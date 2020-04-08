Предыдущий рекорд суточной смертности был установлен 4 апреля, тогда за 24 часа в стране умерли от коронавируса 1344 человека. В общей сложности от коронавируса в США скончались более 12,7 тысячи человек.

В США число умерших от коронавируса достигло рекордных 1736 за сутки

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