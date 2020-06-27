Коронавирус
ИзвестияВ США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом
За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters. Отмечается, что всего в стране заразились более 2,47 млн человек.
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В США зафиксирован максимальный прирост новых случаев COVID-19 с начала пандемии
Газета.Ruвчера в 20:50
В США зафиксировали максимальное число заражений COVID-19 за сутки
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В Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия
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Вести Подмосковья вчера в 12:37
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«Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составом
Ранее Валерий Карпин сообщал, что такое возможно только в том случае, если Роспотребнадзор пойдет навстречу и разрешит здоровым игрокам защищать честь клуба.
CT news вчера в 14:15
Происшествия
Шесть больных коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области
По данным на утро 27 июня, всего с начала пандемии в регионе подтверждено 6857 случаев коронавируса: 3994 человека лечатся в больницах, 2774 уже здоровы, 89 заболевших скончались: 40 человек умерли от коронавируса, 49 – от других заболеваний, не связанных с инфекцией.
АиФ Иркутск вчера в 23:01
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Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях
Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
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По многим международным проблемам с Россией необходимо продолжать вести диалог, полагает канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Коммерсантъ 00:27
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"Формула-1" раскритиковала бывшего главу "королевских гонок" Берни Экклстоуна за высказывание об антирасистских протестах.
Газета.Ru вчера в 16:43
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Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию
В качестве базы для нового Основного закона Белоруссии Бабарико предлагает взять Конституцию 1994 года, очистив ее от масштабных изменений, усиливающих власть президента и внесенных в 1996 году.
РБК вчера в 10:43
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Путин пригласил Макрона посетить Россию
Президент России Владимир Путин пригласил своего коллегу, французского лидера Эммануэля Макрона в Россию с визитом.
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Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
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Уолл-стрит: Nasdaq снова закрылся выше 10 000 пунктов
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Единственная женщина-космонавт отправится на МКС в 2022 году
Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса отправится на Международную космическую станцию в 2022 году.
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Жителей Приангарья призывают серьезнее относиться к ситуации с коронавирусом
Сегодня, 26 июня, в областном правительстве состоялся брифинг, посвященный ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
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Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью
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