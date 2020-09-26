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В России за сутки выявлено 7 523 новых заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в России тесты на коронавирус 7 523 человек показали положительный результат. 27,1% инфицированных не имели клинических проявлений болезни, сообщает оперштаб. Новые случаи коронавируса выявлены в 85 регионах.В источнике
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ГТРК Мурман

За последние сутки в России зарегистрировано 6 595 заболевших новой коронавирусной инфекцией

ГТРК Мурман24 сентября в 03:30
RuNews24.ru

За сутки в России выявили 7 212 заболевших коронавирусом

RuNews24.ruвчера в 04:05
Вести Подмосковья

В России за сутки зарегистрировано 6 595 новых случаев коронавируса

Вести Подмосковья24 сентября в 05:38
ФАН

В России выявили 7212 новых случаев коронавируса за сутки

ФАНвчера в 03:45
Expert.ru

В России за сутки выявлено 6,4 тыс. новых случаев COVID-19

Expert.ru23 сентября в 04:03
ТагилСити.ру

Названо число выявленных за сутки случаев заболевания COVID-19 в Свердловской области

ТагилСити.ру23 сентября в 03:58
Комсомольская правда

В России за сутки выявлено 6 431 случай заражения коронавирусом

Комсомольская правда23 сентября в 03:55

Климатолог назвал неприятные последствия долгого бабьего лета в России

Продолжительное бабье лето в России может привести к бесснежному и сырому декабрю, рассказал радио Sputnik директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.
Известия18:31
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Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса

Путин добавил, что, хотя многие страны вновь вводят жесткие ограничения, в России наблюдается более благоприятная ситуация, так как власти своевременно принимают эффективные меры, сообщает «Газета.ру».
Известиявчера в 21:59
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