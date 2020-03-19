с чего всё началось

Американские власти рассматривают возможность ввести санкции в отношении России для стабилизации ситуации на рынке нефти. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В США задумались об антироссийских санкциях из-за цен на нефть

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