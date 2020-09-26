В России за сутки выявлено 7 523 новых заболевших коронавирусом
За минувшие сутки в России тесты на коронавирус 7 523 человек показали положительный результат. 27,1% инфицированных не имели клинических проявлений болезни, сообщает оперштаб. Новые случаи коронавируса выявлены в 85 регионах.В источнике
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За последние сутки в России зарегистрировано 6 595 заболевших новой коронавирусной инфекцией
ГТРК Мурман24 сентября в 03:30
В России за сутки зарегистрировано 6 595 новых случаев коронавируса
Вести Подмосковья24 сентября в 05:38
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ТагилСити.ру23 сентября в 03:58
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Комсомольская правда23 сентября в 03:55