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Газета.Ru
Газета.Ru

Посольство РФ окажет помощь задержанному в США россиянину

Посольство России в США осведомлено об аресте гражданина РФ Егора Крючкова, которого обвиняют в покушении на киберпреступление. Дипломаты готовы оказать ему необходимую помощь, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление дипмиссии.В источнике
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RT на русском

В США арестовали россиянина по обвинению в подготовке киберпреступления

RT на русском05:40
РИА Новости

В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США

РИА Новости20:45
Интерфакс

Что случилось этой ночью: среда, 26 августа

Интерфакс00:28
ТАСС

В посольстве России в США заявили, что вскоре свяжутся с россиянином Крючковым

ТАСС21:23
Lenta.ru

Москва отреагировала на задержание россиянина в США

Lenta.ru21:06
РБК

В США арестовали россиянина по обвинению в организации киберпреступления

РБК20:03
Коммерсантъ

Главные новости к утру 26 августа

Коммерсантъ00:09

Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
52

Экс-подполковник МВД оказался авторитетом Колей Кувалдой

В Ростове-на-Дону суд приговорил бывшего начальника подразделения собственной безопасности главного управления МВД России по Ростовской области к восьми годам лишения свободы и штрафу с лишением специального звания.
Lenta.ru03:32
96

Мосгорсуд признал экс-полковника Захарченко склонным к побегу

В марте 2020 года Лефортовский районный суд Москвы отклонил иск защиты Захарченко к администрации СИЗО-2, которая признала Захарченко склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов.
Известия05:58
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Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.
РИА Новостивчера в 16:45
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На Урале сделали операцию на позвоночнике с помощью мини-камеры

"Преимущества малоинвазивной эндоскопической хирургии - минимальные риски во время операции и после, ускоренная реабилитация пациента, помощь при сложных или запущенных случаях", - отметили в пресс-службе медицинского учреждения.
Российская газета05:22