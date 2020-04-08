Коронавирус
BFM.ruВ США число умерших от коронавируса достигло рекордных 1736 за сутки
Предыдущий рекорд суточной смертности был установлен 4 апреля, тогда за 24 часа в стране умерли от коронавируса 1344 человека. В общей сложности от коронавируса в США скончались более 12,7 тысячи человек.
Читать в источнике
Оценить795
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 02:47, Ашберн
Космос
Физики заявили о двух способах путешествия во времени
Экономика
Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Общество
Опубликована карта заражений коронавирусом в Нижегородской области
Опубликована карта, где выявлены случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Здоровье
Врач рассказала, какие лекарства должны быть в «карантинной аптечке»
В домашней аптечке всегда должны быть в наличии лекарства, которые необходимы в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций: противоаллергические, для снижения температуры, антисептики для обработки ран, бинты, ватные диски, сорбенты, которые нужны при возникновении проблем с желудочно-кишечным трактом, рассказала Романенко.
Наука
Данные от волонтеров помогли алгоритмам пересчитать пингвинов
Первый, Pengbot, основан на алгоритме компьютерного зрения, а второй — на кластеризации по данным, размеченным волонтерами.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Финансы
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
Шоу-бизнес
Жена Николаева впервые показала певца после выписки из больницы
Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала мужа после возвращения из инфекционной больницы в Коммунарке, куда артист был госпитализирован из-за подозрения на коронавирус.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В результате ДТП водитель и три пассажира ВАЗа от полученных травм скончались на месте происшествия.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
Политика
В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
Происшествия
В Москве избили экс-солиста группы «На-На»
Общество
В Прикамье малоимущие семьи с детьми получат единовременную помощь
Махонин отметил, что сейчас в Прикамье проживает около 15 тысяч малоимущих семей с детьми в возрасте от полутора до трех лет, которые не попадают ни под федеральные, ни под региональные меры поддержки, так как дети родились до введения выплат.
Наука
Сон аквариумных рыбок нарушает искусственный свет
Если ночью горит искусственный свет, он способен подавлять выработку мелатонина у рыб.
Происшествия
В Новосибирской области выявили два новых случая коронавируса
В Новосибирской области выявили два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
Общество
Власти Китая открыли выезд из Уханя
С 28 марта в Ухане возобновили железнодорожное сообщение на въезд в город, с 8 апреля откроют на выезд, также частично возобновят авиасообщение.
Происшествия
В строящемся производственном здании в Кемерове обвалилась крыша
В Кемерове в строящемся производственном помещении обвалилась крыша.
Кино
Культовому сериалу «Твин Пикс» исполнилось 30 лет
Американский драматический сериал «Твин Пикс», созданный режиссёром Дэвидом Линчем и сценаристом Марком Фростом, вышел на экраны 8 апреля 1990 года в США.
Технологии
Sony показала фотографии нового геймпада для PlayStation 5
Компания Sony на своей странице в Twitter презентовала новый контроллер для PlayStation 5, получивший название DualSense.
Футбол
Роналдиньо вышел из парагвайской тюрьмы
Путешествия
Роскачество сообщило, как вернуть деньги за несостоявшуюся поездку
Если турист отказывается и хочет вернуть средства за пакетный тур, то есть два варианта развития событий.
Общество
Астраханская область вошла в число наиболее изолированных регионов
Астраханская область вошла в число 14 субъектов Федерации с высоким индексом «вирусного суверенитета», выведенном экспертами фонда «Петербургская политика» в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Минпромторг прокомментировал поведение замминистра в аэропорту Ижевска
Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в Ижевске, где у замминистра Дмитрия Овсянникова возник конфликт с сотрудниками аэропорта и полицией.
Футбол
США обвинили представителей FIFA в получении взяток от России и Катара
Более 30 человек обвиняют в получении взяток в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.
Общество
Новых случаев коронавируса в Челябинской области не подтверждено
В Челябинской области не подтверждено новых случаев коронавирусной инфекции – остается 32 случая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора Алексея Текслера.
Политика
Медведев уверен, что США хотят сорвать продление договора СНВ-3
Американские партнеры препятствуют продлению Договора сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.