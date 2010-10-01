Общество
REGNUMВ США за сутки выявили рекордное число заразившихся SARS-CoV-2
По информации университета, на утро 10 июля в США было выявлено за истекшие 24 часа 63 247 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 3 118 168.
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В США за сутки выявили более 63 тысяч случаев заражения Covid-19
Общественная служба новостейвчера в 21:49
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 05:20, Ашберн
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Общество
Несогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае
В Хабаровске прошла несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.
Известия 04:23
Энергетика
СМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая
Газопровод «Голубой поток», ведущий в Турцию, не работает с мая, пишет Reuters со ссылкой на источники.
РБК вчера в 16:45
Наука
Кольца деревьев подтвердили аномальные изменения климата в 20 веке
Изучив срезы 286 деревьев, собранные в нескольких странах Южной Америки, ученые выяснили, что до 30-х годов прошлого века засухи в регионе с определенной периодичностью повторялись, затем периоды между ними увеличились, но начиная с 60-х, наоборот, сильно уменьшились.
NewInform 09 июля в 13:32
Футбол
Футболисты «Уфы» сдали отрицательные тесты на коронавирус
Футболисты "Уфы" прошли тестирование на коронавирус перед матчем чемпионата России против московского "Локомотива".
РИА Новости 04:55
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости вчера в 08:40
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 09 июля в 07:34
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Известия вчера в 21:22
Кино
Съемки сериала «Властелин колец» возобновятся в Новой Зеландии
ToDay News Ufa вчера в 07:12
Единоборства
Все участники чемпионских боев UFC 251 успешно прошли взвешивание
Шестеро участников главных поединков турнира UFC 251 показали необходимые результаты на церемонии взвешивания, информирует пресс-служба промоушена.
РИА Новости вчера в 10:41
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости вчера в 03:13
Наука
Открыт фактор, удваивающий вероятность смерти от коронавируса
Повышенный уровень глюкозы в крови пациента натощак удваивает риск его смерти от тяжелых форм коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 05:07
Здоровье
95 человек заразились коронавирусом в Ростовской области за сутки
На 11 июля в Ростовской области у 10 628 человек подтверждено заражение коронавирусом. Показатель заболеваемости — 253 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:46
Происшествия
На Украине с пулевым ранением головы найдет глава ячейки радикалов
Прошлой ночью в Николаеве попытались ликвидировать руководителя местной ячейки праворадикальной партии «Свобода» Демида Губского.
Новостной фронт 04:34
Здоровье
Что нельзя употреблять в пищу при диабете
Как сообщает Российское информационное агентство LIVE24, специалистами перечислены продукты, представляющие особую опасность для диабетиков.
Стерлитамакский рабочий вчера в 00:35
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru 09 июля в 23:25
Армия и оружие
Крейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени в Баренцевом море
Москва, 10 июля 2020, 19:38 — REGNUM Экипажи ракетных крейсеров Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» в Баренцевом море провели ракетные и артиллерийские стрельбы по аэродинамическим целям, сообщает 10 июля пресс-служба Северного флота (СФ).
REGNUM вчера в 12:38
Шоу-бизнес
Анита Цой получила отрицательный результат теста на коронавирус
Анита Цой получила отрицательный результат теста на коронавирус Благоустройством дома, в котором Цой провела всю весну, она занималась протяжении пяти лет.
Вокруг ТВ 03:45
Футбол
Кавазашвили заявил, что Тедеско зря позвали в «Спартак»
Тедеско зря позвали в «Спартак». Он не соответствует уровню московского клуба.
ГЛАС.RU 05:05
Наука
Физики собрали 128-кубитный чип на фотонной интегральной схеме
Физики объединили множество отдельных алмазных квантовых микрочипов при помощи фотонной интегральной схемы и изготовили 128-кубитный чип — наиболее крупное на сегодняшний день устройство такого типа.
N+1 08 июля в 11:01
Происшествия
Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
Армия и оружие
Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400
В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом портал Fighter Jets World.
Piter.tv 03:08
Футбол
«Зенит» собирается приобрести ганского футболиста «Кайсериспора»
Чемпион России "Зенит" собирается приобрести хавбека турецкого "Кайсериспора" Бернарда Манса.
Вести.Ru 04:13
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Ранее сообщалось, что внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач в четверг обнародовал аудиозапись якобы телефонного разговора Порошенко с Путиным от 30 апреля 2015 года, в которых они обсуждали минские переговоры по Донбассу и то, как тогдашнему украинскому президенту работается на этом посту.
РИА Новости 09 июля в 06:04
Футбол
Куртуа повторил рекорд «Реала» 32-летней давности
Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа повторил рекорд команды 32-летней давности, сообщает Gracenote Live.
Газета.Ru вчера в 23:20
Политика
В Хабаровске после задержания Фургала прошли обыски у пяти членов ЛДПР
Накануне.Ru вчера в 01:45
Здоровье
Еще две пациентки с CoViD-19 скончались в Мурманской области
Nord-News 09 июля в 03:41
Футбол
Чемпион мира по футболу Джек Чарльтон скончался в возрасте 85 лет
Бывший защитник «Лидс Юнайтед» и сборной Англии по футболу Джек Чарльтон умер в возрасте 85 лет.
RT на русском 05:13