Коронавирус
КоммерсантъВ США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом
Более 22 тыс. человек выздоровело. Предыдущее рекордное суточное число смертей от коронавируса в США было зафиксировано 4 апреля (1344 летальных исхода). В этот день президент Дональд Трамп заявил, что ближайшие недели станут самыми тяжелыми.
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Общество
Die Welt констатировала конец эпохи глобализации в экономике
Аналитики прогнозируют, что это приведёт к росту инфляции. Die Welt констатировала конец эпохи глобализации в экономике.
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
Экономика
Украина подготовила новые претензии к Газпрому
Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Общество
Власти Китая разрешили выезжать из Уханя
Китайские власти решили разблокировать выезд из города Ухань через 76 дней после начала изоляции, пишут «Известия».
Общество
Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы
В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Происшествия
В больницу в Коммунарке за сутки поступили 29 новых пациентов
Здоровье
Коронавирус по-прежнему обходит стороной единственный регион Украины
В других областях выявлено менее 100 случаев. Николаевская область по-прежнему единственная, где коронавирусом люди не болеют.
Общество
5 человек погибли в России за сутки от коронавируса
В России за сутки погибли пять человек от коронавируса, сообщает оперштаб.
Игры
Cyber-Up Your PC: создатели Cyberpunk 2077 запустили необычный конкурс
Варшава, 8 апреля 2020, 10:19 — REGNUM CD Projekt RED запустила необычный конкурс под названием Cyber-Up Your PC.
Происшествия
В Петербурге приземлился самолет из Таиланда с гражданами России
Общество
Сбербанк временно отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков
Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков на период карантина из-за коронавируса COVID-19 до 1 мая.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило восемь тысяч
Число заразившихся коронавирусом в России составило 8672 человек: за последние сутки выявлено более тысячи новых случаев.
Экономика
Правительство выделило 3,5 млрд рублей для компенсации аннулированных туров
Правительство России выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей для выплаты компенсаций туристам за аннулированные туры.
Политика
В Киеве полковник ВСУ приговорен к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу ДНР
7 апреля Шевченковский суд Киева приговорил к 13 годам заключения обвиняемого в государственной измене полковника ВСУ Ивана Безъязыкова.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Общество
Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах
В большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах пик активности коронавируса придется на вторую половину апреля — май, считают в BCG.
Авто
«АвтоВАЗ» отложил возобновление производства автомобилей
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
Общество
Минкомсвязи опубликовало список сайтов с бесплатным доступом
Во вторник, 7 апреля, стало известно, что Минкомсвязи составило список сайтов с бесплатным доступом для граждан России.
Происшествия
В Омской области 210 населенных пунктов остались без света из-за ветра
В Омской области более 210 населенных пунктов остались без света в ночное время из-за ураганного ветра. Об этом сообщает областной ГУ МЧС.
Игры
В The Crew 2 снова пройдут бесплатные выходные
Ubisoft и Ivory Tower объявили, что в их аркадной гонке The Crew 2 снова пройдут бесплатные выходные.
Экономика
Более половины россиян с ипотекой не смогут воспользоваться кредитными каникулами
Более половины (51%) россиян с ипотекой не смогут воспользоваться правом на кредитные каникулы из-за лимитов, установленных правительством, пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Экономика
Кудрин назвал необходимую для спасения экономики России сумму
Алексей Кудрин назвал необходимую для спасения экономики России сумму.
Общество
На Украине решили спасать больных COVID-19 с помощью пакета на голове
Команда украинских врачей предложила использовать пакеты для неинвазивного CPAP (искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением - прим. ред.) в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для заболевших COVID-19.
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
Происшествия
В очередном регионе России подтвердили первую смерть пациента с коронавирусом
Политика
Медведев: США пытаются сорвать продление договора СНВ-3
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев уверен в том, что Соединенные Штаты хотят сорвать продление Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.