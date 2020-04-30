За шесть недель с момента введения в марте ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, за финансовой помощью к властям обратились более 30 млн человек. Расходы на выплаты пособий стремительно растут.

В США за пособием по безработице обратились более 30 млн человек

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