Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ США выявили первый случай заражения новым типом коронавируса

Первый случай заражения новым типом коронавируса выявили в США, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники. Как пишет новостное агентство Рейтер, пресс-секретарь Центра по контролю и профилактике заболеваний подтвердил эту информацию.
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