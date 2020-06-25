Коронавирус

РосбалтРосбалтВ США за сутки выявлено более 35 тысяч случаев заражения коронавирусом

Самые высокие показатели выявлены во Флориде (5,5 тыс. новых случаев), Техасе (более 5 тыс.) и Аризоне (3,6 тыс.). Также увеличивается число новых заражений в штате Вашингтон. Напомним, ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что опасения по поводу второй волны пандемии преувеличены.
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В США в пяти штатах выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

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Экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кудлоу заявил, что все экономические цифры указывают на то, что американская экономика оттолкнулась от дна и приступила к резкому восстановлению.
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Игры

Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет

Разработчик сообщает о готовности бета-версии патча pre 1.0007, а это означает, что популярная игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» наконец-то получила официальное обновление.
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Политика

Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах

Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
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Телеведущая Лера Кудрявцева уехала отдыхать с маленькой дочерью Машей в Адлер.
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Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
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Космос

Астрофизики: Загадочный Оумуамуа может быть космическим айсбергом

Если теория астрофизиков и Селигмана соответствуют истине, то загадочный астероид - это первый водородный айсберг.
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью

Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
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Политика

Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле

Глава Минтранса России Евгений Дитрих надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле.
Коммерсантъ вчера в 06:48
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Общество

В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом

За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
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Происшествия

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Футбол

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В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
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Политика

Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
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Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
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Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

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Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
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Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
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Успенская считает, что наркотики разрушили ее отношения с дочерью

Любовь Успенская раскрыла причину многочисленных конфликтов с дочерью. По ее мнению, во всем виноваты наркотики.
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Жителей Приангарья призывают серьезнее относиться к ситуации с коронавирусом

Сегодня, 26 июня, в областном правительстве состоялся брифинг, посвященный ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
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Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent

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Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
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Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Футбол

«Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составом

Ранее Валерий Карпин сообщал, что такое возможно только в том случае, если Роспотребнадзор пойдет навстречу и разрешит здоровым игрокам защищать честь клуба.
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Общество

Coca-Cola приостанавливает рекламу в соцсетях из-за расизма

Американская корпорация Coca-Cola на месяц приостанавливает рекламу в социальных сетях в знак протеста против отсутствия регулирования появляющихся публикаций расистского характера, заявил генеральный директор компании Джеймс Куинси.
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