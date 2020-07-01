Политика
ИзвестияВ США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщает 1 июля «РИА Новости».
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В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГазета.Ru 14:41
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Общество
От монастыря отца Сергия потребовали 1 млн рублей из-за флешки
ИА Красная Весна 08:42
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Общество
Военный суд в Петербурге арестовал двух сотрудников стройнадзора МО
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал до 25 августа двух сотрудников 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России в рамках уголовного дела о получении взяток и создании преступного сообщества.
RT на русском 15:51
Общество
Поправки поддержали 77% избирателей после обработки 60% протоколов
За поправки в Конституцию проголосовали 77,02 процента россиян, против высказались 22,15 процента, сообщил Центризбирком по результатам обработки более 61 процента протоколов.
РИА Новости 16:05
Политика
Сайт ОП подвергся хакерской атаке с украинского IP-адреса
Официальный сайт Общественной палаты РФ вновь подвергся хакерской атаке, IP-адрес, с которого она произведена, находится на Украине, несколько сообщений о ходе наблюдения за голосованием по поправкам в конституцию были заменены фейками, сообщили РИА Новости в ОП РФ.
РИА Новости 15:49
Футбол
Наставник «Краснодара» Мусаев раскритиковал судейство в матче с «Ростовом»
Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев раскритиковал судейство в матче с "Ростовом".
Газета.Ru 15:38
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия 29 июня в 15:44
Общество
Рикошет: Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель о нападении на него
Д. Френкель ― Буквально через несколько минут председатель стала кричать, что меня нужно немедленно удалить с участка, что я мешаю проведению голосования.
Эхо Москвы 12:48
Экономика
Tesla стала самым дорогим автопроизводителем, обогнав Toyota
За десятилетие акции производителя электромобилей выросли на 5837% — если 29 июня 2010 года бумаги Tesla начали торговаться по цене $17 за штуку, то десять лет спустя одна акция компании стоит $1009,35.
РБК 14:37
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com 02:11
Шоу-бизнес
Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли
Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:52
Кино
Кристиан Бэйл может вернуться на экраны к роли Бэтмена во «Флэше»
На роль претендуют Кристиан Бэйл и Майкл Китон, ранее уже игравший супергероя в картинах «Бэтмен» 1989 года и «Бэтмен возвращается» 1992 года.
Evo-rus.com 01:13
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Среди них особое внимание специалисты уделили новому штамму - G4 EA H1N1, который имеет гены вируса H1N1, ставшего причиной пандемии свиного гриппа в 2009 году.
Live24 03:57
Футбол
«Валенсия» на своем поле уступила «Атлетику»
Советский спорт 15:30
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Общество
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции.
Медиазона 09:20
Авто
Новый Hyundai Santa Fe получит гибридную версию для Европы
В следующем году в ассортимент модификаций нового Santa Fe войдет подключаемая гибридная версия, которая использует тот же двигатель с турбонаддувом, но в сочетании с более мощным электромотором мощностью 90 л.с. и литий-ионной полимерной батареей на 13,8 кВт/ч.
SpeedMe 08:05
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс вчера в 11:36
Авто
Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4
Продажи Suzuki Across в Европе начнутся осенью, цены пока не объявлены. Напомним, Suzuki и Toyota создали новый альянс в середине 2019 года.
Российская газета 10:14
Политика
Дуда набрал 43% голосов в первом туре президентских выборов в Польше
Evo-rus.com вчера в 10:54
Космос
Парад планет смогут увидеть земляне в июле
Гиганты выстроятся почти в один ряд друг за другом. В этом году июль является месяцем противостояния планет-гигантов - Юпитера и Сатурна.
СОВА 12:13
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Известия вчера в 17:03
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Футбол
«Сочи» благодаря голу на 92-й минуте вырвал ничью в матче с «Динамо»
Встреча в Сочи завершилась со счетом 1:1. У "Динамо" гол забил Николай Комличенко с пенальти на 57-й минуте, "Сочи" отыгрался благодаря пенальти, который реализовал Александр Кокорин на второй минуте компенсированного времени второго тайма.
РИА Новости 15:09
Гаджеты
Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10
Разработчики ОС Windows 10 из компании Microsoft разработали важное внеочередное обновление, устраняющее несколько уязвимостей в системе безопасности.
Дни24 13:34