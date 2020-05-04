Коронавирус

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Минфин США заявил, что в Соединённых Штатах за неделю было выдано 2,2 млн кредитов малому бизнесу на сумму $175 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство. Уточняется, что средний размер кредита составляет $79 тыс.
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В Америке за неделю выдали 2,2 млн кредитов малому бизнесу

RuNews24.ru01:50

В США за неделю малому бизнесу выдано кредитов на $175 млрд

ПРАЙМвчера в 10:00

Власти США выдали малому бизнесу кредиты на сумму в 175 миллиардов долларов

iReactorвчера в 11:44

В США за неделю выдали 2,2 млн кредитов малому бизнесу

RT на русскомвчера в 11:10

В США малый бизнес получил кредиты на сумму $175 млрд

News.ruвчера в 10:38

Малый бизнес США получил в кредит 175 миллиардов долларов от властей

Экономика сегоднявчера в 13:37

Малому бизнесу в США за неделю выдали кредиты на сумму $175 миллиардов

РИА Новостивчера в 10:00
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:29, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня

В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости вчера в 08:12
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
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Общество

Минздрав подтвердил заражение коронавирусом 3 тыс. вахтовиков в Якутии

Днем ранее председатель оперштаба Якутии по ситуации с коронавирусом Ольга Балабкина написала в Telegram, что COVID-19 диагностировали у трети работников Чаяндинского месторождения в Якутии — более 3 тыс. человек.
Полит.ру вчера в 08:45
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Общество

Россияне снизили траты на бензин на 60% из-за пандемии

В апреле россияне покупали на 60,16% меньше бензина по сравнению с февралем, говорится в исследовании банка «Русский стандарт».
Коммерсантъ 00:39
Здоровье

Названы самые вредные привычки россиян в период самоизоляции

Врач-иммунолог Анатолий Устющев включил в список вредных привычек долгое сидение за компьютером.
Lenta.ru 00:03
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Экономика

Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний

Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
Коммерсантъ вчера в 01:55
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Общество

Попова оценила возможность завершения циркуляции коронавируса

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна», — цитирует ТАСС Попову.
RT на русском 01:58
Политика

ЦИК Казахстана прекратил депутатские полномочия Дариги Назарбаевой

Центризбирком Казахстана прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой - дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
Газета.Ru 00:53
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Шоу-бизнес

В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина

Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
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Армия и оружие

Венесуэла объявила о предотвращении атаки наемников с моря

Интерфакс вчера в 19:19
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Здоровье

Еще 12 человек заразились коронавирусом в Костромской области

На сегодня, 3 мая, на территории региона новая опасная инфекция диагностирована уже в 253 случаях.
ГТРК Кострома вчера в 03:03
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Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
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Гаджеты

Три серии смартфонов HONOR 9 поступили в продажу 4 мая

В России начинаются продаже серии смартфонов HONOR 9 Модели HONOR 9C, HONOR 9A и HONOR 9S поступят в продажу 4 мая.
SM News вчера в 23:42
Технологии

NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы

NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv вчера в 08:40
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
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Политика

Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе

Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа.
Газета.Ru 02:20
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Политика

Парасюк признал, что активисты «майдана» вели стрельбу по милиционерам

Киев, 4 мая 2020, 08:47 — REGNUM Участники акций протеста в центре Киева вели огонь по сотрудникам правоохранительных органов 20 февраля 2014 года, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Парасюк в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на его youtube-канале.
REGNUM 01:47
Здоровье

В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса может проявиться в виде второго пика на графике выявленных случаев инфицирования.
Lenta.ru вчера в 23:22
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Политика

Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

Воздушная часть парада к 75-летию Дня Победы пройдет в 32 российских городах. Об этом сообщили в Росавиации, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 14:53
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Футбол

«Такого беспредела не было никогда!» Как Россию не пустили на ЧМ, не поставив 4 пенальти

Занимать второе место можно было с закрытыми глазами, но этого не хватило бы, поскольку напрямую на ЧМ-1998 выходил лишь лидер, а второй команде приходилось отправляться в стыковые матчи.
Чемпионат вчера в 16:00
Общество

Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю

Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru вчера в 22:31
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Общество

Немецкие ученые нашли природное средство от похмелья

Экономика сегодня 02 мая в 05:11
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Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
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Здоровье

У главврача Коммунарки из-за коронавируса оказались поражены легкие

MOS.news 02 мая в 07:12
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Кино

Сценарист фильмов про куклу Чаки покончил с собой

Один из сценаристов фильма ужасов «Детские игры» и режиссёр продолжения «Детские игры 2» — Джон Лафия — покончил с собой.
RT на русском 02 мая в 20:08
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 3,5 миллиона человек, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
РИА Новости вчера в 18:47
Общество

Владимир Уйба ответил на вопросы жителей Коми

Врио главы Коми Владимир Уйба записал большое видео с ответами на поступившие от местных жителей вопросы.
Невские Новости 01:02
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Происшествия

Заблудившихся на Колыме туристов наказали за нарушение самоизоляции

В отношении группы туристов, которая заблудилась в Магаданской области, составлены административные протоколы за нарушение режима самоизоляции.
Известия 00:19
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Общество

В Минздраве назвали достигнутую в Москве фазу эпидемии коронавируса

В Москве эпидемиологическая ситуация с коронавирусом достигла уровня масштабного распространения без прослеживания связи случаев заражения.
РБК 01:02
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Армия и оружие

В ЛНР обвинили силовиков в пяти обстрелах за сутки

Московский Комсомолец вчера в 01:35
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Как работают Яндекс.Новости?
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