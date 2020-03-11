Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruВ США задержали гражданина РФ по подозрению в продаже данных

В электронной базе Южного округа Калифорнии говорится, что Фирсова подозревают в хищении персональных данных жителей штата для их дальнейшей продажи и использования в фальшивых удостоверениях личности.
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Москалькова сообщила, что задержанный в США Фирсов не обращался к ней за помощью

ТАСС05:05

В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

Газета.Ru03:34

В США задержан россиянин по подозрению в продаже персональных данных

Коммерсантъвчера в 17:28

Эксперт рассказал о портале, которым мог владеть Фирсов

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В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

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В Нью-Йорке задержали россиянина по подозрению в торговле данными

RT на русском04:00

Американские силовики задержали россиянина по подозрению в продаже данных

News.ruвчера в 16:46
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Кокорин назвал испорченными отношения с руководством «Зенита»

ProstoProSport вчера в 08:29
Политика

Путин заявил о желании США управлять Украиной за счет России

США пытаются обеспечить существование Украины за счет Российской Федерации.
Известия 05:13
Политика

Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках

Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.
BFM.ru 06:22
Общество

Власти Москвы назвали число взятых под наблюдение из-за коронавируса

В Москве выявлено всего девять подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, однако при этом под наблюдение медиками взято около тысячи человек, как-либо контактировавших с кем-то из этой девятки, сообщила РБК вице-мэр Анастасия Ракова.
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Шоу-бизнес

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Live24 03:12
Экономика

АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса

В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
Российская газета 04:32
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В Грозном пропали три дагестанца. Один из них оскорблял Кадырова в соцсетях

Один из пропавших размещал в соцсетях ролики, в которых оскорблял главу Чечни Рамзана Кадырова.
Znak.com 06:12
Музыка

Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг

АБН вчера в 09:50
Общество

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Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки

Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
В Городе N вчера в 08:35
Экономика

В Башкирии из обращения вывели 281 фальшивую банкноту

Реже подделывали банкноты небольшого номинала: за 2019 год выявлено по одной фальшивой банкноте номиналом 500, 200, 100 рублей и ни одного денежного знака номиналом менее 50 рублей.
UfacityNews.ru 03:54
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Политика

Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов

Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
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Экономика

Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.
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Технологии

«Ростех» создал первый российский тепловизор с системой охлаждения

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех» создал первый российский тепловизор с системой охлаждения, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
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Происшествия

Соседи сдали москвичку полиции за нарушение карантина по коронавирусу

Соседи пожаловались в полицию на москвичку, которая находилась на карантине в своей квартире после поездки в Италию.
Lenta.ru 06:05
Происшествия

В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО

Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Известия вчера в 17:28
Происшествия

В столице Пакистана разбился самолет ВВС страны

REGNUM 03:25
Политика

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин

Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.
BFM.ru 07:39
Общество

В Киеве объявили карантин из-за коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
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Происшествия

Четверо военнослужащих пострадали от взрыва в Подмосковье

Четыре человека пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи.
Интерфакс 07:28
Культура

Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский

Общественное телевидение России 09 марта в 19:38
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Общество

В России начнут автоматически оформлять материнский капитал

Материнский капитал начнут оформлять автоматически с 15 апреля, сообщила пресс-служба Министерства труда.
РИА Новости 07:14
Футбол

Экс-тренер «Партизана» Николич может сменить Семина в «Локомотиве»

Бывший главный тренер сербского «Партизана» Марко Николич может прийти в «Локомотив».
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Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
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Матч Молдавия – Россия пройдет без зрителей

Бомбардир.ру 06:52
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
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Политика

The Washington Post (США): Саудовская Аравия и Россия убили оптимистическое отношение к сланцевой нефти (The Washington Post)

В понедельник утром рубль рухнул на 9%. Более того, российская система налогообложения нефти такова, что производители мало выигрывают от повышения нефтяных цен, поскольку чем больше они растут, тем больше денег забирает государство.
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В Магнитогорске школьник умер на уроке

СК поясняет, что, по предварительным данным, школьник почувствовал ухудшение здоровья во время урока.
РИА Новости 06:46
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