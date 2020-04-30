Общество

News.ruNews.ruВ США за пособием по безработице обратились более 30 млн человек

За шесть недель с момента введения в марте ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, за финансовой помощью к властям обратились более 30 млн человек. Расходы на выплаты пособий стремительно растут.
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В США за пособием по безработице обратились более 30 млн человек

News.ru08:44

Еще 3,8 миллиона американцев подали заявки на пособие по безработице

Вести.Ru09:10

Число получающих пособие по безработице в США выросло до 18 млн человек

ИА Красная Весна09:53

30 миллионов американцев обратились за пособием по безработице

Газета.Ru08:47

Более 30 млн американцев обратились за пособием по безработице с начала карантина

Коммерсантъ10:10

За последние шесть недель 30 млн американцев обратились за пособием по безработице

ТАСС08:39

Более 30 млн человек потеряли в США работу из-за кризиса

Ведомости09:18
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:23, Ашберн
Общество

Стала известна причина смерти главы Ставрополя Андрея Джатдоева

Сегодня стало известно, что на 57 году из жизни ушел мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.
Блокнот Ставрополь 02:01
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Общество

Проверять наличие пропусков в Подмосковье начнут дорожные камеры

С 1 мая в Подмосковье наличие цифровых пропусков у водителей начнут контролировать камеры фотовидеофиксации.
Российская газета 14:13
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Происшествия

Покровская больница быстро нашла новых врачей на замену уволившимся

Врачам, участвовавшим в коллективном обращении Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на заявление комитета по здравоохранению Петербурга.
Neva.Today 15:48
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Происшествия

Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева

Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб.
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Футбол

Исполком РФС обсудит возобновление чемпионата России 15 мая

Заседание очередного исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором будут обсуждаться вопросы возобновления соревнований, запланировано на 15 мая.
ТАСС Спорт 13:48
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Мишустин рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусной инфекции.
Peterburg2.ru 14:44
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Футбол

Воспитанник «Спартака» Денис Давыдов покинул софийский ЦСКА

Российский нападающий софийского ЦСКА Денис Давыдов покинул клуб, сообщает сайт «СА – Футбольное агентство».
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
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Футбол

Антонио Рюдигер: «Можно отдать титул „Ливерпулю“, они заслужили это»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер поделился мнением о досрочном завершении чемпионата Англии.
Спорт-Экспресс 14:40
Армия и оружие

Avia.pro: «Панцири-С» и С-300 в Сирии не засекают израильских ракет

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Шоу-бизнес

Влад Лисовец показал редкие фото молодой Жанны Фриске

На размещенных фото Влад и Жанна совсем еще молоды, выглядят очень стильно и красиво.
RuNews24.ru 02:38
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Общество

Собянин: в борьбе с вирусом пройдена только четверть пути

Москва в борьбе с коронавирусом COVID-19 не на середине пути, пройдено только четверть пути, заявил в эфире телеканала "Россия 24" мэр российской столицы Сергей Собянин.
Вести.Ru 12:52
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Общество

В Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом

Интерфакс 15:26
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Происшествия

В Подмосковье ограбили склад с медицинскими масками

Полиция ведет проверку по факту ограбления склада с медицинскими масками в Подмосковье, всего украдено 600 коробок с масками и электронными градусниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Московской области.
РИА Новости 10:53
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Общество

Росгидромет предупредил об экстремальной жаре летом

Температура выше нормы с экстремальными значениями прогнозируется летом 2020 года в большинстве российских регионов, свидетельствуют данные Росгидромета.
Rambler News Service 05:08
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Общество

В ВОЗ предсказали снижение числа заразившихся коронавирусом в России

Число заражений коронавирусом в российских регионах может пойти на спад при соблюдении режима самоизоляции, заявила на онлайн-встрече с депутатами от "Единой России" представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.
РИА Новости 08:23
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Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
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Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
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Общество

Минпросвещения рассматривает новый вариант аттестации девятиклассников

В Минпросвещения рассматривают вопрос проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок.
RT на русском 15:11
Политика

В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев

Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
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Политика

Главы МИД «нормандской четверки» обсудили обмен пленными в Донбассе

Министры иностранных дел России, Украины, Франции и Германии обсудили очередной обмен удерживаемыми лицами в Донбассе, сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Взгляд.ру 10:20
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Кино

Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»

В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ 15:33
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Общество

Собянин назвал условия для снятия ограничений после майских праздников

Собянин выразил надежду, что после майских праздников по результатам имеющейся динамики заболеваемости можно подвести итоги и принять необходимые решения.
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Процессор Intel Core i9-10900K может потреблять до 250 Вт

Как можно видеть, для Core i9-10900K значение PL2 составляет 250 Вт, для Core i7-10700K — 229 Вт, для Core i5-10600K — 182 Вт.
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Общество

Депутаты предложили простить россиянам штрафы за нарушения ПДД

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, депутаты Ярослав Нилов и Алексей Диденко предложили ввести амнистию на многие статьи КоАП.
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Общество

В Подмосковье определили правила оформления цифровых пропусков в мае

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, касающееся порядка оформления цифровых пропусков в период с 1 по 11 мая.
Радио 1 вчера в 13:56
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Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
Газета.Ru 13:23
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Общество

На Дону приостановлено действие спецпропусков на майские праздники

В Ростовской области на майские праздники приостановлено действие специальных пропусков для перемещения из дома на работу.
Российская газета 09:34
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Спорт

WADA объявило о завершении расследования против 298 российских атлетов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование против 298 российских спортсменов.
РБК 13:18
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