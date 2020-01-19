Общество
РИА НовостиВ США выявили первый случай заражения новым типом коронавируса
Первый случай заражения новым типом коронавируса выявили в США, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники. Как пишет новостное агентство Рейтер, пресс-секретарь Центра по контролю и профилактике заболеваний подтвердил эту информацию.
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Политика
Объявлен состав нового правительства
Объявлен состав нового правительства Российской Федерации. Из прежнего состава в нем останутся лишь трое вице-премьеров.
Футбол
Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»
Шоу-бизнес
Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на скандальной участнице шоу «Голос»
Отцом двойняшек оказался наследник многомиллионного состояния Артем Комаров, который ранее состоял в отношениях с Анной Седоковой.
Общество
Российский олигарх сравнил реформы Трампа и политику Центробанка РФ
Речь президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе говорит о превосходстве его политики над деятельностью российского Центробанка.
Общество
Sky: принц Гарри и Меган Маркл пригрозили судом канадским папарацци
Как отмечается, поводом для такого заявления стали фотографии, которые были сделаны без разрешения во время прогулки Маркл с сыном в общественном парке Ванкувера.
Здоровье
Один из членов семьи с редкой болезнью умер в Нижегородской области
Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием (болезнь Фабри), умер на 52 году жизни.
Здоровье
В России работают новые правила лечения по полису ОМС
С января 2020 года увеличилось подушевое финансирование на застрахованных россиян.
Происшествия
В Подмосковье девочка убежала от преследователя
Спорт
Матыцин стал министром спорта России
Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Политика
Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина
Что состав кабинета говорит о позициях премьера На руководящие должности в правительство Мишустин привел с собой людей из своего круга, таким образом он "выходит за рамки технического премьера", считает заместитель директора "Центра политических технологий" Алексей Макаркин.
Происшествия
Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
Политика
Сенат начал рассмотрение дела по импичменту Трампа
Инициатива по импичменту президенту была озвучена в сентябре 2019 года спикером палаты представителей Нэнси Пелоси после того, как СМИ рассказали о телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, где американский глава государства призывал возобновить расследование в отношении сына своего политического конкурента Джо Байдена.
Игры
Опубликованы новые скриншоты DOOM Eternal и много роликов с геймплеем
Компания Bethesda выложила в сеть новую серию высококачественных скриншотов предстоящей игры DOOM Eternal.
Авто
Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой
Эксперты издания Autonews рассказали читателям, как работает нововведение по регистрации новых автомобилей в салонах, а также, почему владельцам рекомендуют везти машину в МРЭО на эвакуаторе.
Происшествия
Влад Бахов знал, что скоро умрет
Политика
Как изменился состав экономического блока правительства
Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, в обновлённом составе правительство должно запустить новый инвестиционный цикл и создать условия для роста экономики.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Здоровье
Хасынскую больницу модернизируют в Магаданской области
Обновления в Хасынской районной больнице оценил губернатор Магаданской области Сергей Носов.
Фигурное катание
На чемпионате Европы по фигурному катанию Россия помчится за Плющенко
В предварительной заявке на чемпионат Европы в произвольной программе вновь есть четверные флип, сальхов, лутц, тулуп и еще один тулуп в каскаде с тройным сальховом.
Культура
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Музыка
Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Армия и оружие
В ДНР выстрелом в спину убили замкомандующего спецназом МВД
Заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Кривуля по прозвищу Грин был застрелен вечером 20 января в Донецке.
Здоровье
Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода
Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Происшествия
Водитель экскаватора наехал на несовершеннолетнюю в Невельском районе
Водитель экскаватора совершил наезд на несовершеннолетнюю в Горнозаводске в Невельском районе.
Шоу-бизнес
Елена Воробей перенесла операцию
Об операции Елена Воробей написала у себя на странице в Instagram.На данный момент актриса находится а больнице и уже сообщила поклонникам в комментариях о том, что хирургическое вмешательство прошло успешно.
Здоровье
Врачи сообщили о пользе черного кофе для уровня сахара при диабете
Черный кофе помогает контролировать уровень сахара в крови и снижает риск диабета второго типа, об этом сообщает издание Times Now.
Армия и оружие
Премьер Ирака начал «оформлять позицию» по выводу войск США
Правительство Ирака предпринимает действия для «оформления позиции» по выводу иностранных войск с территории страны, сообщил и.о. главы кабмина Адель Абд аль-Махди.