Общество

Газета.RuГазета.RuВ США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

Фирсов был задержан агентами ФБР в Международном аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке 7 марта. Его заподозрили в хищении персональных данных калифорнийцев с целью дальнейшей продажи – для использования в поддельных ID, американских удостоверениях личности.
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В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

Газета.Ru03:34

Американские силовики задержали россиянина по подозрению в продаже данных

News.ruвчера в 16:46

Задержанный в США Фирсов не обращался за помощью к Москальковой

РИА Новости04:40

В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

РБКвчера в 18:06

Генконсульство России в Нью-Йорке уведомлено о задержании россиянина Фирсова

ТАССвчера в 18:51

В США задержан россиянин по подозрению в продаже персональных данных

Коммерсантъвчера в 17:28

В Нью-Йорке задержали россиянина по подозрению в торговле данными

RT на русском04:00
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Политика

Госдума утвердила во втором чтении поправки в Конституцию

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, 10 марта, утвердили во втором чтении поправки в Конституцию.
FlashNord вчера в 09:34
Спорт

Олимпиаду в Токио могут перенести на один или два года

Олимпиада в Токио может пройти через год или два, если будет принято решение о ее отмене в 2020 году, пишет Wall Street Journal со ссылкой на члена японского оргкомитета Харуюки Такахаши.
РИА Новости 00:34
Футбол

Магомед-Шапи Сулейманов: роль джокера в «Краснодаре» не устраивает

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, перевернувший матч со "Спартаком", заявил, что роль джокера в "Краснодаре" его не устраивает.
Газета.Ru 09 марта в 15:39
Происшествия

По карте советского Генштаба историк дошел до ареста

Историк на вполне законных основаниях купил топографические карты Генштаба СССР 70-х годов, после чего оказался фигурантом уголовного дела: как выяснилось, с документов до сих пор не сняли гриф секретности.
Коммерсантъ вчера в 15:51
Политика

Путин заявил о желании США контролировать Украину на деньги России

Власти США хотят держать Украину под «внешним управлением», но в том числе за счет российских денег, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Lenta.ru 03:31
Шоу-бизнес

Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике

Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.
Kleo.ru вчера в 03:08
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Происшествия

Ключевого свидетеля по делу о террористическом сообществе убили ножом в сердце

По делу проходят Андрей Толкачев, Юрий Корный и Андрей Кептя, которых обвиняют в теракте и участии в террористическом сообществе.
Lenta.ru 03:54
Авто

Кроссовер Hyundai Creta получит спецверсию

В арсенале всех Hyundai Creta Би-2 есть предустановленная платформа "Яндекс.Авто" с голосовым ассистентом "Алиса" и "Яндекс.Навигатором".
Новые автомобили вчера в 12:43
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru 02:36
Происшествия

В Крыму начались обыски у возможных участников «Хизб ут-Тахрир»

В Бахчисарайском районе Крыма силовики начали проводить обыски в домах сразу нескольких местных жителей, подозреваемых в участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
Российская газета 03:46
Технологии

Произошел сбой в работе Twitter

Пользователи сообщили о проблемах в работе сервиса Twitter, передает Downdetector.
Газета.Ru вчера в 21:46
Политика

Трамп не приедет на День Победы в Москву

Вести.Ru вчера в 06:54
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись в среду на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, в результате четыре человека погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 23:13
Здоровье

В Белоруссии выявили два новых случая заражения коронавирусом

Минск, 11 марта 2020, 11:00 — REGNUM В Белоруссии выявили два новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, сообщило 11 марта информационное агентство БелТА.
REGNUM 04:00
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Турции

"Тест на коронавирус дал положительный результат у мужчины накануне вечером", - сообщил журналистам в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
Интерфакс 04:01
Экономика

В России аномально выросли продажи смартфонов

По ее данным, продажи смартфонов в денежном выражении выросли на 23 процента и принесли 50,4 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 18:26
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом

Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Discover24 03:17
Армия и оружие

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Piter.tv вчера в 06:48
Экономика

АКРА предупредило о приближении финансового кризиса

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Вести.Ru 02:16
Космос

Илон Маск: спутники Starlink не вызовут проблем у астрономов

SpaceNews / Caleb Henry В свою очередь Илон Маск (на фото выше), глава компании SpaceX, планирующей запустить в ближайшие годы на орбиту до 42 тыс. спутников в рамках проекта Starlink, утверждает, что это никак не помешает астрономам в изучении космоса.
3DNews вчера в 03:38
Экономика

Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.
РБК 04:44
Космос

Грузовой корабль Dragon состыковался с МКС

Отмечается, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем произошел с мыса Канаверал во Флориде 7 марта.
Udm-Info вчера в 07:27
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:08
Общество

Член международной делегации в Китае по коронавирусу: Прививки можно будет делать в середине 2021 года

Александр Семенов был членом делегации, которая по заданию Всемирной организации здравоохранения посетила в том числе китайский Ухань.
Фонтанка.Ру 04:50
Политика

Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии

Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова.
Газета.Ru 03:11
Происшествия

Прокуратура требует приговорить Дмитрия Лобанова к 15 годам колонии

Экс-глава Энгельсского района Саратовской области Дмитрий Лобанов, обвиняемый в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере, должен быть приговорен к 15 годам колонии строгого режима.
FreeNews-Volga 04:44
Кино

Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7»

Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься.
iReactor вчера в 04:43
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