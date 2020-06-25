Самые высокие показатели выявлены во Флориде (5,5 тыс. новых случаев), Техасе (более 5 тыс.) и Аризоне (3,6 тыс.). Также увеличивается число новых заражений в штате Вашингтон. Напомним, ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что опасения по поводу второй волны пандемии преувеличены.

В США за сутки выявлено более 35 тысяч случаев заражения коронавирусом

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