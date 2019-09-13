Спорт
РИА НовостиВ США юную пловчиху лишили победы за слишком открытый купальник
Американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за излишне открытого купальника после победы в заплыве на 100 метров во время соревнований в Анкоридже (штат Аляска, США).
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Ответ из США Мальчику с прической Ибры. На Аляске оправдали «голую студентку-пловчиху»
Спорт день за днем08:04
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Игры
Техподдержка Sony: Call of Duty: Modern Warfare не выйдет в PS Store
На момент написания новости Call of Duty: Modern Warfare всё ещё доступна в онлайн-магазинах Microsoft Store и Battle.net, но судьба этих версий пока тоже остаётся неизвестной, так как, по словам представителей игры в России, «обстоятельства выясняются».
News.ru 06:52
Авто
Новая Toyota RAV4 провалила лосиный тест
Кроссовер Toyota RAV4 нового поколения не справился с лосиным тестом, который провёл шведский журнал Teknikens Värld.
Журнал Авто.ру 00:30
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Происшествия
СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян
Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.
RT на русском 07:59
Политика
Украина впервые пошла навстречу ДНР и ЛНР
Депутат партии «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что фракция намерена упростить жизнь жителям ДНР и ЛНР.
DixiNews вчера в 12:59
Политика
Рада поддержала Зеленского и уволила всех членов ЦИК Украины
Верховная рада Украины поддержала представление президента страны Владимира Зеленского об увольнении всех членов Центризбиркома.
РБК 05:09
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей «Пусть говорят»
По имеющейся информации, звезда займет место Дмитрия Борисова в качестве ведущей ток-шоу «Пусть говорят».
StarHit.ru 07:30
Политика
Суд ЕС отменил решение о допуске «Газпрома» к газопроводу Opal
ИА «Ореанда-Новости» Минэнерго Польши сообщило, что Суд Европейского союза принял сторону Варшавы в разбирательстве о допуске российской компании «Газпрома» к мощностям газопровода Opal (сухопутного отвода газопровода «Северный поток»).
Ореанда-Новости 10 сентября в 07:14
Политика
МИД РФ: Москва ответит на решение перенести памятник Коневу в Праге
Россия не оставит без ответа решение пражских властей о переносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу, под чьим командованием войска 1-го Украинского фронта освободили чешскую столицу от нацистских захватчиков.
Российская газета 06:24
Общество
Налоговая опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова
Информация о блокировке счетов певца Филиппа Киркорова не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).
РБК 05:08
Баскетбол
Сборная Испании по баскетболу обыграла Австралию и вышла в финал ЧМ
RT на русском 06:28
Кино
Сайрус, Гранде и Дель Рей презентовали клип про «Ангелов Чарли»
В YouTube опубликован совместный клип Майли Сайрус, Арианы Гранде и Ланы Дель Рей Don’t Call Me Angel.
Культуромания 07:52
Авто
Кроссовер Genesis GV70 выйдет в 2021 году
На рынке новинка, построенная на базе седана G70, появится в 2021 году.
Picsnews.net 02:47
Политика
В Кремле оценили призыв Зеленского сохранять санкции против России
В Кремле негативно относятся к словам украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал Запад сохранять санкции в отношении России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 06:21
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело вчера в 03:35
Экономика
Зарплаты работникам бюджетной сферы проиндексируют на 4% в 2020 году
1 октября 2020 года работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты на 3,8%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяну Голикову.
Газета.Ru 07:32
Гаджеты
«Роскачество» опубликовало новый рейтинг смартфонов российского рынка
Напомним, прошлый рейтинг смартфонов «Роскачество» опубликовало 18 июня 2019 года. первые три позиции тогда также заняли смартфоны Samsung Galaxy S10+, Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10.
REGNUM 06:44
Общество
«Влюблённые из Модены» оказались мужчинами
Газета Metro вчера в 14:47
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.
Слово и Дело 03:24
Экономика
РЖД снизят инвестиции в стройку из-за проблем с подрядчиками
Почему РЖД сокращают финансирование БАМа "Российские железные дороги" в 2019 году перенесут около 100 млрд руб. инвестиций с инфраструктурных проектов на другие цели из-за невыполнения подрядными организациями договорных обязательств.
РБК вчера в 04:41
Политика
Кирилл Вышинский госпитализирован
Политика Сегодня 07:21
Кино
Дочь Осина сыграет Юлию Началову в фильме «Буду рядом»
Юлию в подростковом возрасте сыграет Настя Годунова - внебрачная дочь Евгения Осина.
Телепрограмма вчера в 04:36
Театры
В Екатеринбурге на сцене ТЮЗа детям показали изнасилование
Екатеринбурженка считает, что родители могли не заметить маркировки на афише «Ревизора», покупая билеты в ТЮЗ, однако их могли предупредить о провокационных сценах в спектакле.
Росбалт 05:04
Общество
56-летняя Деми Мур снялась обнаженной для обложки глянца
Звездой октябрьского выпуска Harper's Bazaar стала 56-летняя Деми Мур, которая снялась для обложки обнаженной и раскрыла несколько личных тем в откровенном интервью.
Super.ru вчера в 11:09
Политика
Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана
Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.
ForPost 07:39
Политика
Медведев назвал условия сокращения рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:26
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru 11 сентября в 20:12