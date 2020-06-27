Коронавирус
ИзвестияВ США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом
За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters. Отмечается, что всего в стране заразились более 2,47 млн человек.
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В США зафиксировали максимальное число заражений COVID-19 за сутки
Московский Комсомолецвчера в 20:43
В США зафиксировали рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки
ИА Красная Веснавчера в 22:10
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Футбол
ФК «Сочи» выступил с заявлением о матче с «Ростовом»
В пятницу вечером - буквально перед самым началом выездного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги в Грозном против "Ахмата" - футбольный клуб выступил с официальным заявлением по поводу предыдущего скандального матча с "Ростовом".
Российская газета вчера в 11:24
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 25 июня в 15:05
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
Игры
CD Projekt RED показала новый трейлер по Cyberpunk 2077
Компания CD Projekt RED представила новый трейлер Cyberpunk 2077 в ходе первого эпизода мероприятия Night City Wire.
NewInform 25 июня в 13:06
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
Общество
В России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
О новой льготе, позволяющей осуществить индексацию пенсий более чем 40 000 человек, напомнили специалисты ПФР.
Live24 03:06
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет
Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня 03:06
Происшествия
Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве
В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
Космос
Астрономы впервые увидели свет столкновения чёрных дыр
Собственно, подавляющее большинство известных чёрных дыр и были открыты благодаря излучению окружающей их материи (мы видим только тот свет, который испускается за пределами гравитационного капкана космической хищницы).
Вести.Ru вчера в 05:43
Футбол
Главный тренер «Барселоны» уверен, что «Реал» еще допустит ошибку
Наставник "Барселоны" Кике Сетьен высказался о захватывающей ситуации в турнирной таблице чемпионата Испании.
Газета.Ru 00:45
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции превысила 70%
Как сообщили в ЦИК, более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%.
RT на русском 03:19
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Политика
МИД назвал вбросом статью NYT о деятельности России в Афганистане
Статья The New York Times о причастности России к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане является вбросом.
РБК 03:50
Авто
Власти Греции пообещали гражданам льготы за переход на электрокары
Власти Греции призывает граждан пересесть на электрический транспорт и обещают за это льготы, субсидии, бесплатную парковку и нулевой транспортный налог, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 02:30
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:02
Общество
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 12 июля 2020 года
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 12 июля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Байкал24 03:36
Космос
Роскосмос утвердил техзадание на возвращаемую ракету
В новой разработке будет предусмотрено применение возвращаемой первой ступени, которую можно будет использовать неоднократно.
Военное дело вчера в 09:09
Общество
Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США
Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском вчера в 17:52
Общество
Coca-Cola приостановила размещение рекламы в соцсетях из-за расизма
Крупнейший мировой производитель и поставщик безалкогольных напитков The Coca-Cola Company приостановит платную рекламу на всех платформах социальных сетей минимум на 30 дней.
РБК 03:44
Здоровье
В Киевской области усилили карантин из-за коронавируса
Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и ЧС Украины приняла решение об усилении санитарно-карантинных мер в Киевской области.
Московский Комсомолец вчера в 20:35
Авто
Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качественных автомобилей
Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня вчера в 05:20
Политика
Грызлов заявил о диалоге Киева и Донбасса по закону об особом статусе
Грызлов напомнил, что основной задачей минских договоренностей является наделение Донбасса особым статусом, закрепленным в Конституции Украины.
РБК 25 июня в 15:50
Общество
В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 11:18
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти
Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 09:11 — REGNUM «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
REGNUM 02:11
Шоу-бизнес
16-летняя индийская звезда TikTok покончила с собой
Сегодня стало известно о трагической гибели популярного блогера Сии Каккар — девушка покончила с собой.
StarHit.ru вчера в 08:30
Политика
Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ
По мнению депутата, наличие тайного меморандума доказывают слова главы социального комитета Рады и представителя фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой.
РБК 02:10
Авто
Автомобили Skoda лидируют по дороговизне ТО в 2 столицах
Как отмечает издание Autospot.ru, в Санкт-Петербурге дороже всего обслуживание машин Skoda Karoq – придется отдать 43700 рублей.
Evo-rus.com 03:03
Происшествия
В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый
Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru вчера в 17:50
Политика
Американское издание объяснило, почему Россия «одержима» Второй мировой войной
Появились даже фразы об "одержимостью" России Второй мировой войной. Статью об этом опубликовало издание The Christian Science Monitor.
Военное обозрение 03:48