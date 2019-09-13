Спорт

РИА НовостиРИА НовостиВ США юную пловчиху лишили победы за слишком открытый купальник

Американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за излишне открытого купальника после победы в заплыве на 100 метров во время соревнований в Анкоридже (штат Аляска, США).
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