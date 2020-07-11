Рекордные 63 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки выявили в США, еще более 900 человек с COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

В США выявили рекордные 63 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году является лавина — такие результаты проверки объявил на пресс-конференции представитель управления Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, передает РИА Новости. 209

Политика Эксперт предсказал РФ и Японии прекращение совместного освоения Курил Японский эксперт по российско-японским отношениям Юкио Асадзума считает, что Россия и Япония могут прекратить совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах после принятия поправок к российской Конституции по территориальной целостности.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 5,9K

Футбол «Лион» рассматривает возможность подписания Гендузи Полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи находится в шаге от перехода во французский чемпионат. В услугах хавбека заинтересован «Лион».

Происшествия Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу. 22

Наука У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета. 308

Энергетика Минэнерго США признало неэффективность экспорта СПГ В минэнерго США (EIA) пришли к выводу, что экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) перестал быть эффективным. 44

Шоу-бизнес Бузова прокомментировала свое похищение в центре Москвы Звезда не выходила на связь около 10 часов и наконец прервала молчание, чтобы прокомментировать видео, на котором какие-то мужчины хватают ее и тащат в неизвестном направлении. 48

Киберспорт В Dota 2 добавят женского персонажа Anti-Mage Женский персонаж заменит старца Антимага. В известной компьютерной игре Dota 2 появится женский персонаж Anti-Mage.

Энергетика WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal. 1,5K

Кино Вышел трейлер картины о Николе Тесле с Итаном Хоуком Стержнем сценария станет история трудных отношений с людьми из окружения Теслы, в том числе и с другим американским изобретателем — Томасом Эдисоном.