В электронной базе Южного округа Калифорнии говорится, что Фирсова подозревают в хищении персональных данных жителей штата для их дальнейшей продажи и использования в фальшивых удостоверениях личности.

В США задержали гражданина РФ по подозрению в продаже данных

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