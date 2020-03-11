Общество

РБКРБКВ США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

По данным издания, задержанный находится в следственном изоляторе Манхэттена. По утверждению властей США, Кирилл Фирсов является создателем и руководителем платформы Deer.io, которая предоставляет площадку для продаж электронных товаров в интернете.
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Посольство России сообщило подробности задержания россиянина в США

RT на русском19:21

В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

РБК18:06

Американские силовики задержали россиянина по подозрению в продаже данных

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Российское консульство уведомили о задержании россиянина Фирсова

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Россиянин задержан в Нью-Йорке по подозрению в продаже персональных данных

Известия17:04

Генконсульство России в Нью-Йорке уведомлено о задержании россиянина Фирсова

ТАСС18:51

ФБР арестовало россиянина, связанного с Deer.io

BIS Journal10:05
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Экономика

Раскрыто будущее ипотеки после обвала рынка нефти

Одним из последствий обвала мирового рынка нефти, произошедшего 9 марта, может стать повышение российским Центробанком ключевой ставки.
Lenta.ru 03:10
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском 04:04
Политика

В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина

Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
Smolnarod.ru 10:36
Политика

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Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
В Городе N 08:35
Общество

В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве запретили проведение массовых мероприятий, численностью более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 14:53
Технологии

Приставка Xbox Series X получит специальный аудиопроцессор

Следующая игровая приставка серии Xbox компании Microsoft будет оснащена специальным аудиочипом для создания эффекта объёмного звучания.
REGNUM вчера в 06:25
Авто

Новый Toyota Highlander сертифицирован в России

Полноразмерный кроссовер Toyota Highlander нового поколения, представленный весной 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке, сертифицирован в России.
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Общество

Главный редактор RT ответила на обвинения Навального

Ведомости 13:45
Происшествия

Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро

Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 16:21
Общество

Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне

Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Газета.Ru 13:47
Космос

SpaceX привлекла полмиллиарда долларов инвестиций — вдвое больше, чем планировалось

Первая в мире частная космическая компания предпринимателя, изобретателя и миллиардера Илона Маска привлекла новые инвестиции — $500 млн вместо ожидаемых $250 млн, продав свои акции частным инвесторам по $220 за штуку.
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Экономика

Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
RT на русском 22:08
Общество

В России появился новый способ кражи денег в интернете

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
REGNUM 02:05
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru 16:05
Культура

Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский

Общественное телевидение России вчера в 19:38
Общество

BBC: семья Назарбаева оспаривает арест своей недвижимости в Лондоне

Родственники Назарбаева оспаривают в Высоком суде арест своей недвижимости, купленной 12 лет назад более чем за $100 млн.
Ведомости 19:19
Экономика

АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

Агентство отмечает, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта на непродолжительное время и финансового кризиса за этим не последовало.
Коммерсантъ 19:33
Политика

Появился текст Конституции со всеми изменениями

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
МР7.ру 12:20
Футбол

Матч «Ман Сити» — «Арсенал» перенесён из-за президента «Олимпиакоса»

Матч 28-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" отложен на неопределённый срок.
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Общество

В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
РИА Новости 19:32
Космос

Наноспутник «Лебедь» отправят в космос на солнечном парусе

Российский наноспутник «Лебедь» может стать первым космическим аппаратом, покинувшим земную орбиту с помощью солнечного паруса.
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Космос

Грузовой корабль Dragon состыковался с МКС

Отмечается, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем произошел с мыса Канаверал во Флориде 7 марта.
Udm-Info 07:27
Спорт

Олимпиаду в Токио могут провести через год или два из-за коронавируса

Летние Олимпийские Игры в Токио могут перенести на год или два, если в этом году она не состоится из-за коронавируса COVID-19, рассказал член исполнительного совета оргкомитета Олимпиады Харуюки Такахаси в интервью газете The Wall Street Journal.
Коммерсантъ 22:47
Единоборства

Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко

Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
Лезги газет 08:52
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 15:17
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Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 04:28
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«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ

Новосибирская «Сибирь» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Коммерсантъ 13:05
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Прокуратура Якутска проверит правомерность умерщвления собак в приюте

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Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ

Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл первичные выборы (праймериз) Демократической партии в штате Мичиган, прогнозирует телеканал Fox News.
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Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг

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