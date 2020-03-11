Общество
РБКВ США задержали россиянина по подозрению в торговле данными
По данным издания, задержанный находится в следственном изоляторе Манхэттена. По утверждению властей США, Кирилл Фирсов является создателем и руководителем платформы Deer.io, которая предоставляет площадку для продаж электронных товаров в интернете.
Читать в источнике
Оценить47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 00:27, Ашберн
Шоу-бизнес
В Сети появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
Политика
Госдума приняла во втором чтении поправки к Конституции РФ
Госдума РФ приняла во втором (основном) чтении поправки к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
Армия и оружие
Американская атомная подлодка всплыла из-подо льда в Арктике
Атомная подводная лодка Toledo всплыла, пробивая лед, в Арктике, соответствующее видео опубликовано на ютьюб-канале американских Военно-морских сил.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Экономика
В Киеве рассказали, как российский рубль обрушил курс гривны
Мощное падение курса гривны вызвано соответствующим ослаблением российского рубля.
Политика
Трамп не приедет на День Победы в Москву
Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Армия и оружие
США перебрасывают в Ирак системы ПВО для защиты от Ирана
Соединённые Штаты перебрасывают системы противовоздушной обороны в Ирак для защиты от «потенциального нападения со стороны Ирана».
Футбол
«Хетафе» отказался ехать в Италию на матч Лиги Европы с «Интером»
"Хетафе" отказался ехать на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Интернационале" из-за эпидемии в Италии китайского коронавируса, где введен запрет на проведение спортивных мероприятий, однако который не касается еврокубков.
Футбол
«Аталанта» и «Лейпциг» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
Ранее "Аталанта" победила "Валенсию" со счетом 4:1 Германский "Лейпциг" победил английский "Тоттенхэм" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и также вышел в четвертьфинал турнира.
Происшествия
В Красноярском крае возобновили поиски пропавших при прорыве дамб
Политика
Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов
Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Происшествия
В результате пожара под Иркутском погибли двое детей и мужчина
Пожар, в результате которого погибли двое детей и мужчина, а также пострадали трое спасателей, произошел в ночь на среду в жилом доме в поселке Маркова под Иркутском.
Энергетика
США назвали условия для сокращения объемов добычи сланцевой нефти
Во время переговоров стороны не смогли прийти к согласию по поводу уменьшения добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса нового типа.
Киберспорт
Call of Duty: Warzone не выйдет на PS4 в России
Шоу-бизнес
Надежда Сысоева больше десяти лет не общалась с болеющим раком братом
В Красноярском крае рак — распространенная болезнь, почти в каждой семье есть человек, который пострадал.
Культура
Apple сняла пятичасовой фильм про Эрмитаж на iPhone
Американская корпорация Apple в рамках своего проекта «Снято на iPhone» представила фильм, в котором показала 45 залов и 600 произведений искусства Государственного музея Эрмитажа.
Экономика
Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей
Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Футбол
Клоппа разозлил вопрос испанского журналиста о коронавирусе
Наставник «Ливерпуля» Юргенн Клопп резко отреагировал на вопрос испанского журналиста о коронавирусе на пресс-конференции перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Технологии
Windows 10 получит новый регулятор громкости
Бегунок для звука в операционной системе при регулировке с помощью мультимедийных кнопок появляется в верхнем левом углу Windows 10.
Финансы
Определен предел роста курсов доллара и евро
Опыт нескольких последних периодов слабости рубля показал: когда доллар и евро показывают новые и новые пики, они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже.
Экономика
Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля
Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
Технологии
Произошел сбой в работе Twitter
Пользователи сообщили о проблемах в работе сервиса Twitter, передает Downdetector.
Энергетика
Зафиксирован рост стоимости нефти марки WTI
После начала торгов рост стоимости нефти марки WTI во вторник, 10 марта, составил уже 3,2%, тогда как днем до этого показатель упал на 30%, передает РИА "Новости", ссылаясь на данные торгов.
Экономика
Цены на авиабилеты за рубеж вырастут на 10% в ночь на 12 марта
Например, по данным Aviasales, 4 марта курс евро повышался на 4,25%, но средний чек на международные перелеты, наоборот, упал на 9,72% и составил 12796 рублей.
Политика
Прокурор по делу MH17 на суде вспомнил цитату Солженицына
Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе во время выступления на суде по делу о рейсе MH17, потерпевшем крушение в Донбассе в 2014 году, процитировал писателя Александра Солженицыина.
Космос
Наноспутник «Лебедь» отправят в космос на солнечном парусе
Российский наноспутник «Лебедь» может стать первым космическим аппаратом, покинувшим земную орбиту с помощью солнечного паруса.