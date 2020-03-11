Общество
КоммерсантъВ США задержан россиянин по подозрению в продаже персональных данных
Посольство РФ в США получило уведомление о задержании россиянина и находится на связи с правоохранительными органами, сообщили «Интерфаксу» в дипломатическом ведомстве. Господин Фирсов, по их данным, помещен в тюрьму города Нью-Йорка Manhattan Detention Complex.
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Авто
Российская Hyundai Creta обновилась и подорожала
Энергетика
Силуанов оценил готовность России к падению цен на нефть
Россия лучше других нефтедобывающих стран подготовлена к падению цен на нефть, бюджет выполнит все обязательства, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.
Политика
Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов
Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Политика
Совфед одобрил закон об отмене экзамена для украинцев и белорусов
Совет Федерации одобрил в среду правительственный закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках
Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России
Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), который оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув критическое значение в 2,5 пункта.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Политика
«Ъ»: Трамп не приедет в Москву на День победы
Общество
Крупнейшая игровая выставка E3 отменяется из-за коронавируса
Electronic Entertainment Expo(E3), ежегодная выставка индустрии компьютерных игр, проводимая Entertainment Software Association, отменяется из-за проблем с коронавирусом, сообщает Bloomberg.
Общество
Кличко объявил карантин в Киеве из-за угрозы коронавируса
Власти Киева ввели ограничительные меры в городе из-за угрозы коронавируса.
Происшествия
В Томске мужчина с молотком разгромил телевизоры в магазине
Мужчина во вторник в Томске зашел в один из магазинов бытовой техники и молотком разбил несколько дорогих телевизоров, сообщило УМВД по Томской области.
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки.
Политика
Госдума приняла закон о внесении изменений в Конституцию РФ
Про голосование Поправки предусматривают, что изменения в Конституцию РФ считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Общество
Российские работодатели назвали самые дефицитные профессии
Абсолютное большинство работодателей в России назвали дефицитными профессии инженера (100%), а также преподавателя (86%) и врача (84%).
Гаджеты
Характеристики Sony PlayStation 5 появились в Сети
Полные характеристики Sony PlayStation 5 появились на анонимном форуме 4Chan. Так, указана стоимость консоли – 499 долларов.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Политика
Депутаты Рады впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы
Депутаты Верховной рады Украины впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
Политика
Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России
США пытаются обеспечить существование Украины за счет России – так отношения трех стран охарактеризовал президент РФ Владимир Путин.
Транспорт
Очереди образовались на российско-польской границе из-за проверок на коронавирус
В минувший вторник Польша ввела санитарный контроль на границах России, Белоруссии и Украины в связи с угрозой распространения коронавируса.
Происшествия
Соседи сдали москвичку полиции за нарушение карантина по коронавирусу
Соседи пожаловались в полицию на москвичку, которая находилась на карантине в своей квартире после поездки в Италию.
Общество
Авиакомпания «Победа» приостановила рейсы в Израиль
Авиакомпания «Победа» объявила о том, что с 12 марта по 12 мая приостанавливает полеты в Израиль, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
В связи с празднованием Дня Победы россияне отдыхают с 9 по 11 мая включительно. 30 апреля и 8 мая будут предпраздничными рабочими днями.
Общество
В Великобритании коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения
Ранее стало известно, что во Франции коронавирусом заразился министр культуры Франк Ристер.
Армия и оружие
Российскую армию спрячут от иностранной разведки и вражеского оружия
Как сообщают "Известия", подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) армии России задействовали дымовую и аэрозольную завесы для маскировки большого количества боевой техники от наземной, воздушной и космической разведки, а также высокоточного оружия.
Спорт
Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ
Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от съемок в «Сватах»
Во вторник, 10 марта, стало известно, что актриса Людмила Артемьева отказалась от съемок в "Сватах". Об этом рассказала Татьяна Кравченко.