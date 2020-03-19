Общество
Lenta.ruВ США задумались об антироссийских санкциях из-за цен на нефть
Американские власти рассматривают возможность ввести санкции в отношении России для стабилизации ситуации на рынке нефти. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.Коммерсантъвчера в 14:59
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Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Как сообщают, вода стала чище из-за того, что в город прекратили прибывать путешественники.
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Источники, знакомые с планами правительства, утверждают, что даже стоимость барреля нефти ниже 20 долларов не заставит российские власти изменить позицию.
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Саудовская Аравия сокращает расходы бюджета из-за падения цен на нефть
Эр-Рияд принял решение из-за падения цен на нефть сократить примерно на пять процентов расходы заложенного на 2020 год бюджета.
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ВСУ разместили «Грады» у линии соприкосновения в Донбассе
Неподалеку от населенного пункта Врубовка были замечены три реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», а также 12 боевых машин пехоты.
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Москва, 20 марта 2020, 15:44 — REGNUM Простую задачу из школьной программы по математике не смог решить в прямом эфире шоу «Контакты» популярный российский комик Илья Соболев.
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Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Экономика
ЦБ прогнозирует рост экономики России по итогам года
Рецессии в России не ожидается, годовой рост темпа экономики будет скорее положительным, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Общество
Мишустин рассказал о разработке шести препаратов от коронавируса в РФ
Премьер-правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российские ученые разработали сразу шесть препаратов от коронавируса.
Экономика
ЦБ не увидел необходимости во введении прямых выплат гражданам России
По словам Набиуллиной, Центробанк внимательно следит за ситуацией на валютном рынке, однако не имеет определенного порога курса рубля, по достижении которого начнет предпринимать меры.
Авто
АвтоВАЗ отзывает более тысячи автомобилей Lada Xray
Экономика
Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть
На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет с 1 января 2020 года.
Армия и оружие
США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
Американские военные провели успешные испытания корпуса планирующего блока гиперзвуковой ракеты.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
Армия и оружие
Аналитики Sohu назвали Россию яркой звездой на мировой арене
Авторитет Москвы на мировой арене постоянно растет, и даже те, кто когда-то недолюбливали Россию, теперь восхищаются ее достижениями, пишет китайское издание Sohu.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Энергетика
Цены на нефть выросли после обвала
К 18:40 мск цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent поднималась на 9,32 процента — до 27,2 доллара за баррель, причем минутами ранее она росла на 11 процентов.
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Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой
Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
Армия и оружие
Обострение ситуации в Йемене: убиты десятки хуситов
По данным ведомства, 60 повстанцев были убиты в провинции Аль-Байда, остальные 20 — во время авиаударов в провинции Мариб.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Главврач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что к середине апреля можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом.
Общество
Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм
Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно.
Политика
Кремль опроверг возможность закрытия Москвы в связи с коронавирусом
В Кремле не обсуждается возможность закрытия Москвы в связи с распространением коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Президент Белоруссии заявил о товарном дефиците в России
Российские ритейлы просили у Белоруссии продукты питания, чтобы не допустить дефицита. Об этом 20 марта заявил Александр Лукашенко.
Общество
Кировские суды приостановили рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды приостановили рассмотрение дел из-за коронавируса с 19 марта до 10 апреля.
Общество
Депутат Мосгордумы назвала советские квартиры «помойкой»
Депутат Московской городской Думы Людмила Стебенкова в своем Twitter раскритиковала быт советских людей, сравнив квартиры с интерьером времён СССР с «помойкой».
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