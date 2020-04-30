Общество
News.ruВ США за пособием по безработице обратились более 30 млн человек
За шесть недель с момента введения в марте ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, за финансовой помощью к властям обратились более 30 млн человек. Расходы на выплаты пособий стремительно растут.
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Общество
Стала известна причина смерти главы Ставрополя Андрея Джатдоева
Сегодня стало известно, что на 57 году из жизни ушел мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.
Блокнот Ставрополь 02:01
Общество
Проверять наличие пропусков в Подмосковье начнут дорожные камеры
С 1 мая в Подмосковье наличие цифровых пропусков у водителей начнут контролировать камеры фотовидеофиксации.
Российская газета 14:13
Происшествия
Покровская больница быстро нашла новых врачей на замену уволившимся
Врачам, участвовавшим в коллективном обращении Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на заявление комитета по здравоохранению Петербурга.
Neva.Today 15:48
Происшествия
Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева
Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб.
Известия 04:00
Футбол
Исполком РФС обсудит возобновление чемпионата России 15 мая
Заседание очередного исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором будут обсуждаться вопросы возобновления соревнований, запланировано на 15 мая.
ТАСС Спорт 13:48
Политика
Мишустин рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусной инфекции.
Peterburg2.ru 14:44
Футбол
Воспитанник «Спартака» Денис Давыдов покинул софийский ЦСКА
Российский нападающий софийского ЦСКА Денис Давыдов покинул клуб, сообщает сайт «СА – Футбольное агентство».
Чемпионат 13:41
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
Футбол
Антонио Рюдигер: «Можно отдать титул „Ливерпулю“, они заслужили это»
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер поделился мнением о досрочном завершении чемпионата Англии.
Спорт-Экспресс 14:40
Армия и оружие
Avia.pro: «Панцири-С» и С-300 в Сирии не засекают израильских ракет
Недвижимость.RU 15:52
Шоу-бизнес
Влад Лисовец показал редкие фото молодой Жанны Фриске
На размещенных фото Влад и Жанна совсем еще молоды, выглядят очень стильно и красиво.
RuNews24.ru 02:38
Общество
Собянин: в борьбе с вирусом пройдена только четверть пути
Москва в борьбе с коронавирусом COVID-19 не на середине пути, пройдено только четверть пути, заявил в эфире телеканала "Россия 24" мэр российской столицы Сергей Собянин.
Вести.Ru 12:52
Общество
В Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом
Интерфакс 15:26
Происшествия
В Подмосковье ограбили склад с медицинскими масками
Полиция ведет проверку по факту ограбления склада с медицинскими масками в Подмосковье, всего украдено 600 коробок с масками и электронными градусниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Московской области.
РИА Новости 10:53
Общество
Росгидромет предупредил об экстремальной жаре летом
Температура выше нормы с экстремальными значениями прогнозируется летом 2020 года в большинстве российских регионов, свидетельствуют данные Росгидромета.
Rambler News Service 05:08
Общество
В ВОЗ предсказали снижение числа заразившихся коронавирусом в России
Число заражений коронавирусом в российских регионах может пойти на спад при соблюдении режима самоизоляции, заявила на онлайн-встрече с депутатами от "Единой России" представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.
РИА Новости 08:23
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
Общество
Минпросвещения рассматривает новый вариант аттестации девятиклассников
В Минпросвещения рассматривают вопрос проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок.
RT на русском 15:11
Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Политика
Главы МИД «нормандской четверки» обсудили обмен пленными в Донбассе
Министры иностранных дел России, Украины, Франции и Германии обсудили очередной обмен удерживаемыми лицами в Донбассе, сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Взгляд.ру 10:20
Кино
Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»
В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
Popcornnews.ru 09:20
Общество
Собянин назвал условия для снятия ограничений после майских праздников
Собянин выразил надежду, что после майских праздников по результатам имеющейся динамики заболеваемости можно подвести итоги и принять необходимые решения.
Известия 14:12
Гаджеты
Процессор Intel Core i9-10900K может потреблять до 250 Вт
Как можно видеть, для Core i9-10900K значение PL2 составляет 250 Вт, для Core i7-10700K — 229 Вт, для Core i5-10600K — 182 Вт.
iXBT.com 10:14
Общество
Депутаты предложили простить россиянам штрафы за нарушения ПДД
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, депутаты Ярослав Нилов и Алексей Диденко предложили ввести амнистию на многие статьи КоАП.
Авто43 09:30
Общество
В Подмосковье определили правила оформления цифровых пропусков в мае
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, касающееся порядка оформления цифровых пропусков в период с 1 по 11 мая.
Радио 1 вчера в 13:56
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
Газета.Ru 13:23
Общество
На Дону приостановлено действие спецпропусков на майские праздники
В Ростовской области на майские праздники приостановлено действие специальных пропусков для перемещения из дома на работу.
Российская газета 09:34
Спорт
WADA объявило о завершении расследования против 298 российских атлетов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование против 298 российских спортсменов.
РБК 13:18