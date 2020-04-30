За шесть недель с момента введения в марте ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, за финансовой помощью к властям обратились более 30 млн человек. Расходы на выплаты пособий стремительно растут.

В США за пособием по безработице обратились более 30 млн человек

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Шоу-бизнес Сергей Жигунов отсудил у дважды брошенной им жены квартиру Поклонники Сергея Жигунова уже несколько дней обсуждают новость о том, что он во второй раз оставил супругу Веру Новикову, с которой прожил без малого три десятка лет. 42

Политика Правительство ограничило закупки промтоваров для госнужд из-за рубежа Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об унификации запретов на доступ промышленных товаров из иностранных государств к госзакупкам, в том числе, для нужд обороны страны и безопасности государства. 65

Общество В России за сутки выявлен 5841 случай заражения коронавирусом За 28 апреля в 82 регионах России подтвердили еще 5841 новый случйя заражения коронавирусом нового типа, что составляет 6,2% нарастающим итогом.

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