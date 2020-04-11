В Соединённых Штатах за сутки от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались 1953 человека. Об этом информирует CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. Общее число погибших от COVID-19 достигло 18 637.

В США за сутки 1953 человека скончались от коронавируса

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