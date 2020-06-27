За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters. Отмечается, что всего в стране заразились более 2,47 млн человек.

В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом

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