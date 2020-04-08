Более 22 тыс. человек выздоровело. Предыдущее рекордное суточное число смертей от коронавируса в США было зафиксировано 4 апреля (1344 летальных исхода). В этот день президент Дональд Трамп заявил, что ближайшие недели станут самыми тяжелыми.

В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом

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