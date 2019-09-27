Экономика
Взгляд.руВ США задумались о делистинге китайских компаний
Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность делистинга (исключения акций) китайских компаний с фондовых бирж Соединенных штатов Америки, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает варианты того, как можно ограничить потоки американских инвестиций в Китай, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.Коммерсантъвчера в 13:21
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В США задумались над делистингом компаний КНР со своих фондовых бирж
Московский Комсомолецвчера в 12:33
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