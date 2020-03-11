Общество

РБКРБКВ США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

По данным издания, задержанный находится в следственном изоляторе Манхэттена. По утверждению властей США, Кирилл Фирсов является создателем и руководителем платформы Deer.io, которая предоставляет площадку для продаж электронных товаров в интернете.
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Посольство России сообщило подробности задержания россиянина в США

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