Общество
РБКВ США задержали россиянина по подозрению в торговле данными
По данным издания, задержанный находится в следственном изоляторе Манхэттена. По утверждению властей США, Кирилл Фирсов является создателем и руководителем платформы Deer.io, которая предоставляет площадку для продаж электронных товаров в интернете.
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Политика
Госдума одобрила предложение обнулить президентские сроки Путина
Госдума одобрила предложение обнулить президентские сроки Путина Государственная дума одобрила предложение депутата Валентины Терешковой внести в Конституцию поправку, по которой президентские сроки Владимира Путина обнулятся.
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП в Крыму
«По уточнённой информации, в результате ДТП пострадало девять человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.
Космос
На МКС впервые вырастили листовой салат
Первый выращенный в космосе листовой салат оказался таким же полезным, вкусным и питательным, как «земной», заключили ученые NASA.
Политика
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3. Об этом сообщили "РИА Новости".
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Здоровье
Мигрантам в России ужесточат допуск к работе
В ведомстве предлагают обязать иностранцев — работников отдельных профессий и производств — проходить профилактические медосмотры для допуска к работе.
Политика
Шнуров в новом стихотворении назвал Путина «избранным монархом»
«Как верёвочке не виться, будешь избранным Монархом», — завершил стихотворение Шнуров.
Авто
Дилеры рассказали, повлияет ли ослабление рубля на стоимость машин
Глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев заявил "РГ", что пока рано говорить о повышении стоимости машин в России из-за ослабления рубля и падения цен на нефть.
Единоборства
Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко
Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
Политика
Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова намерена развестись с Джиганом
Общество
Никита Щуренков о возможном всплеске популярности доставки еды
Никита Щуренков о возможном всплеске популярности доставки еды Шагающий по планете коронавирус подкосил и ритейлеров.
Общество
BBC: семья Назарбаева оспаривает арест своей недвижимости в Лондоне
Родственники Назарбаева оспаривают в Высоком суде арест своей недвижимости, купленной 12 лет назад более чем за $100 млн.
Общество
Синоптики сообщили об усилении метели на Сахалине
Свирепая метель, которая ночью 11 марта обрушилась на юг Сахалина, к концу дня доберется до центральной и северной частей острова.
Происшествия
Власти Якутии объяснили убийство 200 собак и кошек
Свыше 200 собак и кошек в Якутске, имевших контакт с бешеным псом, были усыплены в пункте передержки для ликвидации возможного очага заболевания, объяснили в пресс-службе департамента ветеринарии Якутии.
Космос
Илон Маск: спутники Starlink не вызовут проблем у астрономов
SpaceNews / Caleb Henry В свою очередь Илон Маск (на фото выше), глава компании SpaceX, планирующей запустить в ближайшие годы на орбиту до 42 тыс. спутников в рамках проекта Starlink, утверждает, что это никак не помешает астрономам в изучении космоса.
Экономика
Биржи США открылись падением на 7%
Основные фондовые индексы США после открытия опустились на 7% на фоне срыва соглашения о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения эпидемии коронавируса.
Политика
Дмитрий Глушко назначен замминистра просвещения РФ
Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Дмитрия Глушко заместителем министра просвещения страны, передает телеканал "Якутия 24".
Наука
Названы главные факторы смерти от коронавируса
К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.
Общество
Занятия первой смены отменили в школах Южно-Сахалинска
Сегодня, 11 марта, в связи с прохождением снежного циклона отменены занятия первой смены в школах Южно-Сахалинска.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля
Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.
Кино
Критики рассказали о новом фэнтези от Disney «Мулан»
Экономика
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Агентство отмечает, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта на непродолжительное время и финансового кризиса за этим не последовало.
Кино
Стражи Галактики появятся в фильме «Тор: Любовь и гром»
В интервью изданию Comic Book актёр Вин Дизель рассказал, что из разговора с режиссёром Тайкой Вайтити, снявшим «Тор: Рагнарёк», он узнал о появлении некоторых членов команды Стражей галактики в фильме «Тор: Любовь и гром».