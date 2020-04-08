Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом

Более 22 тыс. человек выздоровело. Предыдущее рекордное суточное число смертей от коронавируса в США было зафиксировано 4 апреля (1344 летальных исхода). В этот день президент Дональд Трамп заявил, что ближайшие недели станут самыми тяжелыми.
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В США за сутки умерло рекордно число заболевших коронавирусом

РИА Новости03:45

В США от коронавируса умерли за сутки 1736 человек

Ведомостивчера в 21:51

В США число умерших от коронавируса достигло рекордных 1736 за сутки

BFM.ruвчера в 23:29

В США число жертв коронавируса достигло рекордных 1,7 тыс. за сутки

РБКвчера в 21:54

Рекордное количество людей умерли от коронавируса в США за сутки

Интерфаксвчера в 21:24

В США от коронавируса скончалось рекордное число пациентов

Газета.Ru02:46

В США за сутки умерло рекордное число зараженных коронавирусом

ТАССвчера в 20:43
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Общество

Die Welt констатировала конец эпохи глобализации в экономике

Аналитики прогнозируют, что это приведёт к росту инфляции. Die Welt констатировала конец эпохи глобализации в экономике.
Piter.tv 03:22
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
ТАСС вчера в 20:00
Экономика

Украина подготовила новые претензии к Газпрому

Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
REGNUM вчера в 11:02
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru 06 апреля в 21:58
Общество

Власти Китая разрешили выезжать из Уханя

Китайские власти решили разблокировать выезд из города Ухань через 76 дней после начала изоляции, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 12:33
Общество

Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы

В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Российская газета вчера в 16:39
Происшествия

В больницу в Коммунарке за сутки поступили 29 новых пациентов

BFM.ru вчера в 02:23
Здоровье

Коронавирус по-прежнему обходит стороной единственный регион Украины

В других областях выявлено менее 100 случаев. Николаевская область по-прежнему единственная, где коронавирусом люди не болеют.
Украина.ру 06 апреля в 02:52
Общество

5 человек погибли в России за сутки от коронавируса

В России за сутки погибли пять человек от коронавируса, сообщает оперштаб.
Комсомольская правда 03:47
Игры

Cyber-Up Your PC: создатели Cyberpunk 2077 запустили необычный конкурс

Варшава, 8 апреля 2020, 10:19 — REGNUM CD Projekt RED запустила необычный конкурс под названием Cyber-Up Your PC.
REGNUM 03:19
Происшествия

В Петербурге приземлился самолет из Таиланда с гражданами России

REGNUM вчера в 10:48
Общество

Сбербанк временно отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков

Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков на период карантина из-за коронавируса COVID-19 до 1 мая.
Коммерсантъ 03:45
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России превысило восемь тысяч

Число заразившихся коронавирусом в России составило 8672 человек: за последние сутки выявлено более тысячи новых случаев.
Lenta.ru 04:00
Экономика

Правительство выделило 3,5 млрд рублей для компенсации аннулированных туров

Правительство России выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей для выплаты компенсаций туристам за аннулированные туры.
Российская газета 03:47
Политика

В Киеве полковник ВСУ приговорен к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу ДНР

7 апреля Шевченковский суд Киева приговорил к 13 годам заключения обвиняемого в государственной измене полковника ВСУ Ивана Безъязыкова.
Евразия Daily 04:06
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Общество

Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости вчера в 12:58
Общество

Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах

В большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах пик активности коронавируса придется на вторую половину апреля — май, считают в BCG.
ФАН вчера в 09:39
Авто

«АвтоВАЗ» отложил возобновление производства автомобилей

Tvoe-avto.com 03:16
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Общество

Минкомсвязи опубликовало список сайтов с бесплатным доступом

Во вторник, 7 апреля, стало известно, что Минкомсвязи составило список сайтов с бесплатным доступом для граждан России.
Форпост Северо-Запад вчера в 03:35
Происшествия

В Омской области 210 населенных пунктов остались без света из-за ветра

В Омской области более 210 населенных пунктов остались без света в ночное время из-за ураганного ветра. Об этом сообщает областной ГУ МЧС.
РБК 03:43
Игры

В The Crew 2 снова пройдут бесплатные выходные

Ubisoft и Ivory Tower объявили, что в их аркадной гонке The Crew 2 снова пройдут бесплатные выходные.
Игромания.ру 03:21
Экономика

Более половины россиян с ипотекой не смогут воспользоваться кредитными каникулами

Более половины (51%) россиян с ипотекой не смогут воспользоваться правом на кредитные каникулы из-за лимитов, установленных правительством, пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Интерфакс 03:11
Экономика

Кудрин назвал необходимую для спасения экономики России сумму

Алексей Кудрин назвал необходимую для спасения экономики России сумму.
Piter.tv 03:31
Общество

На Украине решили спасать больных COVID-19 с помощью пакета на голове

Команда украинских врачей предложила использовать пакеты для неинвазивного CPAP (искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением - прим. ред.) в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для заболевших COVID-19.
РИА Новости вчера в 19:44
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
Происшествия

В очередном регионе России подтвердили первую смерть пациента с коронавирусом

Lenta.ru 04:10
Политика

Медведев: США пытаются сорвать продление договора СНВ-3

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев уверен в том, что Соединенные Штаты хотят сорвать продление Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Свободная Пресса 01:43
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