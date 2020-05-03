Минфин США заявил, что в Соединённых Штатах за неделю было выдано 2,2 млн кредитов малому бизнесу на сумму $175 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство. Уточняется, что средний размер кредита составляет $79 тыс.

В США за неделю выдали 2,2 млн кредитов малому бизнесу

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