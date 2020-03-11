Общество
РБКВ США задержали россиянина по подозрению в торговле данными
По данным издания, задержанный находится в следственном изоляторе Манхэттена. По утверждению властей США, Кирилл Фирсов является создателем и руководителем платформы Deer.io, которая предоставляет площадку для продаж электронных товаров в интернете.
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Экономика
Раскрыто будущее ипотеки после обвала рынка нефти
Одним из последствий обвала мирового рынка нефти, произошедшего 9 марта, может стать повышение российским Центробанком ключевой ставки.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Политика
В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина
Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Общество
В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве запретили проведение массовых мероприятий, численностью более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.
Технологии
Приставка Xbox Series X получит специальный аудиопроцессор
Следующая игровая приставка серии Xbox компании Microsoft будет оснащена специальным аудиочипом для создания эффекта объёмного звучания.
Авто
Новый Toyota Highlander сертифицирован в России
Полноразмерный кроссовер Toyota Highlander нового поколения, представленный весной 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке, сертифицирован в России.
Общество
Главный редактор RT ответила на обвинения Навального
Происшествия
Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро
Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Космос
SpaceX привлекла полмиллиарда долларов инвестиций — вдвое больше, чем планировалось
Первая в мире частная космическая компания предпринимателя, изобретателя и миллиардера Илона Маска привлекла новые инвестиции — $500 млн вместо ожидаемых $250 млн, продав свои акции частным инвесторам по $220 за штуку.
Экономика
Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля
Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Культура
Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
Общество
BBC: семья Назарбаева оспаривает арест своей недвижимости в Лондоне
Родственники Назарбаева оспаривают в Высоком суде арест своей недвижимости, купленной 12 лет назад более чем за $100 млн.
Экономика
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Агентство отмечает, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта на непродолжительное время и финансового кризиса за этим не последовало.
Политика
Появился текст Конституции со всеми изменениями
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Футбол
Матч «Ман Сити» — «Арсенал» перенесён из-за президента «Олимпиакоса»
Матч 28-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" отложен на неопределённый срок.
Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
Космос
Наноспутник «Лебедь» отправят в космос на солнечном парусе
Российский наноспутник «Лебедь» может стать первым космическим аппаратом, покинувшим земную орбиту с помощью солнечного паруса.
Космос
Грузовой корабль Dragon состыковался с МКС
Отмечается, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем произошел с мыса Канаверал во Флориде 7 марта.
Спорт
Олимпиаду в Токио могут провести через год или два из-за коронавируса
Летние Олимпийские Игры в Токио могут перенести на год или два, если в этом году она не состоится из-за коронавируса COVID-19, рассказал член исполнительного совета оргкомитета Олимпиады Харуюки Такахаси в интервью газете The Wall Street Journal.
Единоборства
Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко
Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ
Новосибирская «Сибирь» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
Прокуратура Якутска проверит правомерность умерщвления собак в приюте
Политика
Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл первичные выборы (праймериз) Демократической партии в штате Мичиган, прогнозирует телеканал Fox News.