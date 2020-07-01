В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого.

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщает 1 июля «РИА Новости».

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

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Армия и оружие В Германии распустили роту спецназа из-за экстремизма Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения. 18

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Авто В Беларуси озвучили предварительные цены на кроссовер Geely FY11 Появилась предварительная информация о стоимости кроссовера Geely FY11 на автомобильном рынке Беларуси.

Общество В Петербурге более 80% голосов отдано за поправки к Конституции Виктор Миненко Дарья Драи © ИА REGNUM "По итогам обработки 21,58% протоколов за одобрение изменений в Конституцию Российской Федерации проголосовали 80,92% внесенных в списки участников голосования зарегистрированных в Санкт-Петербурге", — заявил Миненко. 3