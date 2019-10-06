Политика
Lenta.ruФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».
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Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге. И поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС 02:17
с чего всё началось
На своей фейсбук-странице Косачев написал, что знает Юмашеву давно по активной совместной работе "на международном треке" и в качестве координатора думской группы по связям с палатой представителей конгресса США она сделала многое для сохранения диалога с американскими парламентариями.РИА Новости06:00
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Вячеслав Володин назвал циничной провокацией поведение спецслужб США в отношении депутата ГД
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