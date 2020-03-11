Общество
RuNews24.ruВ США задержали гражданина РФ по подозрению в продаже данных
В электронной базе Южного округа Калифорнии говорится, что Фирсова подозревают в хищении персональных данных жителей штата для их дальнейшей продажи и использования в фальшивых удостоверениях личности.
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Футбол
Кокорин назвал испорченными отношения с руководством «Зенита»
Политика
Путин заявил о желании США управлять Украиной за счет России
США пытаются обеспечить существование Украины за счет Российской Федерации.
Политика
Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках
Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.
Общество
Власти Москвы назвали число взятых под наблюдение из-за коронавируса
В Москве выявлено всего девять подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, однако при этом под наблюдение медиками взято около тысячи человек, как-либо контактировавших с кем-то из этой девятки, сообщила РБК вице-мэр Анастасия Ракова.
Экономика
АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса
В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
Происшествия
В Грозном пропали три дагестанца. Один из них оскорблял Кадырова в соцсетях
Один из пропавших размещал в соцсетях ролики, в которых оскорблял главу Чечни Рамзана Кадырова.
Музыка
Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Экономика
В Башкирии из обращения вывели 281 фальшивую банкноту
Реже подделывали банкноты небольшого номинала: за 2019 год выявлено по одной фальшивой банкноте номиналом 500, 200, 100 рублей и ни одного денежного знака номиналом менее 50 рублей.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Политика
Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов
Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Экономика
Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.
Технологии
«Ростех» создал первый российский тепловизор с системой охлаждения
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех» создал первый российский тепловизор с системой охлаждения, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Происшествия
Соседи сдали москвичку полиции за нарушение карантина по коронавирусу
Соседи пожаловались в полицию на москвичку, которая находилась на карантине в своей квартире после поездки в Италию.
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Политика
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин
Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.
Общество
В Киеве объявили карантин из-за коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
Происшествия
Четверо военнослужащих пострадали от взрыва в Подмосковье
Четыре человека пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи.
Культура
Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
В России начнут автоматически оформлять материнский капитал
Материнский капитал начнут оформлять автоматически с 15 апреля, сообщила пресс-служба Министерства труда.
Футбол
Экс-тренер «Партизана» Николич может сменить Семина в «Локомотиве»
Бывший главный тренер сербского «Партизана» Марко Николич может прийти в «Локомотив».
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Футбол
Матч Молдавия – Россия пройдет без зрителей
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Политика
The Washington Post (США): Саудовская Аравия и Россия убили оптимистическое отношение к сланцевой нефти (The Washington Post)
В понедельник утром рубль рухнул на 9%. Более того, российская система налогообложения нефти такова, что производители мало выигрывают от повышения нефтяных цен, поскольку чем больше они растут, тем больше денег забирает государство.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
СК поясняет, что, по предварительным данным, школьник почувствовал ухудшение здоровья во время урока.