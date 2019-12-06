Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы на территории авиабазы ВМС США Пенсакола, в результате которой погибли трое военных, сообщает телеканал Fox News. По данным издания, саудовцы взяты под стражу и допрашиваются в связи с инцидентом.

В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы

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