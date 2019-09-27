с чего всё началось

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность делистинга (исключения акций) китайских компаний с фондовых бирж Соединенных штатов Америки, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В США задумались о делистинге китайских компаний

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