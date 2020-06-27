Коронавирус
ИзвестияВ США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом
За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters. Отмечается, что всего в стране заразились более 2,47 млн человек.
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В США зафиксировали максимальное число заражений COVID-19 за сутки
Московский Комсомолецвчера в 20:43
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В «Симпсонах» отказались озвучивать цветных персонажей белыми актерами
Продюсеры сериала «Симпсоны» заявили, что впредь белые актеры не будут озвучивать цветных персонажей.
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Астронавты NASA вернулись на МКС после работы в открытом космосе
Американские астронавты Крис Кэссиди и Боб Бенкен успешно вернулись на Международную космическую станцию после выхода в открытый космос, передает Интерфакс.
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Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
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CT news вчера в 10:09
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На Колыме медведь загрыз геолога
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В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
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В эфире телевизионной передачи «О самом главном», транслируемой на канале «Россия-1», врач общей практики Александр Мясников рассказал, какие лекарства способны вызвать патологическое отклонение в работе сердца – аритмию.
Территория новостей 02:20
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Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
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Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
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Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 25 июня в 09:55
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Табак, кальян и вейпинг ухудшают состояние больного коронавирусом
ToDay News Ufa вчера в 13:33
Общество
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Российская газета вчера в 09:53
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В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия вчера в 15:25
Армия и оружие
Модернизированный истребитель «Супер-Сухой» испытают в 2022 году
Летом 2022 года начнутся испытания «Су-57 второго этапа» - истребителя пятого поколения, который военные и авиастроители называют «Супер-Сухой».
Подмосковье Сегодня вчера в 14:28
Авто
С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей
С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru вчера в 04:19
Политика
Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях
Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru вчера в 14:01
Общество
Россиянам перечислили тревожные симптомы после вакцинации от COVID-19
Россиянам перечислили опасные и тревожные симптомы, которые могут проявиться после вакцинации от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
Наука
На Солнце обнаружили новые частицы
Благодаря детектору Borexino, расположенному в подземной лаборатории в Италии, ученым удалось зарегистрировать нейтрино, участвующие в цикле CNO.
ИнфоСМИ вчера в 14:03
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
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Происшествия
Главу строительной компании нашли мертвым в Москве
Бизнесмена Андрея Грудина обнаружили мертвым в Москве. Тело руководителя строительной компании нашли в офисе его фирмы в ночь на 27 июня.
Известия 00:38
Гаджеты
Realme представила смартфон Realme X3
Начинкой гаджета является процессор Snapdragon 855 Plus. Покупателям смартфон будет доступен в 2-х версиях: с 8/128 ГБ и 6/128 Гб .
Evo-rus.com 25 июня в 23:24
Шоу-бизнес
Страдавший алкоголизмом Харатьян дал совет Михаилу Ефремову
60-летний российский актер театра и кино Дмитрий Харатьян, который серьезно страдал от алкоголизма, дал несколько советов своему другу Михаилу Ефремов.
Экспресс газета 00:33
Общество
В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 11:18
Гаджеты
Глава Xiaomi Лей Цзюнь назвал свои любимые смартфоны бренда
Актуальные Новости вчера в 12:22
Происшествия
Полиция задержала участников конфликта со стрельбой в Северной Осетии
Правоохранители задержали нескольких человек после конфликта со стрельбой в Северной Осетии. Об этом сообщает МВД по региону 27 июня.
Известия 01:01
Политика
Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
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Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38