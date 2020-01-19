Первый случай заражения новым типом коронавируса выявили в США, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники. Как пишет новостное агентство Рейтер, пресс-секретарь Центра по контролю и профилактике заболеваний подтвердил эту информацию.

В США выявили первый случай заражения новым типом коронавируса

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