Политика
ИзвестияВ США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщает 1 июля «РИА Новости».
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В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГазета.Ru 14:41
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Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн стал долларовым миллионером
ВладТайм 15:47
Общество
Андрея Малахова заметили на акции против поправок в Конституцию
На Пушкинской площади в Москве собираются участники акции протеста против поправок к Конституции.
Ведомости 12:55
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
В Госдуме осудили запрет на вещание семи каналов RT в Латвии
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT решение латвийских властей запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.
RT на русском вчера в 11:21
Общество
Более 71% россиян проголосовали за поправки к Конституции
Всероссийское голосование по поправкам к Конституции проводится с 25 июня по 1 июля. Избирательные комиссии работают по 12 часов с 8 утра.
Политика Сегодня 09:36
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Шоу-бизнес
Скончался актер Виктор Проскурин
Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда.
Интерфакс 09:25
Политика
В России прошло голосование по поправкам к Конституции
Теоритически, Путин может пробыть президентом до 2036 года.
Государственные Вести 16:45
Игры
По Worms анонсировали королевскую битву на 32 червяка
Игромания.ру 14:36
Футбол
«Встать перед игроками на колени и сказать спасибо»: Валерий Карпин прокомментировал ничью с «Краснодаром»
КП - Ростов-на-Дону 16:25
Футбол
«Зенит» может стать чемпионом уже в матче с «Краснодаром»
Очень многое решится в воскресном матче лидеров «Краснодар» – «Зенит», по итогам которого питерцы смогут стать чемпионами за четыре тура до окончания чемпионата.
Спорт день за днем 15:38
Происшествия
СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России.
Российская газета 06:28
Происшествия
Учительница похвасталась сексом с несовершеннолетним и была арестована
Учительница из Флориды занялась оральным сексом с 15-летним подростком на школьном выпускном и похвасталась этим присутствующим гостям.
Lenta.ru 12:53
Футбол
АЕК Карреры победил ПАОК и вышел на второе место в чемпионате Греции
АЕК, который возглавляет Массимо Каррера, обыграл ПАОК в 31-м туре чемпионата Греции (2:0).
RT на русском 17:01
Армия и оружие
В Германии распустили роту спецназа из-за экстремизма
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения.
Взгляд.ру 11:36
Футбол
Гол Ярмоленко принес «Вест Хэму» победу над «Челси» в матче АПЛ
"Вест Хэм" обыграл "Челси" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:23
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС вчера в 09:33
Общество
В Мосгоризбиркоме назвали голосование по поправкам легитимным
Голосование по поправкам к Конституции России в Москве состоялось, его можно признать легитимным.
Известия 17:15
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Общество
В Москве за сутки умерли 39 человек с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли 39 человек, у которых был положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
РБК 17:14
Авто
В Беларуси озвучили предварительные цены на кроссовер Geely FY11
Появилась предварительная информация о стоимости кроссовера Geely FY11 на автомобильном рынке Беларуси.
Тарантас Ньюс 13:14
Политика
Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления
Причиной отставки Смолий назвал оказание "в течение длительного времени систематического политического давления на Национальный банк Украины".
ТАСС 14:38
Авто
Volvo отзывает более 2 млн своих автомобилей из-за дефекта
В 2,1 млн автомобилях шведской марки могут ослабнуть тросы в креплении ремней безопасности, что приведет к снижению защитного эффекта.
Tvoe-avto.com 09:43
Общество
В Петербурге более 80% голосов отдано за поправки к Конституции
Виктор Миненко Дарья Драи © ИА REGNUM "По итогам обработки 21,58% протоколов за одобрение изменений в Конституцию Российской Федерации проголосовали 80,92% внесенных в списки участников голосования зарегистрированных в Санкт-Петербурге", — заявил Миненко.
REGNUM 16:55
Общество
С 1 июля увеличенные пенсии получат пенсионеры-опекуны
Пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями на платной основе, получат индексирование пенсий.
Evo-rus.com 08:49
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
Evo-rus.com вчера в 09:39
Общество
На онлайн-голосовании в Москве поправки поддержали 62%
В Москве на электронном голосовании поправки к Конституции поддержали 62,33% (601 096), в Нижегородской области — 59,69% (75 073) .
Коммерсантъ 14:12
Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43