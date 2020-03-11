Общество

РБКРБКВ США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

По данным издания, задержанный находится в следственном изоляторе Манхэттена. По утверждению властей США, Кирилл Фирсов является создателем и руководителем платформы Deer.io, которая предоставляет площадку для продаж электронных товаров в интернете.
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В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

РБКвчера в 18:06

Россия предоставит защиту задержанному в США Кириллу Фирсову

Известия01:41

Россия предоставит защиту задержанному в США Фирсову

РИА Новости01:36

Посольство России сообщило подробности задержания россиянина в США

RT на русскомвчера в 19:21

Россия будет защищать права задержанного в США россинина

Газета.Ru01:47

Генконсульство России в Нью-Йорке уведомлено о задержании россиянина Фирсова

ТАССвчера в 18:51

Американские силовики задержали россиянина по подозрению в продаже данных

News.ruвчера в 16:46
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Политика

Эрдоган попросил у НАТО дополнительную помощь в ситуации с Сирией

Эрдоган рассказал о "миграционных вызовах", с которыми столкнулась Анкара, и попросил у НАТО помощи в защите границы.
Деловое.ТВ 09 марта в 14:14
Энергетика

Мировые цены на нефть растут более чем на 3%

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Известия вчера в 22:53
Политика

Госдеп США перечислил российские вооружения для продления СНВ-3

Стало известно, какие российские вооружения хочет включить в продление Договора СНВ-3 между Россией и Соединенными Штатами Америки государственный департамент США.
Известия 09 марта в 19:19
Общество

В России появился новый способ кражи денег в интернете

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
REGNUM вчера в 02:05
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Спорт

Олимпиаду в Токио могут перенести на один или два года

Олимпиада в Токио может пройти через год или два, если будет принято решение о ее отмене в 2020 году, пишет Wall Street Journal со ссылкой на члена японского оргкомитета Харуюки Такахаши.
РИА Новости 00:34
Экономика

В России рассчитали индекс финансового стресса

Москва, 11 марта 2020, 04:39 — REGNUM Индекс финансового стресса для России, рассчитанный Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, говорится в материалах агентства.
REGNUM вчера в 21:39
Политика

Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов

Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Ведомости вчера в 23:04
Технологии

Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей

Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).
РБК 01:20
Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки

Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
В Городе N вчера в 08:35
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

Президент России Владимир Путин оценил положение страны на фоне ситуации с ценами на нефть и курсом рубля.
Вечерняя Москва вчера в 10:46
Финансы

Россияне пытаются заработать на обвале рубля

Население понесло в отделения и обменники банков доллары и евро в надежде заработать на ослаблении курса рубля, рассказали «Ведомостям» представители некоторых крупных банков.
Ведомости вчера в 10:41
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском вчера в 04:04
Финансы

Банк России начнет продажу валюты на внутреннем рынке

Банк России с 10 марта начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке.
Рифей-Пермь вчера в 04:07
Футбол

Кокорин назвал испорченными отношения с руководством «Зенита»

ProstoProSport вчера в 08:29
Политика

Украинский министр лично провёл антицыганский рейд на вокзале

Казалось бы, совсем недавно мы удивлялись визиту теперь уже бывшего премьер-министра Украины на концерт неофашистской группы, как вчера министр инфраструктуры Владислав Криклий с неонацистами из банды С14 совершает рейд на киевский железнодорожный вокзал.
Rusvesna.su 01:01
Общество

Россиян предупредили об опасности мытья рук

Мытье рук является одним из главных инструментов по борьбе с распространением вирусов, однако оно может нанести вред здоровью.
Lenta.ru 00:26
Общество

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

В 2019 году наиболее высокие зарплаты получили россияне, работающие в финансовой и страховой сферах.
РБК 01:54
Единоборства

Кадыров оказался для Емельяненко нещадным тренером

Напомним, что ближайший бой Емельяненко-младшего пройдет 3 апреля на турнире ACA 107. Боец сразится с Магомедом Исмаиловым.
Кавказ Пост вчера в 22:22
Культура

Apple сняла пятичасовой фильм про Эрмитаж на iPhone

Американская корпорация Apple в рамках своего проекта «Снято на iPhone» представила фильм, в котором показала 45 залов и 600 произведений искусства Государственного музея Эрмитажа.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые после операции показала грудь в купальнике

Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике.
ToDay News Ufa вчера в 14:46
Игры

Command Conquer Remastered Collection выйдет в Steam и Origin 5 июня

3DNews вчера в 11:29
Политика

Спикер верховной рады Разумков рассказал об общении на русском языке

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, что общение на русском языке в повседневной жизни считает принципиальной позицией.
Известия 00:28
Авто

Дилеры предупредили о росте цен на автомобили из-за падения рубля

Дилеры понимают, что резкий рост цен на предложенные автомобили неизбежно повлечет за собой снижение количества продаж.
Car.ru 00:18
Общество

Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Пятый канал вчера в 01:45
Общество

Китайские ученые обнаружили «слабое» место у коронавируса

Ученые из Китая выяснили, что новый вирус распространяется быстрее при температуре около +9°C - при этом заболевание очень чувствительно к высокой температуре.
Газета.Ru 01:45
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Экономика

Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
RT на русском вчера в 22:08
Кино

Сериал «Сваты» покинула Людмила Артемьева

В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
МонаВиста вчера в 05:12
Общество

Посольство дало рекомендации россиянам в Италии в связи с карантином

Посольство России в Риме дало рекомендации российским гражданам, находящимся в Италии, относительно возможности передвижения на территории страны в связи с введённым в республике с 10 марта карантином.
RT на русском 01:52
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