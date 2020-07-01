В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого.

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщает 1 июля «РИА Новости».

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

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