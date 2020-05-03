Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ США за неделю выдали 2,2 млн кредитов малому бизнесу

Минфин США заявил, что в Соединённых Штатах за неделю было выдано 2,2 млн кредитов малому бизнесу на сумму $175 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство. Уточняется, что средний размер кредита составляет $79 тыс.
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Власти США за неделю выдали малому бизнесу безвозвратные кредиты на $175 млрд

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Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал об агрессивности коронавируса в комментарии НТВ.
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Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

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Главврач Коммунарки назвал процент выживших после ИВЛ пациентов

В комментариях к посту у Дениса Проценко традиционно спросили о количестве пациентов, которые остались живы после интубации и дыхания с помощью ИВЛ.
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