Политика
Наша версияВ США задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил журналистам о том, что парламентарий Государственной Думы Инга Юмашева оказалась задержана в аэропорту Нью-Йорка. Ее доставили к сотруднику ФБР, который во время допроса задавал депутату «неясные и неприемлемые вопросы».
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Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге. И поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию.
— Вячеслав Володин, российский политикКоммерсантъ 06 октября в 10:49
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Газета.Ru вчера в 13:51
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Больше никакого Android 9 Pie. Google заставит производителей выпускать все новые смартфоны сразу на Android 10
Компания Google выпустила новую версию требований для производителей устройств, устанавливающих на них сервисы и приложения Google.
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