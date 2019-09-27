с чего всё началось

Администрация Дональда Трампа обсуждает план ограничить американские портфельные инвестиции в китайские компании путем их делистинга с фондовых бирж США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

США грозят выгнать компании Китая со своих фондовых бирж

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