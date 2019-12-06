Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы

Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы на территории авиабазы ВМС США Пенсакола, в результате которой погибли трое военных, сообщает телеканал Fox News. По данным издания, саудовцы взяты под стражу и допрашиваются в связи с инцидентом.
Читать в источнике
Комментировать57

Подробнее о событии

СМИ: Шестеро саудовцев задержаны во Флориде после стрельбы на базе ВМС

RT на русском01:19

В США начали задерживать саудовцев после стрельбы на авиабазе ВМС

Московский Комсомолец02:25

СМИ узнали о задержании шести саудовцев после стрельбы на базе ВВС США

Известия00:24

Fox News сообщил о задержании шести саудовцев после стрельбы на авиабазе США

Интерфаксвчера в 23:48

СМИ: после стрельбы на базе ВМС США допросили шесть саудовских граждан

РИА Новости01:02

Fox: власти США задержали шесть саудовцев около базы ВМС во Флориде после стрельбы

ТАССвчера в 23:20

Открывший стрельбу на базе ВМС США оказался военным из Саудовской Аравии

РБКвчера в 15:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:46, Ашберн
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается входить в состав России

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается «входить в состав любого государства, даже братской России».
Дождь 05 декабря в 05:12
Происшествия

Момент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео

Lenta.ru 01:44
Футбол

Карлос Тевес: «Роналду учился уходить от соперников, у Месси это врожденное, он тренировал только штрафные»

Криштиану учился, как уходить от соперников, Месси тренировал только штрафные.
Sports.ru вчера в 11:55
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс вчера в 15:38
Общество

Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму

Ведомости вчера в 02:31
Музыка

Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал пост, в котором представил новых артистов после «обнуления» лейбла MALFA.
Слово и Дело вчера в 22:41
Общество

Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию

Коммерсантъ 05 декабря в 07:38
Гаджеты

Qualcomm представила новые ARM-чипы Snapdragon для Windows

Процессор Snapdragon 7c создан для ноутбуков и хромбуков, а с этим процессором устройства должны быть недорогими.
Astera вчера в 14:44
Политика

Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
REGNUM вчера в 15:58
Политика

Жириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта

По словам политика, сложившаяся ситуация показывает истинное отношение стран Запада к россиянам.
РИА Новости вчера в 21:05
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Происшествия

В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

РБК вчера в 15:51
Политика

В России назвали «провокацией» «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Газета.Ru 01:46
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех

Газета.Ru вчера в 11:08
Хоккей

Овечкин пошутил, что завершит карьеру, если побьёт рекорд Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пошутил, что завершит карьеру, если побьёт рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:15
Шоу-бизнес

Сергей Нетиевский встретил свою вторую половинку после развода с женой

OAnews вчера в 06:52
Общество

В России появится новый документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
Lenta.ru 00:20
Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправился к МКС

Сегодня, 6 декабря 2019 года, в 12:34:11 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-13».
3DNews вчера в 05:11
Армия и оружие

В Турции испытали российские С-400

Турецкие военные производили так называемый облет штатных и приданных радиолокационных средств зенитной ракетной системы С-400 - радиолокационного комплекса 91Н6E в составе командного пункта системы, многофункциональной радиолокационной станцией (РЛС) зенитного ракетного дивизиона 92Н6Е и всевысотного обнаружителя 96Л6Е, который был развернут на вышке высотой 24 метра.
Газета.Ru 05 декабря в 08:10
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Рамблер вчера в 10:37
Происшествия

Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП в Забайкалье

Ингодинский районный суд в Чите отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Стрельникова по делу об аварии пассажирского автобуса в Забайкальском крае, в результате которой 19 человек погибли и 22 пострадали.
RT на русском 01:34
Политика

Путин проведет встречи с каждым из лидеров «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи с каждым из лидеров "нормандской четверки".
ИА Новороссия 05 декабря в 14:32
Общество

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:52
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

ProstoProSport вчера в 09:25
Гаджеты

Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей

Российский проект защищенного смартфона «Тайгафон» для использования корпорациями закрыт из-за убытков в 40 млн рублей.
UfaTime.ru вчера в 14:05
Экономика

Ритейлеры увидели новые риски в законопроекте об электронной подписи

КЭП создается с помощью алгоритмов шифрования, сертифицированных ФСБ, и позволяет юридическим и физическим лицам обмениваться юридически значимыми документами в электронном виде.
Ведомости 02:30
Общество

Присяжные в США сочли необоснованным иск к Маску о клевете

Жюри присяжных в федеральном суде Центрального округа штата Калифорния сочло необоснованным иск, который был подан к предпринимателю Илону Маску британским спелеологом Верноном Уонсортом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.
RT на русском вчера в 19:54
Здоровье

Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты

Как пояснил Focus.de гастроэнтеролог Томас Фрилинг, здоровая еда укрепляет слизистую оболочку кишечника, увеличивая в организме количество полезных бактерий и уменьшая число вредных.
Российская газета вчера в 23:40
Политика

Трамп призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Всемирный банк должен перестать выдавать Китаю кредиты.
ТАСС вчера в 20:34
Общество

Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике

Композитор Раймонд Паулс заявил РБК, что российская публика отзывчивее, чем латышская.
РИА Новости вчера в 03:12
ещё по теме
Главное