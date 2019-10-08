Политика

Наша версияНаша версияВ США задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил журналистам о том, что парламентарий Государственной Думы Инга Юмашева оказалась задержана в аэропорту Нью-Йорка. Ее доставили к сотруднику ФБР, который во время допроса задавал депутату «неясные и неприемлемые вопросы».
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Вячеслав Володин
Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге. И поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию.
— Вячеслав Володин, российский политикКоммерсантъ 06 октября в 10:49

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