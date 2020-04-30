Общество

News.ruNews.ruВ США за пособием по безработице обратились более 30 млн человек

За шесть недель с момента введения в марте ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, за финансовой помощью к властям обратились более 30 млн человек. Расходы на выплаты пособий стремительно растут.
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Более 30 млн американцев обратились за пособием по безработице с начала карантина

Коммерсантъ10:10

Еще 3,8 миллиона американцев подали заявки на пособие по безработице

Вести.Ru09:10

Более 30 млн человек потеряли в США работу из-за кризиса

Ведомости09:18

30 миллионов американцев обратились за пособием по безработице

Газета.Ru08:47

В США за пособием по безработице обратились более 30 млн человек

News.ru08:44

За последние шесть недель 30 млн американцев обратились за пособием по безработице

ТАСС08:39

Число получающих пособие по безработице в США выросло до 18 млн человек

ИА Красная Весна09:53
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 15:54, Ашберн
Общество

В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России

В ВОЗ отметили, что в скором времени в России можно ослабить ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru 12:44
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Игры

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Политика

Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
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Протодиакон Кураев прокомментировал запрет в служении

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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
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Общество

За два дня коронавирусом заразились 37 сотрудников «Роскосмоса»

Количество заболевших коронавирусом COVID-19 на предприятиях «Роскосмоса» выросло до 148, умерли 4 человека, 12 выздоровели, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Twitter в среду.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Общество

Собянин советует носить маски и перчатки в метро

Пассажирам московского метрополитена рекомендуется пользоваться защитными масками и перчатками.
Вести.Ru 12:54
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
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Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 28 апреля в 11:13
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Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
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Происшествия

В Екатеринбурге ликвидированы готовившие теракты боевики

ФСБ предотвратила в Екатеринбурге подготовку терактов.
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Кино

Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»

В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
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Общество

В Чехии зафиксирована сильнейшая за 500 лет засуха

В Чехии зафиксирована сильнейшая за 500 лет засуха, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА «Новости».
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Тысячи фанатов PUBG жалуются на «засилье ботов» в лобби игры

Тысячи фанатов онлайн-игры в жанре королевской битвы жалуются на «засилье ботов» в стартовом лобби.
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Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

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Геркус: «Семак мог возглавить „Локомотив“»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что во время его работы в московском клубе возникала идея пригласить на пост главного тренера Сергея Семака.
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Авто

Самый дорогой Lexus появился в продаже в России

Еще не представленный на российском рынке минивэн Lexus LM 300h выставили на продажу в частном порядке.
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В воронежском селе 11-летняя девочка забеременела от сводного брата

В с. Яцейка Эртильского района Воронежской области 11-летняя девочка, которую воспитывали в приемной семье, забеременела от сводного брата.
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Появился тизер сериала «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского

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Общество

В Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерло еще 47 человек инфицированных COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в четверг.
Интерфакс 15:26
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Общество

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Министерство просвещения России определило сроки завершения учебного года в связи с коронавирусом и рекомендовало регионам прислушаться к рекомендациям.
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Вирусологи заявили о парадоксальной ситуации с коронавирусом в России

Врач-инфекционист, сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала о парадоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
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Проверять наличие пропусков в Подмосковье начнут дорожные камеры

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WADA объявило о завершении расследования против 298 российских атлетов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование против 298 российских спортсменов.
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На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
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Стоимость iPhone 12 будет начинаться от 649 долларов

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Рекордное число пациентов излечилось от коронавируса в Италии за сутки

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Цулыгин оставил пост главного тренера «Салавата Юлаева»

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