Коронавирус
ИзвестияВ США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом
За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters. Отмечается, что всего в стране заразились более 2,47 млн человек.
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В США зафиксирован максимальный прирост новых случаев COVID-19 с начала пандемии
Газета.Ruвчера в 20:50
В США зафиксировали максимальное число заражений COVID-19 за сутки
Московский Комсомолецвчера в 20:43
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Общество
Явка на голосование по Конституции за два дня составила 19,49%
Явка на голосование по поправкам к Конституции за два дня составила 19,49%, всего проголосовали 21 171 000 человек.
RT на русском 05:08
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью
Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза 25 июня в 09:15
Космос
В NASA показали на видео «жизнь» Солнца за 10 лет
Астрономы отметили, что Обсерватория солнечной динамики (SDO) ежесекундно 10 лет безостановочно наблюдала за Солнцем, в результате чего было собрано 425 миллионов изображений Солнца в высоком разрешении.
РЕН ТВ 01:54
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:02
Наука
Ученые доказали возможность получать энергию из черных дыр в космосе
Пенроуз считал, что при делении объекта на 2 части, если их поместить близ горизонта событий, одна часть упадет в черную дыру, тогда как вторая получить дополнительную энергию.
Evo-rus.com 01:28
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Видеозапись испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» с штатной боевой частью было опубликовано на странице разработчика боеприпаса конструкторского бюро «Луч», 26 июня сообщает «Корреспондент.net».
ИА Красная Весна 03:34
Общество
Еще 6 852 случая коронавируса обнаружили в России
Число подтвержденных случаев коронавируса в России увеличилось на 6 852, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.
Газета.Ru 03:50
Наука
Коронавирус не передается комарами
МедиаПоток 01:09
Политика
МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане
В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
Происшествия
Владивостокского автохама на Lexus затравили в соцсети
Владивосток-Новости вчера в 20:45
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
Происшествия
Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве
В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
Шоу-бизнес
Директор Ротару рассказал о финансовых проблемах певицы
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал о финансовых потерях певицы из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 02:51
Здоровье
Врач-эндокринолог сообщила о первом признаке сахарного диабета
Врач-эндокринолог рассказала о первом признаке сахарного диабета, на который стоит обратить внимание.
Evo-rus.com 03:18
Общество
Самоизоляцию в Иркутской области продлили до 12 июля
Власти Иркутской области приняли решение о продлениии режима самоизоляции в регионе до 12 июля, сообщает в субботу оперштаб региона.
ТАСС 03:56
Происшествия
В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя девочка
Следователи Крыма проводят проверку по факту гибели ребенка на пляже в Евпатории, сообщила пресс-служба СУСК по региону.
РИА Новости 05:20
Технологии
Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу
Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу Данные 5 млн учащихся и сотрудников онлайн-школы английского языка Skyeng выставлены на продажу в интернете за 40 тыс. руб. В самой компании факт утечки не подтверждают.
Коммерсантъ вчера в 18:49
Происшествия
Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Иркутской области
Сотрудники ГИБДД в Заларинском районе Иркутской области выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека и один получил травмы.
ТАСС 03:26
Шоу-бизнес
«Решение принято»: Певец Niletto сбрил свою знаменитую косичку
Певец Данил Прытков, который известен под псевдонимом Niletto, в микроблоге в Instagram опубликовал видео, на котором с помощью машинки для стрижки волос сбрил свою знаменитую косичку.
Дни24 25 июня в 12:22
Наука
Водоемы древних майя содержали токсичные загрязнения
Геохимический анализ показал, что два резервуара, расположенные рядом с древним храмом майя, содержали токсичные уровни ртути, которые исследователи Калифорнийского университета отнесли к пигменту, который народы майя использовали для украшения зданий, глиняной посуды и других атрибутов.
Машины и Механизмы вчера в 19:25
Политика
Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине
На Украине отсутствует государство, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Lenta.ru 05:10
Кино
Первый трейлер сериала-антиутопии «Дивный новый мир» показали в Сети
Народные новости вчера в 20:33
Общество
Россия перенесла закладку авианосцев за 100 миллиардов рублей
В апреле агентство, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что крымский «Залив» построит два универсальных десантных корабля (УДК) примерно за 100 миллиардов рублей.
Lenta.ru 04:28
Общество
Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США
Как сообщает ToDay News Ufa источник, российский хакер Сергей Медведев признал свою вину перед судьёй окружного суда Невады США.
ToDay News Ufa 04:25
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 04:08