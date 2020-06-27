Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом

За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters. Отмечается, что всего в стране заразились более 2,47 млн человек.
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В США зафиксирован рекордный с начала пандемии прирост заразившихся

Коммерсантъвчера в 21:51

Reuters сообщил о максимальном суточном приросте заболевших COVID в США

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Коронавирус в США: число заражений растет рекордными темпами

Вести.Ruвчера в 20:33

В США зафиксирован максимальный прирост новых случаев COVID-19 с начала пандемии

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В США зафиксировали максимальное число заражений COVID-19 за сутки

Московский Комсомолецвчера в 20:43

В США зарегистрировано рекордное число случаев заражения COVID-19 за сутки

News.ruвчера в 21:39

Reuters: США зафиксировали максимальное с начала пандемии число заражений за сутки

ТАССвчера в 20:28
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Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Туроператоры отменяют июльские туры за рубеж

Туроператор "Интурист" пока аннулирует зарубежные туры с датами вылета до 16 июля.
Интерфакс 06:14
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Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве

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Интерфакс 03:26
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Асмус подтвердила, что является инициатором развода

Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями.
Bimru.ru 01:45
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Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме

Впервые в истории кинематографа робот сыграет главную роль в научно-фантастическом боевике "b". Об этом сообщил продюсер проекта.
DailyShow.Ru вчера в 12:47
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Общество

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня

По итогам двух дней голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны явка составила 19,49%.
Российская газета 05:43
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
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Происшествия

На Хорошевском шоссе в Москве перекрыты две полосы из-за обвала грунта

"На Хорошевском шоссе, в районе дома 39 строение 1 произошел провал грунта на проезжей части", - говорится в твите.
Газета.Ru 06:15
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«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом

RT на русском 04:35
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За неделю число случаев коронавируса в Хакасии выросло в 1,16 раза

В Хакасии за неделю с 20 по 26 июня подтвердилось 245 диагнозов «коронавирус», число выявленных случаев увеличилось на 16%, показатель прироста составил 1,16.
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Политика

Депутат прокомментировал отказ Минтруда в выплатах на взрослых детей

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Олег Шеин раскритиковал отказ Минтруда распространить выплаты на детей 16 и 17 лет, мотивированный тем, что подростки этого возраста могут устроиться на работу.
РИА Новости 06:36
Общество

Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 04:08
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Политика

Как мнение Примакова по крымскому вопросу оказалось пророческим

По словам Косачева, Примаков не считал справедливой и юридически безупречной передачу Крыма Украине в 1954 году, но всегда подчеркивал важность защиты прав, свобод и интересов жителей полуострова.
РИА Новости Крым 25 июня в 17:00
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада Победы в Калининграде наградили

Накануне стало известно, что Носатов остался приятно впечатлен выдержкой и самообладанием девушки, которая, потеряв туфлю во время парада, продолжила маршировать и сохранила стройность колонны.
Журналистская правда 25 июня в 08:00
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Шоу-бизнес

Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков

В подписи к снимку, который Фадеев опубликовал в инстаграме, он написал, что сбросил сто килограммов.
РИА Новости 06:02
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Общество

Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
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Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
Культура

После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 25 июня в 09:24
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Общество

В школах проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды

В российских школах и колледжах планируется провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды.
Российская газета 05:10
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Политика

МИД Украины: Facebook переименовал Kiev в Kyiv

Администрация социальной сети Facebook приняла решение в официальном порядке перейти на написание названия украинской столицы под транскрипцию мовы: Kyiv вместо Kiev.
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Политика

Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»

Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv вчера в 06:45
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Политика

Трамп подписал указ о защите памятников в США от вандалов

Президент США Дональд Трамп подписал указ о защите памятников на территории страны, предусматривающий тюремное заключение за их осквернение.
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Общество

Лукашенко обвинил москвичей в высоких ценах на жилье в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в высоких ценах на жилье в Минске "виноваты" москвичи.
Газета.Ru вчера в 05:18
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
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Происшествия

В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

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REGNUM вчера в 04:52
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Фигурное катание

ФФККР не возражает против перехода фигуриста Коляды к тренеру Мишину

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Жестокое избиение активиста «Партии Шария» — ход следствия изменился

Следствие переквалифицировало статью в деле о нападении на активиста «Партии Шария» Никиту Роженко, который был жестоко избит в Харькове в ночь на 25 июня.
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Гвоздик объяснил, почему решил завершить карьеру

Киев, 27 июня 2020, 13:42 — REGNUM Украинский боксёр Александр Гвоздик объяснил решение завершить карьеру.
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Двухлетний сын Александра Овечкина забил 10 шайб в ворота

В 2018 году в звездном семействе родился сын Сергей (малыша назвали в честь старшего брата спортсмена).
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В 13 областях Украины могут усилить карантин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
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