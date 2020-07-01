В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого.

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщает 1 июля «РИА Новости».

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Игры Опубликован трейлер игры Crysis Remastered Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта. 35

Общество В России предложили создать единую электронную базу ЖКХ Минстрой России намерен собрать всю документацию на жилые дома в единой электронной базе.

Космос Умер один из научных руководителей телескопа «Спектр-РГ» Павлинский Замдиректора Института космических исследований РАН, заместитель научного руководителя астрофизической космической обсерватории «Спектр-РГ» Михаил Павлинский скончался в возрасте 60 лет.

Общество Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. 66

Общество Рикошет: Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель о нападении на него Д. Френкель ― Буквально через несколько минут председатель стала кричать, что меня нужно немедленно удалить с участка, что я мешаю проведению голосования.

Шоу-бизнес Скончался актер Виктор Проскурин На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда. 130

Единоборства Американский комментатор восхитился фото Александра Карелина Американский комментатор Джо Роган оценил архивную фотографию трехкратного олимпийского чемпиона, депутата Госдумы Александра Карелина.

Космос Парад планет смогут увидеть земляне в июле Гиганты выстроятся почти в один ряд друг за другом. В этом году июль является месяцем противостояния планет-гигантов - Юпитера и Сатурна. 20

Здоровье Около 100 иркутян с коронавирусом скончались Четверо иркутян с коронавирусом умерли за сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 29 июня. 5

Политика Как прошел основной день голосования по поправкам в Конституцию 73,24% участников голосования по поправкам в Конституцию проголосовали за их внесение, 25,8% – против, сообщил ЦИК в 20.53 мск.

Политика Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами» Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа. 1

Происшествия 24 человека погибли при нападении в центральной Мексике Ранее, 6 июня, десять человек погибли при нападении боевиков на центр для реабилитации наркоманов в Ирапуато.

Общество За поправки к Конституции в Иркутской области проголосовали 64,28% За изменение Конституции в Иркутской области проголосовали 64,28% из участвовавших в голосовании жителей региона, против поправок 34,84%, сообщает ЦИК 1 июля на своем сайте.

Общество ЦИК подвел итоги голосования в нескольких российских регионах Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в нескольких регионах России.

Политика Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии «Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России, Ирана и Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он. 141

Космос «Роскосмос»: космический корабль Илона Маска небезопасен По мнению специалистов из «Роскосмоса», идея расположить «жидкостные двигатели огромной тяги прямо за стенкой кабины», была не самой удачной. 1,7K

Политика Huawei и ZTE официально объявлены США угрозой нацбезопасности Федеральная комиссия США по коммуникациям (FCC) сделала официальное заявление, что китайские компании Huawei и ZTE являются угрозой национальной безопасности. 37

Политика Мэр Якутска проголосовала против поправок Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании. 41