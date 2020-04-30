Общество
News.ruВ США за пособием по безработице обратились более 30 млн человек
За шесть недель с момента введения в марте ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, за финансовой помощью к властям обратились более 30 млн человек. Расходы на выплаты пособий стремительно растут.
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Более 30 млн американцев обратились за пособием по безработице с начала карантина
Коммерсантъвчера в 10:10
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:22, Ашберн
Происшествия
В Челябинской области умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Челябинской области за сутки, всего в регионе 578 случаев COVID-19, сообщила пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 02:58
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у дважды брошенной им жены квартиру
Поклонники Сергея Жигунова уже несколько дней обсуждают новость о том, что он во второй раз оставил супругу Веру Новикову, с которой прожил без малого три десятка лет.
Passion.ru 02:21
Общество
Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета 10:34
Политика
Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера
Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 01:13
Политика
Правительство ограничило закупки промтоваров для госнужд из-за рубежа
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об унификации запретов на доступ промышленных товаров из иностранных государств к госзакупкам, в том числе, для нужд обороны страны и безопасности государства.
Коммерсантъ 11:09
Шоу-бизнес
Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла после двух лет комы
Сегодня стало известно, что из жизни ушла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо, которой было 56 лет.
Вокруг ТВ 08:09
Общество
В России за сутки выявлен 5841 случай заражения коронавирусом
За 28 апреля в 82 регионах России подтвердили еще 5841 новый случйя заражения коронавирусом нового типа, что составляет 6,2% нарастающим итогом.
Planet Today 29 апреля в 04:08
Общество
Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына
Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
Газета.Ru 10:52
Общество
В Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
Политика
Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус
Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
РИА Новости вчера в 14:23
Шоу-бизнес
Умер актер театра Евгений Федоров
На 97-м году жизни скончался старейший актер театра имени Вахтангова, заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров.
iReactor 05:55
Авто
Кроссовер Skoda Kamiq стал ещё бюджетнее
Компания Skoda объявила старт продаж обновленной версии бюджетного кроссовера Skoda Kamiq.
Новые автомобили 02:03
Общество
Скворцова заявила о выходе на плато по заражению коронавирусом
Россия в последние недели практически находилась на плато по количеству заболеваний коронавирусом, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.
Интерфакс вчера в 20:32
Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
Наука
Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе
Специалисты предполагают, что аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.
РИА Новости 10:07
Культура
Лунтика покажут в США, Канаде и Латинской Америке
Мультсериал покажут на территории США, Канады и Латинской Америки. Ранее «Лунтика» уже увидели жители Китая, Европы и Ближнего Востока.
Inc-news.ru вчера в 11:04
Политика
Песков заявил о максимальном уровне охраны здоровья Путина
Охрана здоровья президента России Владимира Путина осуществляется на максимальном уровне, особенно после заражения коронавирусом нового типа премьер-министра страны Михаила Мишустина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Газета.Ru 10:09
Экономика
Промсвязьбанк завершил процесс присоединения Связь-банка
Промсвязьбанк (ПСБ) завершил процесс интеграции со Связь-банком.
ТАСС 09:38
Энергетика
Нефть уверенно дорожает накануне вступления в силу соглашения ОПЕК+
Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в четверг в преддверии вступления в силу соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи на 9,7 млн б/с с 1 мая.
Интерфакс вчера в 11:19
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Происшествия
Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки
Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.
Вести.Ru 09:09
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Футбол
Нобоа не жалеет, что покинул «Зенит»
Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа объяснил, почему летом 2019 года решил покинуть "Зенит".
Sport.ru 07:28
Происшествия
Суд арестовал бывшего советника вице-губернатора Свердловской области
По сообщению ТАСС, суд города Лесного в Свердловской области санкционировал арест по 27 июня.
Говорит Москва 06:27
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Ведомости 03:25
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
Российская газета 29 апреля в 20:37
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Общество
Боец MMA Исмаилов вызвал на бой Коляна из «Реальных пацанов»
Российский боец ММА Магомед Исмаилов, которому предстоит бой с Александром Емельяненко, вызвал исполнителя главной роли в сериале «Реальные пацаны» Николая Наумова на поединок.
Inc-news.ru 06:35
Здоровье
В Поморье оперштаб не подтвердил данные о четырех смертях от COVID-19
За последние сутки региональный референс-центр подтвердил 25 новых случаев заражения коронавирусом в Поморье.
Бизнес-класс Архангельск 05:55
Общество
ФАС выявила компанию, которая завышала цены на маски на 957%
Компания с декабря по февраль закупила маски по цене 7,29 руб. за штуку, а при продаже цена возросла до 957% (около 70 руб.).
Коммерсантъ 10:38