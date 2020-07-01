Политика
ИзвестияВ США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщает 1 июля «РИА Новости».
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В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 18:40
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Политика
Омичи стали лидерами по числу проголосовавших против поправок в Конституцию
В Алтайском крае за поправки к Основному закону страны проголосовали 71,91%, против — 26,86%.
БК55 22:18
Шоу-бизнес
Пышногрудая Чехова в купальнике порассуждала о бесконечности Вселенной
Пятый канал вчера в 22:25
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44
Космос
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с новейшим спутником GPS
Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с космодрома во Флориде с навигационным спутником GPS III–3 для нужд американских Космических сил.
ТК Звезда вчера в 18:08
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 15:16
Шоу-бизнес
Австралийская певица Sia стала бабушкой в 44 года
Mockva.ru 12:13
Общество
Памфилова: Явка на голосование о поправках к конституции составила 65%
Глава ЦИК Элла Памфилова на пресс-конференции сообщила, что явка на голосование о поправках к конституции составила 65% от общего числа потенциальных избирателей.
Life.ru 15:09
Происшествия
Число заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 2924
За прошедшие сутки в Республике Бурятия было зафиксировано 38 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число достигло 2924.
RT на русском 28 июня в 22:35
Здоровье
Роспотребнадзор провел исследование иммунитета населения к COVID-19
Роспотребнадзором организовано исследование иммунитета населения к новой коронавирусной инфекции в 23 регионах России с разным уровнем интенсивности эпидемиологического процесса.
Известия 21:24
Политика
В Приморье 78,86% избирателей проголосовали за поправки к Конституции
В Приморском крае поправки к Конституции РФ поддержали 78,86% избирателей, против проголосовали 20,24%, 1 июля сообщает онлайн-трансляция из информцентра ЦИК.
ИА Красная Весна 15:54
Армия и оружие
Sohu: В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия
Военные США озадачены известием о создании в России устройства визуально-оптических помех, которое получило название «Филин».
Evo-rus.com вчера в 09:56
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa 14:55
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
ToDay News Ufa 07:40
Политика
Спикер палаты представителей США призвала ввести санкции против России
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции в отношении России за якобы причастность к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском 20:06
Экономика
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки Многие компании, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, предъявляют к нему все больше претензий.
Коммерсантъ 18:00
Политика
В США около 1,7 тысячи проголосовали по поправкам в Конституцию России
Около 1,7 тысячи избирателей проголосовали в США по поправкам в Конституцию РФ, сообщили РИА Новости в российских диппредставительствах.
РИА Новости 22:19
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
В недавнем интервью 36-летняя певица Саша Савельева рассказала, как строился ее брак с актером театра и кино Кириллом Сафоновым.
Вокруг ТВ 09:14
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости 19:50
Происшествия
В Красногорске прооперировали девочку, на голову которой упала бутылка
РИА Новости 19:39
Общество
Предварительные итоги общероссийского голосования в Свердловской области
В Свердловской области подведены предварительные итоги общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.
Тагильский рабочий 21:23
Космос
Астроном оценил опасность астероидов для Земли
Рассчитываются их орбиты, траектории и вероятность столкновения с Землей. Пока ни один из известных крупных астероидов падать не собирается.
Петербургский дневник вчера в 10:14
Здоровье
64 новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай
В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 64 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.
АМИТЕЛ вчера в 22:23
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
Шоу-бизнес
Принц Уильям советовал принцу Гарри не жениться на Меган Маркл
Принц Уильям и принц Гарри с детства были очень близки, однако после появления Меган Маркл братья стали отдалятся друг от друга.
Pravda.Ru 03:56
Политика
Памфилова объявила промежуточные итоги голосования по Конституции
За поправки в Конституцию в ходе голосования, по последним данным, высказались около 74% россиян, против — менее 25%.
РБК 14:39
Шоу-бизнес
Скончался актер Виктор Проскурин
На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда.
Rambler News Service 08:04
Политика
ЦИК обработал 99% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию
К 5:00 мск ЦИК обработал 99,65% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 22:18
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM
Звезда сериала «Папины дочки» снялась в обнаженной фотосессии для популярного мужского журнала «MAXIM».
ИнфоСМИ 15:53