Общество

РБКРБКВ США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

По данным издания, задержанный находится в следственном изоляторе Манхэттена. По утверждению властей США, Кирилл Фирсов является создателем и руководителем платформы Deer.io, которая предоставляет площадку для продаж электронных товаров в интернете.
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

Российское консульство уведомили о задержании россиянина Фирсова

РИА Новостивчера в 18:36

В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

РБКвчера в 18:06

Генконсульство России в Нью-Йорке уведомлено о задержании россиянина Фирсова

ТАССвчера в 18:51

Посольство России сообщило подробности задержания россиянина в США

RT на русскомвчера в 19:21

В США задержан россиянин по подозрению в продаже персональных данных

Коммерсантъвчера в 17:28

Американские силовики задержали россиянина по подозрению в продаже данных

News.ruвчера в 16:46

ФБР арестовало россиянина, связанного с Deer.io

BIS Journalвчера в 10:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 00:27, Ашберн
Шоу-бизнес

В Сети появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

Новая Кубань вчера в 09:29
Политика

Госдума приняла во втором чтении поправки к Конституции РФ

Госдума РФ приняла во втором (основном) чтении поправки к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
РАПСИ вчера в 10:22
Армия и оружие

Американская атомная подлодка всплыла из-подо льда в Арктике

Атомная подводная лодка Toledo всплыла, пробивая лед, в Арктике, соответствующее видео опубликовано на ютьюб-канале американских Военно-морских сил.
РИА Новости вчера в 15:00
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
Экономика

В Киеве рассказали, как российский рубль обрушил курс гривны

Мощное падение курса гривны вызвано соответствующим ослаблением российского рубля.
ФАН вчера в 09:14
Политика

Трамп не приедет на День Победы в Москву

Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Вести.Ru вчера в 06:54
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:08
Армия и оружие

США перебрасывают в Ирак системы ПВО для защиты от Ирана

Соединённые Штаты перебрасывают системы противовоздушной обороны в Ирак для защиты от «потенциального нападения со стороны Ирана».
RT на русском вчера в 12:26
Футбол

«Хетафе» отказался ехать в Италию на матч Лиги Европы с «Интером»

"Хетафе" отказался ехать на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Интернационале" из-за эпидемии в Италии китайского коронавируса, где введен запрет на проведение спортивных мероприятий, однако который не касается еврокубков.
Газета.Ru вчера в 19:31
Футбол

«Аталанта» и «Лейпциг» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Ранее "Аталанта" победила "Валенсию" со счетом 4:1 Германский "Лейпциг" победил английский "Тоттенхэм" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и также вышел в четвертьфинал турнира.
Коммерсантъ вчера в 18:40
Происшествия

В Красноярском крае возобновили поиски пропавших при прорыве дамб

РИА Новости вчера в 22:57
Политика

Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов

Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Ведомости вчера в 23:04
Происшествия

В результате пожара под Иркутском погибли двое детей и мужчина

Пожар, в результате которого погибли двое детей и мужчина, а также пострадали трое спасателей, произошел в ночь на среду в жилом доме в поселке Маркова под Иркутском.
ТАСС вчера в 23:31
Энергетика

США назвали условия для сокращения объемов добычи сланцевой нефти

Во время переговоров стороны не смогли прийти к согласию по поводу уменьшения добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса нового типа.
RuNews24.ru вчера в 03:50
Киберспорт

Call of Duty: Warzone не выйдет на PS4 в России

News.ru вчера в 02:48
Шоу-бизнес

Надежда Сысоева больше десяти лет не общалась с болеющим раком братом

В Красноярском крае рак — распространенная болезнь, почти в каждой семье есть человек, который пострадал.
Вокруг ТВ вчера в 12:09
Культура

Apple сняла пятичасовой фильм про Эрмитаж на iPhone

Американская корпорация Apple в рамках своего проекта «Снято на iPhone» представила фильм, в котором показала 45 залов и 600 произведений искусства Государственного музея Эрмитажа.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Экономика

Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей

Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Известия вчера в 04:53
Футбол

Клоппа разозлил вопрос испанского журналиста о коронавирусе

Наставник «Ливерпуля» Юргенн Клопп резко отреагировал на вопрос испанского журналиста о коронавирусе на пресс-конференции перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».
Metaratings вчера в 12:05
Политика

Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году

Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Lenta.ru вчера в 05:52
Технологии

Windows 10 получит новый регулятор громкости

Бегунок для звука в операционной системе при регулировке с помощью мультимедийных кнопок появляется в верхнем левом углу Windows 10.
Sibnet Новости вчера в 10:59
Финансы

Определен предел роста курсов доллара и евро

Опыт нескольких последних периодов слабости рубля показал: когда доллар и евро показывают новые и новые пики, они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже.
Российская газета вчера в 23:00
Экономика

Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
RT на русском вчера в 22:08
Технологии

Произошел сбой в работе Twitter

Пользователи сообщили о проблемах в работе сервиса Twitter, передает Downdetector.
Газета.Ru вчера в 21:46
Энергетика

Зафиксирован рост стоимости нефти марки WTI

После начала торгов рост стоимости нефти марки WTI во вторник, 10 марта, составил уже 3,2%, тогда как днем до этого показатель упал на 30%, передает РИА "Новости", ссылаясь на данные торгов.
Газета.Ru 09 марта в 18:50
Экономика

Цены на авиабилеты за рубеж вырастут на 10% в ночь на 12 марта

Например, по данным Aviasales, 4 марта курс евро повышался на 4,25%, но средний чек на международные перелеты, наоборот, упал на 9,72% и составил 12796 рублей.
Интерфакс вчера в 08:36
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

ТАСС вчера в 14:00
Политика

Прокурор по делу MH17 на суде вспомнил цитату Солженицына

Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе во время выступления на суде по делу о рейсе MH17, потерпевшем крушение в Донбассе в 2014 году, процитировал писателя Александра Солженицыина.
Московский Комсомолец вчера в 01:52
Общество

Билли Айлиш обнажилась на концерте в знак протеста против бодишейминга

ФАН вчера в 14:59
Космос

Наноспутник «Лебедь» отправят в космос на солнечном парусе

Российский наноспутник «Лебедь» может стать первым космическим аппаратом, покинувшим земную орбиту с помощью солнечного паруса.
Известия вчера в 19:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное