Коронавирус
RT на русскомВ США за неделю выдали 2,2 млн кредитов малому бизнесу
Минфин США заявил, что в Соединённых Штатах за неделю было выдано 2,2 млн кредитов малому бизнесу на сумму $175 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство. Уточняется, что средний размер кредита составляет $79 тыс.
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Авто
Peugeot собирается показать более дешевую вариацию Peugeot e-208
На сегодняшний день Peugeot e-208 предлагается лишь с аккумуляторной батареей на 50 кВт / ч, которая обеспечивает заявленную максимальную дальность 339 км. Может быть, модель Peugeot с меньшим диапазоном потеряет около 25 % емкости батареи, понизив отдачу системы до 37 кВт и предложив новый максимальный запас хода около 241 км.
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В Сербии с 7 мая отменят чрезвычайное положение — президент
Принято решение об отмене чрезвычайного положения в Сербии с 7 мая, заявил 3 мая сербский президент Александр Вучич, передает телеканал Pink.
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Европа по-новому: НАСА показало заново обработанные снимки спутника Юпитера с невероятной детализацией
Агентство выложило невероятные по детализации снимки шестого спутника Юпитера, Европы, извлечённые из архивов конца 90-х годов прошлого века и обработанные по-новому.
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NAVI уступили Virtus.pro на ESL One: Road to Rio по CS:GO
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Китай скрывал данные о коронавирусе для накопления медикаментов
В отчете утверждается, что приуменьшая опасность коронавируса в января Китай увеличил импорт и сократил экспорт товаров медицинского назначения, в том числе ввозя из-за рубежа медицинские маски, халаты и перчатки.
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У пациентов и работников психбольницы в Петербурге выявили коронавирус
В Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко.
RT на русском 09:12
Общество
Оперштаб опубликовал новые данные по ситуации с коронавирусом в России
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10633, общее число пациентов с этой инфекцией насчитывается 134,687 тысячи, сообщает оперштаб по противодействию распространения коронавируса.
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Власти Москвы предложили бизнесу 150 помещений для льготной аренды
Предприятия малого и среднего бизнеса смогут арендовать 150 помещений, которые Москва выставила на открытые аукционы, сообщается на сайте столичной мэрии.
РБК 10:19
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Стефани Майер намекнула на продолжение «Сумерек»
Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер не на шутку заинтриговала своих фанатов.
Piter.tv 08:40
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В Северной Осетии сожгли вышку телефонной связи
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Названы самые ранние симптомы коронавируса
Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал о ранних симптомах, по которым можно определить наличие коронавирусной инфекции.
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Компания Kia показала изображения удлинённой версии Kia Optima нового поколения на прошлой неделе, а накануне производитель опубликовал подробные технические характеристики модели.
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Общество
Коронавирус легко передается и виртуозно маскируется
Автор: Дмитрий Киселёв В борьбе с коронавирусом Россия подошла к моменту, когда ставки стали невероятно высоки.
Вести.Ru 14:53
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Аршавин назвал Мертезакера «немецким Онопко»
Metaratings 14:24
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 3,5 миллиона человек, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
РИА Новости 18:47
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Найдено применение кварк-глюонной плазме
Результаты моделирования помогут найти плазму в естественных условиях.
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На жителя Одесской области завели уголовное дело из-за флага СССР
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Ридус 10:58
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Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса
Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал об агрессивности коронавируса в комментарии НТВ.
Lenta.ru 18:11
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Гол в ворота «Зенита» признан одним из лучших в истории Лиги чемпионов
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Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
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Телеканал HBO выпустил официальный тизер сериала по одноименному фантастическому роману Мэтта Раффа.
Народные новости вчера в 02:23
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Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
Воздушная часть парада к 75-летию Дня Победы пройдет в 32 российских городах. Об этом сообщили в Росавиации, передает ТАСС.
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Видеоблогер Василий Уткин игнорирует «Ротор». Об этом он сказал на стриме в эфире своего YouTube-канала.
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Экономика
Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний
Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
Коммерсантъ 01:55
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В Боснии и Герцеговине пояснили, почему не пустили гумконвой из РФ
МИД Боснии и Герцеговины сообщило МВД страны о ноте, которую получило ведомство от посольства РФ с запросом разрешения на въезд в страну членов медицинского отряда и специальных машин РХБЗ для дезинфекции, которые прибыли по приглашению председательствующего Дома народов парламентарной ассамблеи БиГ.
Аргументы и Факты вчера в 08:30
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» бросил якорь около Калининграда
Трубоукладчик «Академик Черский», принадлежащий ПАО «Газпром», встал на якорь в Гданьской бухте в Калининградской области примерно в 30 км северо-западнее Балтийска, сообщает 2 мая Интерфакс.
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Главврач Коммунарки назвал процент выживших после ИВЛ пациентов
В комментариях к посту у Дениса Проценко традиционно спросили о количестве пациентов, которые остались живы после интубации и дыхания с помощью ИВЛ.
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