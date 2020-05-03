Коронавирус
RT на русскомВ США за неделю выдали 2,2 млн кредитов малому бизнесу
Минфин США заявил, что в Соединённых Штатах за неделю было выдано 2,2 млн кредитов малому бизнесу на сумму $175 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство. Уточняется, что средний размер кредита составляет $79 тыс.
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Власти США за неделю выдали малому бизнесу безвозвратные кредиты на $175 млрд
Секрет фирмывчера в 16:04
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Общество
Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю
Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru вчера в 22:31
Здоровье
Врач Роспотребнадзора Подмосковья рассказала правила ношения масок
Как апроинформировала руководитель Роспотребнадзора по Московской области, главный государственный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова, использовать медицинскую маску очень важно и необходимо, так как в период эпидемии коронавирус передаётся от заразившегося к здоровому человеку в основном воздушно-капельным путем, через микрокапли респираторных выделений.
Ugpressa.ru вчера в 16:23
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Происшествия
В Хакасии ещё у 30 человек выявлен коронавирус
REGNUM вчера в 23:30
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
Происшествия
«Газель» опрокинулась после столкновения с «Тойотой» в Южно-Сахалинске
В результате отечественный транспорт опрокинулся на бок.
АСТВ вчера в 22:43
Политика
Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства".
Газета.Ru вчера в 11:31
Политика
США предрекли потерю лидерства в мире из-за коронавируса
Пандемия коронавируса привела к концу мирового лидерства США и миропорядка, установленного после Второй мировой войны, пишет Le Monde.
Известия 02 мая в 21:22
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ вчера в 04:32
Здоровье
Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба по коронавирусу
3 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.
Алтайская правда вчера в 07:53
Общество
80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ростовской области
Оперштаб сообщил в субботу, 2 мая о 80 подтвержденных за сутки случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области.
Kursk.com 02 мая в 06:29
Гаджеты
Вышел новый сверхмощный процессор Core i9-10900K от Intel
Как оказалось, топовый 10900K потребляет заметно больше мощности, чем CPU 9-го поколения - 9900KS.Также в новом семействе у некоторых CPU увеличилось число ядер, почти во всех появилась поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота.
RuNews24.ru 01 мая в 00:48
Общество
Коронавирус. В России за сутки выявили почти 10 тысяч зараженных
На территории России продолжается активный рост числа зараженных коронавирусом, и за сутки их прибавилось на 9623 человека.
Четвертая Власть 02 мая в 04:48
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Александра Абдулова покорила своей красотой
Пользователи Instagram восхитились дочерью знаменитого российского актера Александра Абдулова, уже покойного.
Shraibikus News вчера в 16:51
Экономика
Ростех заявляет о наценках на материалы для средств защиты до 500%
Ростех заявил, что при поддержке Минпромторга договорился с четырьмя крупнейшими производителями о покупке материалов для средств индивидуальной защиты напрямую с фабрик по цене 165-305 рублей за килограмм.
ТАСС вчера в 08:43
Общество
Эксперт предупредил о мошенниках из «службы безопасности» банка
Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками банка и просят назвать номера карт, коды или попросить ввести их на определенных сайтах.
Российская газета вчера в 22:40
Политика
Трамп заявил о попытке Китая «скрыть ошибку» с коронавирусом
Китай после появления коронавируса «совершил ужасную ошибку» и пытался ее скрыть, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
РБК вчера в 22:45
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 12:36
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава оценил сроки спада эпидемии
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости вчера в 09:10
Здоровье
В Минздраве назвали сроки пика эпидемии коронавируса
Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.
РИА Новости вчера в 15:39
Политика
Стало известно, у кого Путин отнимает свободу и зачем
Реальность не дышит эпическим героизмом, которого ждут российские Рыцари Свободы в соответствующих мятежных пабликах во "ВКонтакте".
РИА Новости 02 мая в 01:00
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
ТАСС 02 мая в 13:15
Общество
В МЧС дали рекомендации по уходу за больным коронавирусом на дому
Специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России выпустили рекомендации об особенностях ухода за больным коронавирусной инфекцией, проходящим лечение в домашних условиях.
RT на русском вчера в 22:49
Кино
Названа дата выхода нового фильма франшизы «Трансформеры»
Киностудия Paramount Pictures анонсировала дату премьеры очередного фильма франшизы «Трансформеры».
Телеканал 360° вчера в 17:46
Здоровье
Мэр Белогорска объяснил, за что уволили главврача больницы Михаила Горбунова
Глава Белогорска Станислав Мелюков объяснил, что стало причиной увольнения предыдущего главного врача Белогорской больницы Михаила Горбунова.
Амур.инфо вчера в 22:55
Общество
4 мая Алтайский край накроет непогода
Синоптики прогнозируют мощный ветер и грозу Ненастная погода ожидается в Алтайском крае в понедельник, 4 мая, информируют в региональном Гидрометцентре.
АМИТЕЛ вчера в 19:16
Политика
Посол Украины предложил Герхарду Шредеру пари из-за слов о Крыме
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру заключить пари на "возвращение" Киеву Крыма, об этом дипломат заявил в интервью агентству "Укринформ".
РИА Новости вчера в 19:26
Политика
Анонсировано новое обращение Путина к россиянам
Планируется, что именно оттуда Владимир Путин сделает обращение к стране.
Замана 02 мая в 19:46