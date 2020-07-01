Политика

ИзвестияИзвестияВ США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщает 1 июля «РИА Новости».
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Дмитрий Песков
В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГазета.Ru 14:41

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Американский сенатор предложил ввести санкции против Путина за «сговор» с талибами

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В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами

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Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
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С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог

Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
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На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок

На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции.
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