней безопасности, что приведет к снижению защитного эффекта.
Tvoe-avto.com 09:43
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Общество

В Петербурге более 80% голосов отдано за поправки к Конституции

Виктор Миненко Дарья Драи © ИА REGNUM "По итогам обработки 21,58% протоколов за одобрение изменений в Конституцию Российской Федерации проголосовали 80,92% внесенных в списки участников голосования зарегистрированных в Санкт-Петербурге", — заявил Миненко.
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3
Общество

С 1 июля увеличенные пенсии получат пенсионеры-опекуны

Пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями на платной основе, получат индексирование пенсий.
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Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
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Гаджеты

Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
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Общество

На онлайн-голосовании в Москве поправки поддержали 62%

В Москве на электронном голосовании поправки к Конституции поддержали 62,33% (601 096), в Нижегородской области — 59,69% (75 073) .
Коммерсантъ 14:12
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Общество

В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви

Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
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