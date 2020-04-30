Общество

News.ruNews.ruВ США за пособием по безработице обратились более 30 млн человек

За шесть недель с момента введения в марте ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, за финансовой помощью к властям обратились более 30 млн человек. Расходы на выплаты пособий стремительно растут.
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В США за пособием по безработице обратились более 30 млн человек

News.ruвчера в 08:44

Более 30 млн американцев обратились за пособием по безработице с начала карантина

Коммерсантъвчера в 10:10

Еще 3,8 миллиона американцев подали заявки на пособие по безработице

Вести.Ruвчера в 09:10

30 миллионов американцев обратились за пособием по безработице

Газета.Ruвчера в 08:47

В США за прошедшую неделю было подано 3,8 миллиона заявок по безработице

ИА Красная Весна05:23

За последние шесть недель 30 млн американцев обратились за пособием по безработице

ТАССвчера в 08:39

Более 30 млн человек потеряли в США работу из-за кризиса

Ведомостивчера в 09:18
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:22, Ашберн
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В Челябинской области умерли два пациента с коронавирусом

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Сергей Жигунов отсудил у дважды брошенной им жены квартиру

Поклонники Сергея Жигунова уже несколько дней обсуждают новость о том, что он во второй раз оставил супругу Веру Новикову, с которой прожил без малого три десятка лет.
Passion.ru 02:21
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Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
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Политика

Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об унификации запретов на доступ промышленных товаров из иностранных государств к госзакупкам, в том числе, для нужд обороны страны и безопасности государства.
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Общество

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За 28 апреля в 82 регионах России подтвердили еще 5841 новый случйя заражения коронавирусом нового типа, что составляет 6,2% нарастающим итогом.
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Общество

Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына

Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
Газета.Ru 10:52
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Общество

В Испании задержали экс-депутата Госдумы

В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
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Политика

Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
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Шоу-бизнес

Умер актер театра Евгений Федоров

На 97-м году жизни скончался старейший актер театра имени Вахтангова, заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров.
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Авто

Кроссовер Skoda Kamiq стал ещё бюджетнее

Компания Skoda объявила старт продаж обновленной версии бюджетного кроссовера Skoda Kamiq.
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Общество

Скворцова заявила о выходе на плато по заражению коронавирусом

Россия в последние недели практически находилась на плато по количеству заболеваний коронавирусом, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.
Интерфакс вчера в 20:32
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Общество

На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
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Наука

Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе

Специалисты предполагают, что аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.
РИА Новости 10:07
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Культура

Лунтика покажут в США, Канаде и Латинской Америке

Мультсериал покажут на территории США, Канады и Латинской Америки. Ранее «Лунтика» уже увидели жители Китая, Европы и Ближнего Востока.
Inc-news.ru вчера в 11:04
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Политика

Песков заявил о максимальном уровне охраны здоровья Путина

Охрана здоровья президента России Владимира Путина осуществляется на максимальном уровне, особенно после заражения коронавирусом нового типа премьер-министра страны Михаила Мишустина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Газета.Ru 10:09
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Экономика

Промсвязьбанк завершил процесс присоединения Связь-банка

Промсвязьбанк (ПСБ) завершил процесс интеграции со Связь-банком.
ТАСС 09:38
Энергетика

Нефть уверенно дорожает накануне вступления в силу соглашения ОПЕК+

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в четверг в преддверии вступления в силу соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи на 9,7 млн б/с с 1 мая.
Интерфакс вчера в 11:19
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«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
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Происшествия

Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки

Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
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Нобоа не жалеет, что покинул «Зенит»

Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа объяснил, почему летом 2019 года решил покинуть "Зенит".
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Суд арестовал бывшего советника вице-губернатора Свердловской области

По сообщению ТАСС, суд города Лесного в Свердловской области санкционировал арест по 27 июня.
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Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

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Inc-news.ru 06:35
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Здоровье

В Поморье оперштаб не подтвердил данные о четырех смертях от COVID-19

За последние сутки региональный референс-центр подтвердил 25 новых случаев заражения коронавирусом в Поморье.
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ФАС выявила компанию, которая завышала цены на маски на 957%

Компания с декабря по февраль закупила маски по цене 7,29 руб. за штуку, а при продаже цена возросла до 957% (около 70 руб.).
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