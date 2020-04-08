Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ США число умерших от коронавируса достигло рекордных 1736 за сутки

Предыдущий рекорд суточной смертности был установлен 4 апреля, тогда за 24 часа в стране умерли от коронавируса 1344 человека. В общей сложности от коронавируса в США скончались более 12,7 тысячи человек.
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США побили рекорд по количеству смертей от COVID-19 за 24 часа

Российский Диалог01:44

В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736

РИА Новостивчера в 22:42

В США за сутки умерло рекордное число зараженных коронавирусом

ТАССвчера в 20:43

В США зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса за сутки

Вести.Ruвчера в 22:23

Рекордное количество людей умерли от коронавируса в США за сутки

Интерфаксвчера в 21:24

В США число умерших от коронавируса достигло рекордных 1736 за сутки

BFM.ruвчера в 23:29

США приближаются к рекорду по смертности от коронавируса

Утро.ruвчера в 12:09
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Космос

Физики заявили о двух способах путешествия во времени

Актуальные Новости вчера в 09:35
Экономика

Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Коммерсантъ вчера в 05:35
Общество

Опубликована карта заражений коронавирусом в Нижегородской области

Опубликована карта, где выявлены случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Открытый Нижний вчера в 13:01
Здоровье

Врач рассказала, какие лекарства должны быть в «карантинной аптечке»

В домашней аптечке всегда должны быть в наличии лекарства, которые необходимы в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций: противоаллергические, для снижения температуры, антисептики для обработки ран, бинты, ватные диски, сорбенты, которые нужны при возникновении проблем с желудочно-кишечным трактом, рассказала Романенко.
ТК Звезда вчера в 23:41
Наука

Данные от волонтеров помогли алгоритмам пересчитать пингвинов

Первый, Pengbot, основан на алгоритме компьютерного зрения, а второй — на кластеризации по данным, размеченным волонтерами.
N+1 вчера в 07:15
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета вчера в 12:52
Финансы

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 17:31
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
Шоу-бизнес

Жена Николаева впервые показала певца после выписки из больницы

Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала мужа после возвращения из инфекционной больницы в Коммунарке, куда артист был госпитализирован из-за подозрения на коронавирус.
ФАН вчера в 07:47
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В результате ДТП водитель и три пассажира ВАЗа от полученных травм скончались на месте происшествия.
Интерфакс - Россия 02:33
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
RT на русском вчера в 01:57
Политика

В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
ТАСС вчера в 06:02
Происшествия

В Москве избили экс-солиста группы «На-На»

Суть событий вчера в 12:32
Общество

В Прикамье малоимущие семьи с детьми получат единовременную помощь

Махонин отметил, что сейчас в Прикамье проживает около 15 тысяч малоимущих семей с детьми в возрасте от полутора до трех лет, которые не попадают ни под федеральные, ни под региональные меры поддержки, так как дети родились до введения выплат.
REGNUM 01:29
Наука

Сон аквариумных рыбок нарушает искусственный свет

Если ночью горит искусственный свет, он способен подавлять выработку мелатонина у рыб.
Rusargument вчера в 16:09
Происшествия

В Новосибирской области выявили два новых случая коронавируса

В Новосибирской области выявили два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:16
Происшествия

Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер

РБК 01:39
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Общество

Власти Китая открыли выезд из Уханя

С 28 марта в Ухане возобновили железнодорожное сообщение на въезд в город, с 8 апреля откроют на выезд, также частично возобновят авиасообщение.
Взгляд.ру вчера в 12:24
Происшествия

В строящемся производственном здании в Кемерове обвалилась крыша

В Кемерове в строящемся производственном помещении обвалилась крыша.
RT на русском 01:31
Кино

Культовому сериалу «Твин Пикс» исполнилось 30 лет

Американский драматический сериал «Твин Пикс», созданный режиссёром Дэвидом Линчем и сценаристом Марком Фростом, вышел на экраны 8 апреля 1990 года в США.
АртМосковия 02:23
Технологии

Sony показала фотографии нового геймпада для PlayStation 5

Компания Sony на своей странице в Twitter презентовала новый контроллер для PlayStation 5, получивший название DualSense.
Газета.Ru вчера в 23:10
Футбол

Роналдиньо вышел из парагвайской тюрьмы

Вечерняя Москва вчера в 17:29
Путешествия

Роскачество сообщило, как вернуть деньги за несостоявшуюся поездку

Если турист отказывается и хочет вернуть средства за пакетный тур, то есть два варианта развития событий.
Вечерняя Москва 02:01
Общество

Астраханская область вошла в число наиболее изолированных регионов

Астраханская область вошла в число 14 субъектов Федерации с высоким индексом «вирусного суверенитета», выведенном экспертами фонда «Петербургская политика» в связи с пандемией коронавируса.
Астраханские новости 02:27
Общество

Минпромторг прокомментировал поведение замминистра в аэропорту Ижевска

Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в Ижевске, где у замминистра Дмитрия Овсянникова возник конфликт с сотрудниками аэропорта и полицией.
Свободная Пресса 06 апреля в 09:21
Футбол

США обвинили представителей FIFA в получении взяток от России и Катара

Более 30 человек обвиняют в получении взяток в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.
Коммерсантъ вчера в 03:12
Общество

Новых случаев коронавируса в Челябинской области не подтверждено

В Челябинской области не подтверждено новых случаев коронавирусной инфекции – остается 32 случая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора Алексея Текслера.
Доступ1 02:12
Политика

Медведев уверен, что США хотят сорвать продление договора СНВ-3

Американские партнеры препятствуют продлению Договора сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Экономика сегодня 00:51
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